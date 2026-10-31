Víkendové počasí má být různorodé. Na horách už může připomínat zimu

Začíná víkend na přelomu října a listopadu, který bude doprovázet typické podzimní počasí. Na horách ale musí být lidé připraveni i na sněhové vločky. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že víkendová obloha nabídne hodně oblačnosti. V sobotu během dne a v neděli večer může být i polojasno.
"Od severovýchodu počítejme s občasným deštěm, zejména během sobotního večera a noci na neděli. Srážky budou četnější na horách na severu a severovýchodě. Především v sobotu ráno lokálně počítejme i s mlhami," uvedlhydrometeorologický ústav na sociální síti.
Podle předpovědi není vyloučeno, že na horách dojde i na projevy typické pro zimu. "V polohách nad 1100 m, postupně nad 900 m a v neděli ráno přechodně i níže se vyskytne sněžení. V Krkonoších a Jeseníkách může být i trvalejší," zmínili experti.
"Během nočních hodin se ochladí na 6 až 1 °C, v denních hodinách naměříme 5 až 10 °C, v sobotu v nížinách až 12 °C," dodali meteorologové.
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Zdroj: Jan Hrabě