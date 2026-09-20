Česká protivzdušná obrana vstupuje do 21. století, oznámil Babiš na Dnech NATO

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil v sobotu Dny NATO, kde se zúčastnil představení čtveřice baterií protiletadlového systému Spyder a navštívil stánky bezpečnostních složek a společností obranného průmyslu. Akce se zúčastnili také místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr vnitra Lubomír Metnar a ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Česká republika dnešním dnem převzala čtveřici baterií protiletadlového raketového systému Spyder od izraelského výrobce. Premiér zdůraznil, že česká protivzdušná obrana tím vstupuje do 21. století, aby byla připravena čelit současným i budoucím hrozbám a aby dokázala účinně chránit naše občany, území i kritickou infrastrukturu.
"Posílení protivzdušné obrany patří mezi důležité priority naší vlády a je jedním ze závazků Programového prohlášení. Dnešní převzetí čtyř kompletů systému SPYDER je důkazem, že tento závazek bereme vážně. Smlouva na pořízení systému Spyder byla dojednána ještě během naší předchozí vlády v roce 2021 a tehdy ji podepisoval pan ministr Metnar. Jde o skutečný generační skok, po desetiletích, kdy byla páteří naší pozemní protivzdušné obrany sovětská technika, získáváme moderní systém, který odpovídá požadavkům dnešní doby i standardům našich spojenců v NATO," uvedl premiér Babiš.
Premiér se na Dnech NATO také zúčastnil slavnostního podpisu Memoranda o spolupráci mezi společností Explosia a Ministerstvem obrany, zastoupeným vicepremiérem a ministrem obrany Jaromírem Zůnou. Po prohlídce expozic přihlíželi s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem slavnostnímu slibu nových příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.
Na závěr návštěvy letošních Dnů NATO premiér Babiš ocenil příslušníky Hasičského záchranného sboru, kteří pomáhali odstraňovat následky živelních pohrom v Řecku, ve Venezuele a ve Francii.
"Dovolte mi, abych vám za naši vládu poděkoval za vaši statečnost, za vaše nasazení, za vaši profesionalitu," prohlásil premiér Babiš. "Jsme na vás strašně hrdí a pyšní za vaši reprezentaci v zahraničí, jak jste pomáhali zachraňovat životy v jiných státech. Moc si toho vážíme, nasazujete životy za nás, a proto vám chci vzdát velkou úctu a poděkování za vaši práci," dodal.
Související
Všichni v Evropě mluví jen o válce, stěžuje si Babiš. Připomněl Einsteinova slova
Babiš jednal s jordánským králem. Děkoval mu za repatriační lety
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Pavel šije do Fica. Nepochopil slovo solidarita, zkritizoval slovenského premiéra
před 1 hodinou
Česká protivzdušná obrana vstupuje do 21. století, oznámil Babiš na Dnech NATO
před 2 hodinami
Žila jen dva měsíce. V ostravské ZOO museli utratit mládě žirafy
před 3 hodinami
Sparta vstoupila do Evropské ligy úspěšně. V Arménii nad Araratem vyhrála 4:1
před 3 hodinami
Írán dal najevo, že se nevzdá Hormuzského průlivu
před 4 hodinami
Protrhla se Desná. Před 110 lety došlo k nejtragičtější události na české přehradě
před 5 hodinami
Babišova vláda oznámí nová opatření kvůli vysokým cenám paliv
před 6 hodinami
Muž vyhrožoval útoky, například na prvňáčky. Policie ho dopadla a obvinila
před 7 hodinami
Lobbista Janoušek opět chce od státu milionové odškodnění
před 7 hodinami
V Mönchengladbachu prý mají zájem o kouče Sparty. Priske je ale rád na Letné
před 8 hodinami
Všichni v Evropě mluví jen o válce, stěžuje si Babiš. Připomněl Einsteinova slova
před 9 hodinami
Babí léto je letos velmi pravděpodobné, prozradili meteorologové
před 9 hodinami
Ukrajinci masivně zaútočili na Moskvu. Oběti jsou hlášeny z obou válčících zemí
před 10 hodinami
NATO vítá Trumpovu dohodu s Dánskem ohledně Grónska
před 11 hodinami
Fico odmítá bojovat proti Rusku. Není to naše válka, řekl o konfliktu na Ukrajině
před 12 hodinami
Počasí během prodlouženého víkendu. Postupně se má oteplovat
včera
Tohle Brity zaskočilo. Buckinghamský palác reagoval na novou knihu o Dianě
včera
Letošní volby se blíží. Ministerstvo spouští novou kampaň
včera
Houbaři vzali lesy útokem. Policie apeluje na dodržování několika zásad
včera
Kontroverzní podnikatel Kožený se má nacházet v LDN na Bahamách
Kontroverzní podnikatel Viktor Kožený, jenž zbohatl na porevoluční kupónové privatizaci, se na Bahamách potýká s vážnými zdravotními problémy. Podle dostupných informací skončil v léčebně dlouhodobě nemocných.
Zdroj: Jan Hrabě