Souboj titánů: Jak se liší přístup nejdražších firem světa k AI?

Libor Novák

31. července 2026 12:47

Apple Store
Apple Store Foto: Pixabay

Dva z nejhodnotnějších technologických gigantů světového trhu, společnosti Apple a Nvidia, zvolily v probíhajícím rozmachu umělé inteligence zcela odlišné strategie. Zatímco Nvidia pohání samotný rozvoj této technologie vývojem klíčových čipů, Apple staví svou pozici především na koncových zařízeních, jako jsou chytré telefony a počítače, skrze něž miliardy lidí k AI přistupují.

Otázka výhodnosti obou přístupů závisí podle tržních analytiků na aktuální fázi vývoje celého odvětví. V etapu budování infrastruktury těží ze situace především Nvidia, zatímco v budoucnu bude ziskovost stát na zpeněžení samotné spotřeby AI, kde plánuje dominovat právě Apple.

Nvidia si drží dominantní postavení na trhu s čipy pro datová centra, kde podle dat International Data Corporation ovládá 81 procent tržních příjmů. Společnosti se tak daří vykazovat rekordní hospodářské výsledky, přičemž v květnu zaznamenala meziroční nárůst tržeb o 85 procent.

Masivní úspěch Nvidie však sebou přináší také vysoká očekávání investorů a závislost na pokračujících investicích ze strany technologických korporací. Objevují se rovněž obavy z provázanosti trhu, neboť Nvidia investuje miliardy do firem vyvíjejících AI modely, které následně zpětně nakupují její čipové sady.

Apple naopak na rozdíl od konkurenčních společností neinvestuje miliardové částky do budování vlastních datových center. Příjmy firmy zůstávají pevně spjaty s prodejem iPhonů, jejichž tržby v posledním čtvrtletí vzrostly o 22 procent, což investorům poskytuje stabilní a předvídatelný obchodní model.

Analytici poukazují na to, že Apple nemusí utrácet obrovské sumy za vývoj vlastních AI modelů, aby zůstal na trhu relevantní. Výrobci AI modelů totiž mají zájem o to, aby byly jejich služby dostupné právě na zařízeních s logem nakousnutého jablka, což Applu umožňuje spolupracovat s partnery, jako je například Google.

Rozmach AI však přináší Applu i komplikace, zejména v podobě globálního nedostatku paměťových čipů způsobeného výstavbou datových center. Tento vývoj výrazně zvyšuje výrobní náklady na komponenty, což firmu donutilo zvýšit ceny u počítačů a tabletů, přičemž zdražení se může postupně dotknout i samotných iPhonů.

Ochranu spotřebitelů před vysokými jednorázovými výdaji se společnost snaží řešit zaváděním nových leasingových programů pro zařízení. Vedení firmy označilo současný růst cen pamětí za výjimečnou situaci, na kterou muselo reagovat úpravou cenové politiky.

Konkurenční souboj obou společností se projevuje i na jejich tržní hodnotě. Ačkoliv Nvidia v minulosti jako první překonala hranici pěti bilionů dolarů, v posledním období ji na pozici nejhodnotnější firmy světa opět vystřídal Apple.

Analytici přirovnávají roli obou společností na trhu k automobilovému průmyslu. Zatímco Nvidia dodává celému odvětví vysoký výkon a motor, Apple drží v rukou volant, kterým směřuje interakci koncových uživatelů s novou technologií.

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Zdroj: Libor Novák

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