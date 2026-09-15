V pražské ÚVN zasahuje vojenská policie, zadržela několik lidí

Kriminální služba Vojenské policie provádí od brzkého úterního rána úkony trestního řízení v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích i na dalších místech České republiky. Zásah souvisí s podezřením na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost v oblasti veřejných zakázek.
Během akce vykonávají vojenští policisté celkem jedenáct domovních prohlídek a zadrželi tři osoby, uvedl server Novinky. Zadržení lidé v minulosti působili nebo dosud působí ve funkcích náměstků ředitele nemocnice, přičemž mezi nimi není žádný voják z povolání. Podle důvěryhodného zdroje Novinek má být mezi zadrženými například bývalý náměstek pro IT Miroslav Sýkora.
Mluvčí Vojenské policie nesdělila podrobnosti k konkrétním trestným činům ani k totožnosti všech zadržených osob. Současné vedení nemocnice, kterou od letošního července vede ředitel Luděk Hána, při probíhajícím prověřování s policií plně spolupracuje. Zákrok civilních policistů na ředitelství zařízení začal v úterý krátce po šesté hodině ranní.
Vedení nemocnice v nedávné době prošlo výraznými obměnami. Nový ředitel Hána po svém nástupu odvolal z funkce náměstka pro vědu, výzkum a vzdělávání Davida Netuku. Další tři náměstci zdravotnické zařízení v posledních měsících opustili z různých důvodů, mimo jiné kvůli sporům s bývalým vedením.
Vyšetřování v Ústřední vojenské nemocnici nenastává poprvé. Letos v březnu zahájila Vojenská policie trestní stíhání bývalého náměstka pro personální záležitosti Zdeňka Brabce kvůli podezření z padělání lustračního osvědčení. Kriminalisté v jeho případu navrhli počátkem srpna podání obžaloby pro podezření z podvodu a padělání veřejné listiny.
O bývalého náměstka pro informatiku Miroslava Sýkoru se již dříve zajímala Generální inspekce bezpečnostních sborů. Vyšetřovatelé ho podezírali z podvodu v souvislosti s nepravdivými informacemi v životopisu, díky kterým získal manažerský post. V březnu pak skončil ve funkci také náměstek pro ekonomické řízení Tomáš Perutka, který své odvolání označil za účelovou likvidaci za to, že upozorňoval na problémy v nemocnici.
Vojenská policie se v nemocnici dlouhodobě zaměřuje na prověřování několika veřejných zakázek. Jedná se například o nákupy léků a lékařského materiálu za desítky milionů korun, zabezpečení IT technologií nebo dodatek ke smlouvě na zajištění úklidových služeb.
Současný zásah je v letošním roce již druhým policejním zákrokem v tomto zdravotnickém zařízení. V květnu v areálu nemocnice zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu, která obvinila deset lidí z podvodu, přijímání úplatků a padělání lékařských posudků. Mezi tehdy obviněnými figuruje i primář psychiatrické kliniky Vlastimil Tichý.
Související
Zavoral letos po 14 letech skončí v čele ÚVN. Léčit pacienty bude i nadále
Miloš Zeman měl poruchu vědomí a nedokázal se podepsat, stojí ve zprávě o hospitalizaci v ÚVN
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Ve světě kvůli extrémnímu počasí vznikají nové hrozby, varuje WMO
před 2 hodinami
Trump pobouřil Demokraty i Republikány. Kongres na něj útočí za přístup k regulaci AI
před 2 hodinami
V pražské ÚVN zasahuje vojenská policie, zadržela několik lidí
před 3 hodinami
Američané poprvé přiznali, že mají zbraně ve vesmíru
před 3 hodinami
Policie potvrdila informace ohledně závažného zločinu na Semilsku
před 4 hodinami
Pavel a Babiš se konečně znovu sešli. Řešil se projev pro Valné shromáždění OSN
před 5 hodinami
Trump utrpěl těžkou porážku. Soud mu zamítl úpravu volebních pravidel
před 6 hodinami
Stíhačky NATO sestřelily nad územím Litvy bezpilotní letoun
před 6 hodinami
Ukrajina a Rusko se dohodly na zastavení útoků na energetické cíle, prohlásil Trump. Podle Zelenského je to jinak
před 8 hodinami
Výhled počasí na měsíc. Meteorologové nadále slibují nadprůměrné teploty
včera
Britskou budoucnost vévodkyně Meghan provázejí nejasnosti a spekulace
včera
Babišova vláda chce zásadně zpřísnit pravidla prodeje kratomu
včera
Policejní pátrání po ženě z Frýdku-Místku pokračuje. Rozšířilo se na celou zemi
včera
Siniaková dokonala kariérní grandslam i s druhou parťačkou. S Townsendovou ovládla US Open
včera
Pavel a další klíčníci vyzvedli korunovační klenoty. Výstava začne o víkendu
včera
Ukrajinci a Rusové si přestanou útočit na energetiku, tvrdí Trump
včera
Vlak svobody. Před 75 lety dopravil na západ stovku lidí z komunistického Československa
včera
Otřesný nález na Semilsku. Kriminalisté vyšetřují závažný zločin
včera
Odešla fotbalová legenda. Zemřel někdejší reprezentační brankář Mikloško
včera
Technologické společnosti na Kongres čekat nehodlají. Společný regulační orgán si vytvoří samy
Přední technologické společnosti Anthropic, Google a OpenAI zahájily jednání o vytvoření společného orgánu pro průmyslové standardy v oblasti umělé inteligence. Rozhovory mezi těmito giganty začaly ještě před nedávnými veřejnými debatami o bezpečnosti a výzvami k větší odpovědnosti. Hlavním cílem této iniciativy je vytvořit jednotná pravidla a testovací postupy pro pokročilé modely. O probíhajících diskusích informovaly zdroje CNN obeznámené se situací.
Zdroj: Libor Novák