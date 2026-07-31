V Jablonci došlo k napadení dvou žen. Policisté se obrátili na veřejnost

Neznámý pachatel během července v Jablonci nad Nisou napadl nejméně dvě ženy. Případem se zabývá policie, která se obrací na případné další oběti. V souvislosti s případem se pátrá po mladém muži. Útočník zatím naštěstí nikomu fyzicky neublížil.
Kriminalisté z Jablonce šetří dva případy napadení žen neznámým pachatelem, k nimž došlo během posledních čtrnácti dnů v městské části Mšeno. Ani v jednom případě nepřivodil útočník svým obětem žádné fyzické zranění. Podle popisu se hledá muž ve věku mezi 20 a 30 lety, vysoký asi 180 centimetrů. Na sobě měl mít tmavé oblečení.
Policie se v souvislosti s případy obrací na veřejnost. "Pokud má někdo jakékoliv poznatky k osobě pachatele nebo k jeho jednání, ať je sdělí policistům na bezplatné lince 158," vyzvala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
"Kriminalisté v tuto chvíli nemohou vyloučit ani to, že pachatel se podobných skutků dopustil ve více případech. Z tohoto důvodu vyzývají případně napadené ženy, které s oznámením věci například ještě váhají, aby se jim stejným způsobem přihlásily také," dodala mluvčí.
V případu již byly zahájeny úkony trestního řízení, přesná kvalifikace zatím není známá.
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Zdroj: Libor Novák