Letošní epidemie eboly dosáhla dalšího smutného milníku

Lucie Podzimková

31. října 2026 18:00

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

V Demokratické republice Kongo, která je epicentrem probíhající epidemie eboly v Africe, se již potvrdilo přes 10 tisíc případů onemocnění. Informovala o tom americká stanice NBC. Nákaza se nadále šíří nejrychleji v historii, přibývá také obětí. 

Podle americké NBC se jedná o nejrychleji se šířící epidemii eboly v dějinách. Dosud se potvrdilo 10 060 případů obávaného onemocnění a necelá polovina nakažených podlehla nemoci, vyplývá z nejnovějších dat konžského ministerstva zdravotnictví. 

Případy onemocnění ebolou se navíc během aktuální epidemie potvrdily i ve čtyřech dalších zemích, konkrétně v Keni, Nigérii, Ugandě a Francii. Dva posledně jmenované státy alespoň neevidují žádné případy v současnosti. 

Současná epidemie smrtelně nebezpečné eboly v Demokratické republice Kongo je nejsmrtelnější v historii této africké země. Více obětí si vyžádala pouze epidemie eboly v západní Africe v letech 2014 až 2016. V Guineji, Libérii a Sieře Leone se tehdy potvrdilo přes 28 tisíc případů choroby, přičemž 11 310 lidí jí podlehlo. 

Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí. 

Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.

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Zdroj: David Holub

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