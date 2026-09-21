Volby v Rusku skončily nepřekvapivým výsledkem

Ruské parlamentní volby přinesly předvídatelný výsledek a vládní strana Jednotné Rusko v nich obhájila svou výraznou převahu. Strana podporovaná prezidentem Vladimirem Putinem směřuje k udržení ústavní většiny ve Státní dumě s ještě vyšším ziskem než při předchozím hlasování.
Volby se konaly po více než čtyřech a půl letech války na Ukrajině, kterou doprovázejí ztráty na bojišti, hospodářské potíže i nedostatky paliva způsobené ukrajinskými údery na ropná zařízení. Do parlamentu se dostaly pouze politické subjekty, které působily již v předchozím volebním období. Všechny tyto strany plně podporují oficiální politiku Kremlu i pokračování takzvané speciální vojenské operace.
Jediným protiválečným politickým uskupením, kterému byla původně povolena účast ve volbách, byla strana Jabloko. Pouhých dvanáct dní po registraci ji však ruský Nejvyšší soud vyškrtl z kandidátní listiny. Tento krok naznačil obavy Kremlu z toho, že by mírové poselství strany mohlo získat výraznější podporu veřejnosti. Předseda strany Nikolaj Rybakov uvedl, že výsledek hlasování není překvapivý, když všechny kandidující strany podporují politiku současného prezidenta. Podle jeho slov bude nový parlament hlasovat pro návrhy Kremlu stejně jako ten předchozí.
Ačkoliv byla celostátní kandidátka strany Jabloko zrušena, přibližně sto jejích kandidátů se účastnilo soubojů v jednomandátových obvodech. Podle předběžných výsledků však žádný z nich poslanecký mandát nezískal. Vedení strany v této souvislosti upozornilo na dlouhodobý a systematický tlak ze strany úřadů. Někteří potenciální kandidáti skončili ve vězení, jiným byla účast zakázána a řada volebních pozorovatelů nemohla dohlížet na průběh hlasování. Tím byla podle představitelů opozice výrazně omezena možnost dohlížet na řádný průběh volebního procesu.
Závěrečný den třídenních voleb doprovázel rozsáhlý dronový útok na Moskvu a její okolí. V Moskevské oblasti si tyto údery vyžádaly tři lidské životy a přímo v hlavním městě byla zasažena místní rafinérie. Obyvatelé metropole na útoky reagovali bez větších emocí a s tichým odevzdáním. Lidé v hlavním městě si postupně zvykli na to, že se jejich město občas stává součástí válečné linie. Volič Viktor u volební místnosti poznamenal, že lidé v Donbasu, Brjansku či Bělgorodu čelí podobným situacím každodenně a musejí dále žít své běžné životy.
Vedení v Ruské federaci hodlá výsledky voleb využít jako potvrzení široké podpory veřejnosti pro současného prezidenta. Volební úspěch má posloužit jako odůvodnění pro budoucí politická rozhodnutí i další postup ve válečném konfliktu. Kreml považuje vysoké zisky vládní strany za jasný mandát od občanů k pokračování dosavadní politiky. Klíčovou otázkou zůstává, jaké konkrétní kroky bude vedení země v nejbližší době realizovat.
Prezident Vladimir Putin nedávno prohlásil, že další vlna mobilizace v zemi v současné době nehrozí. Podle jeho slov neexistuje scénář, který by si takové opatření v tuto chvíli vyžadoval. Uvnitř ruské společnosti však i přes tato oficiální prohlášení přetrvávají hluboké obavy z možného opakování mobilizačního procesu. Výsledky hlasování tak Kremlu poskytují prostor k upevnění pozic na politické scéně.
Související
V Rusku pokračují volby. Moskva hlásí problémy, na vině má být útok
V Rusku začaly parlamentní volby, které opět vyhraje vlání strana. Opozice se účastnit nesmí
Aktuálně se děje
před 56 minutami
Začíná největší diplomatická událost roku. Eskalátor jsme opravili, ujistil šéf OSN Trumpa
před 1 hodinou
Šéf Nvidie se vysmál varováním před koncem světa. Prozradil, jaká je šance, že AI vyhubí lidstvo
před 2 hodinami
Neskončí na Ukrajině. Evropa i USA se obávají šíření ruských jednotek
před 3 hodinami
Trump oznámil vznik "AI Force", jednotky zaměřené na umělou inteligenci
před 4 hodinami
Volby v Rusku skončily nepřekvapivým výsledkem
před 4 hodinami
Ukrajina podnikla v poslední den voleb dosud největší dronový útok na Moskvu
před 5 hodinami
Trump zatáhl USA do války, ze které se mu nedaří vystoupit. A možnosti docházejí
před 6 hodinami
Pavel by rád bojoval, reagoval Fico na kritiku z Česka
před 6 hodinami
OSN: Svět už není schopen dodržet hranici globálního oteplení o 1,5 stupně Celsia
před 8 hodinami
Předpověď počasí na týden. Meteorologové přiznali určitou nejistotu
včera
Klid nechce královi dopřát. Bratr princezny Diany trvá na slovech z nové knihy
včera
Zeman napíná Česko ohledně další kandidatury. Mohou za to i pravidla
včera
Bývalý fotbalový sudí šokoval veřejnost. Během zápasů Premier League si vymýšlel výzvy
včera
Pavel šije do Fica. Nepochopil slovo solidarita, zkritizoval slovenského premiéra
včera
Česká protivzdušná obrana vstupuje do 21. století, oznámil Babiš na Dnech NATO
včera
Žila jen dva měsíce. V ostravské ZOO museli utratit mládě žirafy
včera
Sparta vstoupila do Evropské ligy úspěšně. V Arménii nad Araratem vyhrála 4:1
včera
Írán dal najevo, že se nevzdá Hormuzského průlivu
včera
Protrhla se Desná. Před 110 lety došlo k nejtragičtější události na české přehradě
včera
Babišova vláda oznámí nová opatření kvůli vysokým cenám paliv
Babišova vláda se chystá obnovit opatření za účelem zastropování vysokých cen pohonných hmot. Potvrdil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v nedělním vydání Partie na stanici CNN Prima News. Lidem budou vládní kroky představeny po pondělním jednání kabinetu.
Zdroj: Jan Hrabě