Souboj titánů: Jak se liší přístup nejdražších firem světa k AI?

Dva z nejhodnotnějších technologických gigantů světového trhu, společnosti Apple a Nvidia, zvolily v probíhajícím rozmachu umělé inteligence zcela odlišné strategie. Zatímco Nvidia pohání samotný rozvoj této technologie vývojem klíčových čipů, Apple staví svou pozici především na koncových zařízeních, jako jsou chytré telefony a počítače, skrze něž miliardy lidí k AI přistupují.
Otázka výhodnosti obou přístupů závisí podle tržních analytiků na aktuální fázi vývoje celého odvětví. V etapu budování infrastruktury těží ze situace především Nvidia, zatímco v budoucnu bude ziskovost stát na zpeněžení samotné spotřeby AI, kde plánuje dominovat právě Apple.
Nvidia si drží dominantní postavení na trhu s čipy pro datová centra, kde podle dat International Data Corporation ovládá 81 procent tržních příjmů. Společnosti se tak daří vykazovat rekordní hospodářské výsledky, přičemž v květnu zaznamenala meziroční nárůst tržeb o 85 procent.
Masivní úspěch Nvidie však sebou přináší také vysoká očekávání investorů a závislost na pokračujících investicích ze strany technologických korporací. Objevují se rovněž obavy z provázanosti trhu, neboť Nvidia investuje miliardy do firem vyvíjejících AI modely, které následně zpětně nakupují její čipové sady.
Apple naopak na rozdíl od konkurenčních společností neinvestuje miliardové částky do budování vlastních datových center. Příjmy firmy zůstávají pevně spjaty s prodejem iPhonů, jejichž tržby v posledním čtvrtletí vzrostly o 22 procent, což investorům poskytuje stabilní a předvídatelný obchodní model.
Analytici poukazují na to, že Apple nemusí utrácet obrovské sumy za vývoj vlastních AI modelů, aby zůstal na trhu relevantní. Výrobci AI modelů totiž mají zájem o to, aby byly jejich služby dostupné právě na zařízeních s logem nakousnutého jablka, což Applu umožňuje spolupracovat s partnery, jako je například Google.
Rozmach AI však přináší Applu i komplikace, zejména v podobě globálního nedostatku paměťových čipů způsobeného výstavbou datových center. Tento vývoj výrazně zvyšuje výrobní náklady na komponenty, což firmu donutilo zvýšit ceny u počítačů a tabletů, přičemž zdražení se může postupně dotknout i samotných iPhonů.
Ochranu spotřebitelů před vysokými jednorázovými výdaji se společnost snaží řešit zaváděním nových leasingových programů pro zařízení. Vedení firmy označilo současný růst cen pamětí za výjimečnou situaci, na kterou muselo reagovat úpravou cenové politiky.
Konkurenční souboj obou společností se projevuje i na jejich tržní hodnotě. Ačkoliv Nvidia v minulosti jako první překonala hranici pěti bilionů dolarů, v posledním období ji na pozici nejhodnotnější firmy světa opět vystřídal Apple.
Analytici přirovnávají roli obou společností na trhu k automobilovému průmyslu. Zatímco Nvidia dodává celému odvětví vysoký výkon a motor, Apple drží v rukou volant, kterým směřuje interakci koncových uživatelů s novou technologií.
24. července 2026 14:28
Trh s ropou drží na uzdě vynalézavá řešení, ta ale dochází. Co bude, až padnou poslední zábrany?
Související
Uživatelé v EU mají smůlu. Apple jim přepracovanou Siri s umělou inteligencí nedodá
Apple pracuje na novém modelu iPhone. Ceny už jsou předmětem spekulací
apple , umělá inteligence (AI)
Aktuálně se děje
před 44 minutami
Na bojišti nemají šanci, pořád chtěli jen přestávky na kávu, říkají po společném cvičení s NATO ukrajinští vojáci
před 1 hodinou
Přijde změna počasí. Meteorologové varují před bouřkami
před 1 hodinou
Souboj titánů: Jak se liší přístup nejdražších firem světa k AI?
před 2 hodinami
Macinka odvolal šéfku Českých center Pánek Jurkovou
před 2 hodinami
Do španělské enklávy dorazilo za jediný den na 50 tisíc migrantů. Zdravotnictví zkolabovalo
před 3 hodinami
Masivní lesní požáry dál spalují Evropu. Podle vědců budou stále častější
před 4 hodinami
Proč Írán ukončil klid na Blízkém východě a zahájil překvapivý útok?
před 5 hodinami
Hamás pod tíhou katastrofální humanitární situace schválil Trumpův plán na odzbrojení
před 5 hodinami
Rada míru dosáhla historické dohody s Hamásem, tvrdí Trump. Z Blízkého východu přichází jiné zprávy
před 7 hodinami
Počasí: O víkendu extrémní vedra poleví, tropy ale zůstanou
včera
Proč Evropu spalují nejničivější požáry novodobé historie? Na vině jsou klimatické změny a vlny veder
včera
Nevídaný krok. UEFA hrozí bojkotem všech turnajů pořádaných FIFA
včera
Zrušení devátých tříd nebude. Je to nekoncepční výplod okurkové sezony, tvrdí Plaga
včera
Praha kvůli extrémnímu počasí zakázala rozdělávání ohňů a kouření na rizikových místech
včera
Armáda byla připravena ruskou raketu sestřelit, prohlásil Tusk
včera
Válka s Íránem se dál rozrůstá. Poprvé byl zasažen i Egypt
včera
Polsko nebylo cílem ruské rakety, mírní napětí Tusk. EU incident ostře odsuzuje, USA jej chtějí prošetřit
včera
Další extrémní počasí je tady. Jak zvládnout vedra? Inspirujte se u obyvatel tropických států
včera
Jak se Rusko dostává ke klíčovým evropským technologiím? Sankce obchází skrze jeden asijský stát
včera
Zelenskyj se vypravil do Polska. Restartoval vztahy s Tuskem
Návštěvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Polsku a jeho setkání s tamním premiérem Donaldem Tuskem označil bývalý vysoký americký diplomat Daniel Fried za mimořádně zdařilý a strategicky významný krok. Obě země tímto jednáním vyslaly jasný signál k restartu vzájemných vztahů. Jednání se uskutečnilo v Lublinu po týdnech zvýšeného napětí, které pramenilo především z historických sporů i některých politických otázek týkajících se ukrajinských uprchlíků.
Zdroj: Libor Novák