Metnar řekl zástupcům policistů či hasičů, jak porostou platy

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) se setkal se zástupci bezpečnostních sborů a odborových organizací, kterým představil plán postupného navyšování platů příslušníků i další priority rozpočtu resortu vnitra na rok 2027. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků Vězeňské služby ČR se mají zvyšovat postupně v letech 2027 až 2029.
Rozpočet počítá také s posílením počtu policistů a hasičů, vyšší podporou dobrovolných hasičů, investicemi do kyberbezpečnosti, technického vybavení, výstroje a výzbroje.
"Považoval jsem za důležité představit detaily plánu těm, kterých se bezprostředně týká. Od začátku jsme říkali, že řešení platů musí být spravedlivé. Potřebujeme nabírat nové policisty a hasiče, ale stejně důležité je udržet ve službě zkušené lidi. Proto jsme připravili dlouhodobý a předvídatelný systém, který počítá s růstem platů nových i stávajících příslušníků," uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar.
Platy se budou zvyšovat postupně během tří let. Každý rok se příslušníkům ve směnném provozu zvýší tarif o pevnou částku 1 300 korun. Dalších až 1300 korun připadne na stabilizační příspěvek a 300 korun na nadtarifní složky platu, například pohotovosti nebo přesčasy. Celkově tak může měsíční plat příslušníka každý rok vzrůst o 2 600 až 2 900 korun, za tři roky až o 8 700 korun.
Růst platů se bude týkat všech policistů, hasičů, celníků a příslušníků Vězeňské služby ČR bez ohledu na délku služby nebo služební zařazení. Změnit se má také výpočet platů občanských zaměstnanců a dojít má k jejich podstatnému zvýšení. Jen v resortu vnitra představuje navýšení prostředků na platy policistů a hasičů přibližně 2,5 miliardy korun.
Rozpočet na rok 2027 počítá také s postupným posilováním bezpečnostních sborů. V případě Policie ČR má přibýt více než 1 500 míst, což postupně zvýší celkový počet policistů na 43 tisíc. Hasičský záchranný sbor by měl posílit přibližně o 100 nových příslušníků.
O 50 % se navýší neinvestiční dotace pro dobrovolné hasiče. Investiční dotace budou ve výši 310 milionů korun oproti 40 milionům korun, navržených předchozí vládou pro rok 2026.
Na kyberbezpečnost, která je dnes velmi důležitou součástí bezpečnosti státu, bude vyčleněno o 240 milionů korun více. Tyto prostředky pomohou posílení schopnosti státu kybernetickým útokům předcházet, včas je odhalovat a účinně na ně reagovat.
Navýšení prostředků na investiční a provozní výdaje o 5,2 miliard korun je plánováno mimo jiné na potřebnou obměnu techniky, výstroje a výzbroje. Tyto finance jsou určené například na pořízení vozidel pro prvosledové hlídky a pro řešení dopravních nehod, obměnu letecké techniky nebo nákup výzbrojního materiálu. Díky navýšení bude možné také pořídit prostředky na ochranu před bezpilotními leteckými prostředky. Další investice jsou určené pro modernizaci služeben nebo rekonstrukci hangáru letecké základny Praha. Hasičský záchranný sbor získá prostředky například na nákup cisternových automobilových stříkaček nebo zásahové, dýchací a výškové techniky. Vyčleněny byly také prostředky na výstavbu a rekonstrukci požárních stanic.
"Bezpečnost České republiky je prioritou této vlády. Tomu musí odpovídat nejen počet lidí v bezpečnostních sborech, ale také jejich platy, vybavení a podmínky pro službu. Rozpočet na rok 2027 je prvním konkrétním krokem k tomu, abychom závazek naší vlády v následujících třech letech splnili," doplnil ministr Metnar.
Rozpočet Ministerstva vnitra na rok 2027 bez finančních prostředků EU a finančních mechanismů dosáhne 124,1 miliardy korun, oproti minulému roku jde o navýšení od 9,2 miliardy. Rozpočet Policie ČR vzrostl o 6,1 miliardy na 66,3 miliardy korun a rozpočet Hasičského záchranného sboru byl navýšen o 1,3 miliardy na 17,6 miliardy korun.
Cílem je, aby k 1. lednu 2029 dosáhl nástupní plat policisty a hasiče po ukončení základní odborné přípravy a zařazení k výkonu služby 50 tisíc korun.
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Zdroj: Libor Novák