V Rusku pokračují volby. Moskva hlásí problémy, na vině má být útok

Rusové přiznali komplikace během probíhajících parlamentních voleb. Podle představitelů centrální volební komise došlo v noci k útoku na volební systém v Moskvě. Útok má nadále pokračovat, informovala ruská státní agentura TASS.
"Podle našich nejnovějších informací byl moskevský systém pod velmi silným a pokračujícím útokem přes celou noc. Útok pokračuje, je velmi rozsáhlý a intenzivní," uvedla Ella Pamfilovová z centrální volební komise. Úřady tvrdí, že se útoky daří odrážet, takže elektronické hlasování v Moskvě funguje bez větších problémů.
"Všichni techničtí experti a organizátoři voleb udržují situaci pod naprostou kontrolou. Bezpečnost systému umožňuje nepřetržitý operační mód během hlasování," dodala Pamfilovová.
Rusové si vybírají zákonodárce v Dumě, což je dolní komora ruského parlamentu. Voleb se účastní deset stran, jasným favoritem je uskupení Jednotné Rusko. Poprvé mohou odevzdat hlas i obyvatelé Doněcké a Luhanské republiky či okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti, což jsou území, která jsou mezinárodně uznávána jako součást Ukrajiny.
Souběžně probíhají i volby do regionálních legislativních rad. V osmi oblastech jsou gubernátoři voleni přímo, v dalších třech je dodatečně vyberou regionální parlamenty. Celkem bude obsazeno 23 tisíc politických funkcí.
Zatímco v Rusku se konají volby i během probíhajícího konfliktu se sousedním státem, na Ukrajině se volby uskutečnit nemohou kvůli vyhlášenému stannému právu. Ve funkci prezidenta tak například stále pokračuje Volodymyr Zelenskyj.
Válka na Ukrajině trvá již téměř čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Libor Novák