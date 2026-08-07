Bude až 34 stupňů. Meteorologové očekávají návrat tropického počasí

Češi si alespoň na krátký čas odpočinou od tropických teplot. Podle aktuální předpovědi však na další vedra dojde ještě během probíhajícího týdne. Nedělní maxima budou šplhat výrazně přes 30 stupňů.
V Česku skončila další vlna tropických veder, která přinesla nový teplotní rekord pro území Moravy a Slezska, když ve středu vystoupala maximální teplota v jihomoravské Strážnici na rovných 41 stupňů. V dalších dnech spadnou teploty pod třicítku, ale ještě v tomto týdnu se očekává návrat tropů.
"V pátek a v sobotu budou počasí provázet letní teploty většinou mezi 24 až 28 °C, v pátek jen na jižní Moravě, v sobotu místy i jinde naměříme až 30 °C," uvedli meteorologové v předpovědi na facebooku.
Ještě v průběhu nadcházejícího víkendu se očekává další oteplení. "V neděli se teploty vrátí nad tropickou třicítku a na většině území budou odpolední maxima stoupat na 29 až 34 °C. Chladněji zůstane jen na severovýchodě, kde naměříme kolem 27 °C," zmínili odborníci.
Podle jejich očekávání se neochladí ani v úvodu příštího pracovního týdne. "Na začátku nového týdne bude horké počasí pokračovat a i nadále očekáváme silnou až velmi silnou zátěž teplem," dodali experti.
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Zdroj: Lucie Podzimková