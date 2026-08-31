Civilní rozvědka bude mít nového šéfa. Tomana si vybral Metnar

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. srpna 2026 20:07

Ministr vnitra Lubomír Metnar
Ministr vnitra Lubomír Metnar Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Civilní rozvědku povede od října Miroslav Toman, diplomat se zkušenostmi ze zpravodajských služeb. V čele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) vystřídá Vladimíra Posoldu, jehož rezignaci již schválila vláda.

Miroslav Toman, zkušený diplomat a zpravodajec, povede vnější zpravodajskou službu Úřad pro zahraniční styky a informace od 1. října 2026. Po jednání vlády o tom informoval ministr vnitra Lubomír Metnar. Dosavadní ředitel ÚZSI Vladimír Posolda předal minulý týden ministrovi vnitra rezignační dopis a v čele úřadu skončí k 30. září 2026.

"Podle zákona o zpravodajských službách jsem vládu požádal o souhlas s odvoláním generála Vladimíra Posoldy z čela ÚZSI. Místo něho službu povede Miroslav Toman, který má široké zkušenosti z diplomacie i zpravodajských služeb. Vedení se ujme 1. října letošního roku," uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). 

ÚZSI je civilní zpravodajská služba, zaměřená na získávání a vyhodnocování informací ze zahraničí. Je podřízena vládě České republiky a mezi její hlavní úkoly patří získávání zpravodajských informací důležitých pro bezpečnost a zahraniční politiku ČR.

Miroslav Toman je zkušený zpravodajec a diplomat. Ve zpravodajských službách působí od roku 1991. Začínal v BIS, kde vedl teritoriální odbor. V letech 1999–2014 působil s přestávkou v ÚZSI, nejprve jako náměstek ředitele pro bezpečnost a logistiku, později jako první náměstek ředitele a statutární zástupce. Má také rozsáhlou diplomatickou zkušenost z USA, Afghánistánu, Severní Makedonie a Bulharska.

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