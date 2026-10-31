Ukrajina chce rakety Patriot co nejdříve, potvrdil Zelenskyj. Navrhl možné řešení

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce mít zakoupené rakety Patriot k dispozici již v zimě, aby zbraně pomohly ochránit zemi před ruskými útoky. Zelenskyj dokonce navrhl spojencům řešení. Podle jeho slov by měly uvolnit již vyrobené rakety ze svých skladů.
Zelenskyj označil americký souhlas s prodejem raket Patriot za silné rozhodnutí, ale zároveň připustil, že dodávky mohou trvat roky. "Žádáme naše americké partnery, aby našli řešení pro dobu, kdy tady je opravdové nebezpečí a opravdová potřeba použít interceptory PAC-3," napsal na sociální síti X.
"Požádali jsme naše americké partnery o poskytnutí zimního podpůrného balíčku v rozsahu 100 raket Patriot měsíčně. 500 raket by bylo dostatek na ochranu našeho nebe v nadcházejících měsících," konstatoval ukrajinský prezident.
Podle Zelenského by Američané, evropští a další spojenci Kyjeva měli poskytnout rakety ze svých skladů a vlastní zásoby doplnit v dalších letech. "To by byl správný přístup. A je to zcela proveditelné," dodal.
Americké ministerstvo zahraničí podle BBC uvedlo, že prodává rakety v hodnotě přibližně 2,1 miliardy dolarů, které v plné výši uhradí spojenci Kyjeva, konkrétně evropské státy a Kanada. Hlavním smluvním dodavatelem je americká společnost Lockheed Martin.
Ministerstvo dále sdělilo, že navrhovaný prodej podpoří americkou zahraniční politiku a cíle národní bezpečnosti tím, že posílí bezpečnost partnerské země, která je silou pro politickou a ekonomickou stabilitu Evropy.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: David Holub