Soud nařídil zastavit stavbu Trumpova tanečního sálu

Federální odvolací soud v USA nařídil zastavení stavby kontroverzního tanečního sálu v hodnotě 400 milionů dolarů, který v Bílém domě prosazuje prezident Donald Trump. Páteční rozhodnutí představuje vážnou překážku pro administrativu a otevírá cestu k právní bitvě před Nejvyšším soudem.
Tříčlenný senát v poměru hlasů dva ku jedné konstatoval, že rozhodování o výstavbě takto rozsáhlého projektu spadá do pravomoci Kongresu, nikoliv výkonné moci. Soudci ve svém usnesení zdůraznili, že prezident je pouze dočasným nájemcem sídla, nikoliv jeho vlastníkem.
Podle verdiktu ústava ani platné zákony neposkytují exekutivě neomezenou pravomoc k radikální přestavbě historického objektu podle osobních představ konkrétního hlavy státu. Úřadující prezident tak podle soudu nemůže obcházet zákonodárný sbor a spoléhat se na vlastní zdroje.
Soudní spor vyvolala žaloba Národního fondu pro historickou zachování památek poté, co administrativa loni kvůli zahájení prací nechala strhnout Východní křídlo budovy. Ničení historických částí bez souhlasu Kongresu vedlo k okamžitému právnímu odporu a snaze stavbu zablokovat.
Administrativa se proti předchozím rozhodnutím nižšího soudu, která stavbu nad zemí opakovaně pozastavila, odvolala. Páteční verdikt toto omezení potvrdil, přičemž soud poskytl vládnímu týmu lhůtu čtrnácti dnů na podání odvolání k Nejvyššímu soudu.
Prezident Trump nutnost výstavby velkého sálu obhajuje tím, že prostory jsou nezbytné pro pořádání velkolepých státních návštěv a společenských akcí. V dubnu po incidentu na večeři novinářů v Bílém domě navíc argumentoval tím, že nový objekt je klíčový pro zajištění národní bezpečnosti.
Soudci ve svém prohlášení uvedli, že se nezabývají tím, zda je samotný sál užitečný či žádoucí. Klíčovou otázkou je výhradně to, zda administrativa může takový projekt realizovat bez předchozího schválení a schválených financí ze strany Kongresu.
Stavební práce na místě někdejšího Východního křídla už dříve provázely zvraty, kdy soudy stavbu povolily k pokračování v podzemní fázi, zatímco nadzemní část zůstávala zapovězena. Nyní se celý proces po verdiktu odvolacího soudu přesouvá do další fáze.
Budoucí osud velkolepého prezidentského projektu tak závisí na dalším postupu ministerstva spravedlnosti a případném posouzení ze strany nejvyšší americké instanční autority. Zda se stavební stroje do Bílého domu vrátí, rozhodne až verdikt Nejvyššího soudu.
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Zdroj: Jan Hrabě