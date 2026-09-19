Počasí se příští týden výrazně ochladí. V noci budou až 2 stupně, hrozí přízemní mrazíky

Česko čeká v úvodu příštího týdne chladné a větrné počasí doprovázené přeháňkami, které zasáhnou zejména sever a severovýchod území. Postupně však bude oblačnosti i srážek ubývat a v polovině týdne přijdou jasné noci s ojedinělými přízemními mrazíky. V závěru týdne se pak teploty začnou vracet k příjemnějším hodnotám a denní maxima dosáhnou až k jednadvaceti stupňům Celsia.
Pondělní počasí přinese chladné a větrné podmínky s proměnlivou oblačností. Srážky se budou vyskytovat pouze ojediněle, přičemž na severu a severovýchodě se přeháňky objeví místy, a to zejména na horách. Nejnižší noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 13 až 18 stupňů Celsia.
Vát bude mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu. Místy se mohou objevit nárazy větru kolem 15 metrů za sekundu, což představuje 55 kilometrů za hodinu. Předpokládané množství srážek se bude pohybovat od nuly do dvou milimetrů. Na severu a severovýchodě území může napršet kolem deseti milimetrů.
V úterý bude pokračovat chladné počasí s přeháňkami na horách na severovýchodě. Obloha bude polojasná až oblačná, ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo déšť. Na severu a severovýchodě území budou srážky místní, a to především v horských polohách. Večer začne v Čechách od západu oblačnosti ubývat.
Nejnižší noční teploty v úterý klesnou na 10 až 6 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se udrží v rozmezí 13 až 18 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu bude večer od západu slábnout. Očekávané množství srážek činí nula až jeden milimetr, zatímco na severovýchodě a východě dosáhne kolem deseti milimetrů.
Předpověď na středu počítá s jasnou nebo polojasnou oblohou bez jakýchkoliv srážek. Nejnižší noční teploty poklesnou na 7 až 2 stupně Celsia a ojediněle se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 14 až 19 stupňů Celsia. Vát bude pouze slabý proměnlivý vítr s rychlostí do čtyř metrů za sekundu.
Výhled od čtvrtka do soboty slibuje převážně polojasnou oblohu. Zpočátku se na severovýchodě území očekává velká oblačnost, kde se místy objeví déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty se v tomto období budou pohybovat v rozmezí 8 až 3 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty pak dosáhnou 16 až 21 stupňů Celsia.
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Zdroj: Libor Novák