Sněžení zasáhne Česko. Meteorologové odhalili podrobnosti

Podzim se sice ještě ani zdaleka nechýlí ke svému konci, ale aktuální předpověď počítá v Česku i s projevy zimního počasí. Meteorologové předpokládají, že v dalších hodinách či dnech naměří dosud nejvyšší sněhovou pokrývku této sezóny.
Meteorologové upozornili, že na českých horách bude během víkendu opět přechodně sněžit. Srážky se budou vyskytovat hlavně na severovýchodním návětří severních a severovýchodních pohraničních hor. "Dá se předpokládat, že právě v těchto místech bude naměřena zatím nejvyšší sněhová pokrývka během aktuálního podzimu," podotkli experti.
Sněžení bude jedním z projevů výškové tlakové výše, která bude od soboty ovlivňovat české území. Podle předpovědi se ochladí, zároveň se očekávají srážky, které budou na severovýchodních horách přecházet ve sněhové.
"Tyto níže dokáží často překvapit, tak uvidíme, jestli to tentokrát bude z hlediska množství srážek spíše pozitivně, nebo negativně," konstatovali experti s tím, že srážková epizoda bude následně vyhodnocena.
Od sobotního večera zasáhnou srážky i rakouské Alpy, zejména jejich centrální a východní část. Podle odhadů může napadnout 5 až 15 centimetrů nového sněhu. V Alpách se sněhová situace od minulého víkendu mírně zlepšila a panuje tam obvyklé počasí pro konec října.
"Hranice výraznější sněhové pokrývky tam je ale stále poměrně vysoko, nejčastěji mezi 2600 a 3000 metry nad mořem. Počet otevřených tratí pro lyžaře v ledovcových skiareálech se poměrně rychle zvyšuje, a to hlavně díky příznivému počasí pro umělé zasněžování v posledním týdnu," dodali meteorologové.
Související
Víkendové počasí má být různorodé. Na horách už může připomínat zimu
Počasí o víkendu: V Česku se ochladí, na horách napadne sníh
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Mbappé mluvil o Mao Ce-tungovi jako o diktátorovi. Čína se zlobila a vymohla omluvu
před 42 minutami
Vojtěch podepsal novou úhradovou vyhlášku. Ministerstvo zmínilo priority
před 1 hodinou
Okradená burza Binance má dobré zprávy pro uživatele
před 2 hodinami
Letošní epidemie eboly dosáhla dalšího smutného milníku
před 3 hodinami
Havlíček zavítal k sousedům do Polska. Panuje shoda ohledně ETS 2
před 4 hodinami
Ukrajina chce rakety Patriot co nejdříve, potvrdil Zelenskyj. Navrhl možné řešení
před 5 hodinami
Sněžení zasáhne Česko. Meteorologové odhalili podrobnosti
před 6 hodinami
První anglický vítěz po 25 letech. Zlatý míč patří Harrymu Kaneovi
před 6 hodinami
Babiš zvažuje další změnu financování veřejnoprávních médií
před 7 hodinami
Tesco zatím v Česku pokračuje. Změna se projeví v řádu měsíců
před 8 hodinami
Trump může dát zelenou dalšímu útoku na Írán bezprostředně po volbách
před 9 hodinami
Medvěda zachytila v Beskydech fotopast. Turisté by měli přizpůsobit své chování
před 9 hodinami
Policie vyšetřuje násilný čin v České Lípě. Útočník skončil v poutech
před 10 hodinami
Ukrajinci získají stovky raket Patriot od USA. Má to ale háček
před 11 hodinami
Kdy se hodí návleky na boty
před 11 hodinami
Metnar jmenoval nového spolupracovníka. Splňuje nejvyšší předpoklady
před 12 hodinami
V Polsku se vyhrotil boj o ústavní soud. Nawrocki se urychleně vrátil do země
před 13 hodinami
Víkendové počasí má být různorodé. Na horách už může připomínat zimu
včera
Zemřel Walter Koenig. Podobně jako Stewarta ho proslavil Star Trek
včera
Chorý po čtvrté červené v dresu Slavie v Edenu končí. Zná tresty na všech frontách
Po nechvalně proslulém jarním fotbalovém derby pražských „S“ dostal Tomáš Chorý od vedení pražské Slavie a majitele Pavla Tykače šanci svůj exces, tedy faul loktem, napravit a nadále nastupovat v kádru A-týmu pražské Slavie. Navzdory tomu, že předseda představenstva Jaroslav Tvrdík mluvil bezprostředně po květnovém derby o tom, že Chorý společně s Davidem Douděrou si mohou začít hledat nová angažmá.
Zdroj: David Holub