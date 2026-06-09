Uživatelé v EU mají smůlu. Apple jim přepracovanou Siri s umělou inteligencí nedodá

Společnost Apple oznámila, že na unijní trh nedodá svou kompletně přepracovanou asistentku Siri s umělou inteligencí, přičemž toto rozhodnutí zdůvodnila přísnými pravidly Evropské unie pro digitální trhy.
Nová verze s názvem Siri AI byla představena na vývojářské konferenci v kalifornském Cupertinu, technologický gigant však vzápětí potvrdil, že uživatelé iPhonů a iPadů v sedmadvacítce se této aktualizace na podzim nedočkají. Omezení se naopak nedotkne uživatelů počítačů Mac v unijním bloku, kde bude novinka dostupná, zatímco na mobilních zařízeních zůstane v provozu původní verze Siri.
Důvodem sporu je unijní akt o digitálních trzích (DMA), který po technologických společnostech v roli takzvaných strážců přístupu požaduje, aby umožnily konkurenčním službám spravedlivé fungování na svých platformách. Apple v tiskovém prohlášení uvedl, že podle extrémního výkladu těchto pravidel ze strany regulátorů by musela být jakémukoli konkurenčnímu asistentovi s umělou inteligencí poskytnuta stejná hluboká systémová práva jako Siri AI. To by v praxi znamenalo umožnit cizím aplikacím číst a odesílat zprávy, provádět nákupy nebo provádět akce napříč celým operačním systémem, což Apple odmítá.
Evropská komise argumenty Applu ohledně ochrany soukromí a bezpečnosti opakovaně odmítla a označila je za pouhou záminku pro blokování konkurence. Šéf softwarového inženýrství Applu Craig Federighi vyjádřil nad situací hluboké zklamání, vyjádřil však naději, že společnost novou Siri AI do unijního bloku časem přivede a bude s evropskými orgány nadále jednat. Pro amerického výrobce elektroniky jde již o druhý případ, kdy kvůli unijní legislativě pozdržel uvedení AI funkcí v Evropě, poté co při premiéře v roce 2024 unijním uživatelům odepřel přístup k původnímu balíku nástrojů Apple Intelligence.
Mluvčí Evropské komise Thomas Regnier v reakci na krok technologického giganta prohlásil, že rozhodnutí nepustit Siri AI na evropský trh je rozhodnutím výhradně samotného Applu, jelikož žádné ustanovení aktu o digitálních trzích firmám nebrání v uvádění nových produktů. Podle unijních představitelů nebyl Apple schopen vyvinout taková řešení pro interoperabilitu, která by splňovala základní evropské standardy ochrany soukromí. Místo hledání technického řešení v souladu s předpisy navíc Apple požádal o osmnáctiměsíční výjimku z těchto povinností, což Komise striktně odmítla s odůvodněním, že unijní právo je nesmlouvavé a žádné ústupky z pravidel se neplánují.
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Zdroj: Libor Novák