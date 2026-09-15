V pražské ÚVN zasahuje vojenská policie, zadržela několik lidí

Libor Novák

15. září 2026 12:07

Ústřední vojenská nemocnice Praha
Ústřední vojenská nemocnice Praha Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Kriminální služba Vojenské policie provádí od brzkého úterního rána úkony trestního řízení v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích i na dalších místech České republiky. Zásah souvisí s podezřením na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost v oblasti veřejných zakázek. 

Během akce vykonávají vojenští policisté celkem jedenáct domovních prohlídek a zadrželi tři osoby, uvedl server Novinky. Zadržení lidé v minulosti působili nebo dosud působí ve funkcích náměstků ředitele nemocnice, přičemž mezi nimi není žádný voják z povolání. Podle důvěryhodného zdroje Novinek má být mezi zadrženými například bývalý náměstek pro IT Miroslav Sýkora.

Mluvčí Vojenské policie nesdělila podrobnosti k konkrétním trestným činům ani k totožnosti všech zadržených osob. Současné vedení nemocnice, kterou od letošního července vede ředitel Luděk Hána, při probíhajícím prověřování s policií plně spolupracuje. Zákrok civilních policistů na ředitelství zařízení začal v úterý krátce po šesté hodině ranní.

Vedení nemocnice v nedávné době prošlo výraznými obměnami. Nový ředitel Hána po svém nástupu odvolal z funkce náměstka pro vědu, výzkum a vzdělávání Davida Netuku. Další tři náměstci zdravotnické zařízení v posledních měsících opustili z různých důvodů, mimo jiné kvůli sporům s bývalým vedením.

Vyšetřování v Ústřední vojenské nemocnici nenastává poprvé. Letos v březnu zahájila Vojenská policie trestní stíhání bývalého náměstka pro personální záležitosti Zdeňka Brabce kvůli podezření z padělání lustračního osvědčení. Kriminalisté v jeho případu navrhli počátkem srpna podání obžaloby pro podezření z podvodu a padělání veřejné listiny.

O bývalého náměstka pro informatiku Miroslava Sýkoru se již dříve zajímala Generální inspekce bezpečnostních sborů. Vyšetřovatelé ho podezírali z podvodu v souvislosti s nepravdivými informacemi v životopisu, díky kterým získal manažerský post. V březnu pak skončil ve funkci také náměstek pro ekonomické řízení Tomáš Perutka, který své odvolání označil za účelovou likvidaci za to, že upozorňoval na problémy v nemocnici.

Vojenská policie se v nemocnici dlouhodobě zaměřuje na prověřování několika veřejných zakázek. Jedná se například o nákupy léků a lékařského materiálu za desítky milionů korun, zabezpečení IT technologií nebo dodatek ke smlouvě na zajištění úklidových služeb.

Současný zásah je v letošním roce již druhým policejním zákrokem v tomto zdravotnickém zařízení. V květnu v areálu nemocnice zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu, která obvinila deset lidí z podvodu, přijímání úplatků a padělání lékařských posudků. Mezi tehdy obviněnými figuruje i primář psychiatrické kliniky Vlastimil Tichý.

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Zdroj: Libor Novák

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