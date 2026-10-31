Letošní epidemie eboly dosáhla dalšího smutného milníku

V Demokratické republice Kongo, která je epicentrem probíhající epidemie eboly v Africe, se již potvrdilo přes 10 tisíc případů onemocnění. Informovala o tom americká stanice NBC. Nákaza se nadále šíří nejrychleji v historii, přibývá také obětí.
Podle americké NBC se jedná o nejrychleji se šířící epidemii eboly v dějinách. Dosud se potvrdilo 10 060 případů obávaného onemocnění a necelá polovina nakažených podlehla nemoci, vyplývá z nejnovějších dat konžského ministerstva zdravotnictví.
Případy onemocnění ebolou se navíc během aktuální epidemie potvrdily i ve čtyřech dalších zemích, konkrétně v Keni, Nigérii, Ugandě a Francii. Dva posledně jmenované státy alespoň neevidují žádné případy v současnosti.
Současná epidemie smrtelně nebezpečné eboly v Demokratické republice Kongo je nejsmrtelnější v historii této africké země. Více obětí si vyžádala pouze epidemie eboly v západní Africe v letech 2014 až 2016. V Guineji, Libérii a Sieře Leone se tehdy potvrdilo přes 28 tisíc případů choroby, přičemž 11 310 lidí jí podlehlo.
Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí.
Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.
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Zdroj: David Holub