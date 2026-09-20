Česká protivzdušná obrana vstupuje do 21. století, oznámil Babiš na Dnech NATO

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. září 2026 18:17

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil v sobotu Dny NATO, kde se zúčastnil představení čtveřice baterií protiletadlového systému Spyder a navštívil stánky bezpečnostních složek a společností obranného průmyslu. Akce se zúčastnili také místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr vnitra Lubomír Metnar a ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. 

Česká republika dnešním dnem převzala čtveřici baterií protiletadlového raketového systému Spyder od izraelského výrobce. Premiér zdůraznil, že česká protivzdušná obrana tím vstupuje do 21. století, aby byla připravena čelit současným i budoucím hrozbám a aby dokázala účinně chránit naše občany, území i kritickou infrastrukturu.

"Posílení protivzdušné obrany patří mezi důležité priority naší vlády a je jedním ze závazků Programového prohlášení. Dnešní převzetí čtyř kompletů systému SPYDER je důkazem, že tento závazek bereme vážně. Smlouva na pořízení systému Spyder byla dojednána ještě během naší předchozí vlády v roce 2021 a tehdy ji podepisoval pan ministr Metnar. Jde o skutečný generační skok, po desetiletích, kdy byla páteří naší pozemní protivzdušné obrany sovětská technika, získáváme moderní systém, který odpovídá požadavkům dnešní doby i standardům našich spojenců v NATO," uvedl premiér Babiš.

Premiér se na Dnech NATO také zúčastnil slavnostního podpisu Memoranda o spolupráci mezi společností Explosia a Ministerstvem obrany, zastoupeným vicepremiérem a ministrem obrany Jaromírem Zůnou. Po prohlídce expozic přihlíželi s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem slavnostnímu slibu nových příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.

Na závěr návštěvy letošních Dnů NATO premiér Babiš ocenil příslušníky Hasičského záchranného sboru, kteří pomáhali odstraňovat následky živelních pohrom v Řecku, ve Venezuele a ve Francii.

"Dovolte mi, abych vám za naši vládu poděkoval za vaši statečnost, za vaše nasazení, za vaši profesionalitu," prohlásil premiér Babiš. "Jsme na vás strašně hrdí a pyšní za vaši reprezentaci v zahraničí, jak jste pomáhali zachraňovat životy v jiných státech. Moc si toho vážíme, nasazujete životy za nás, a proto vám chci vzdát velkou úctu a poděkování za vaši práci," dodal.

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