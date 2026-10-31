V Polsku se vyhrotil boj o ústavní soud. Nawrocki se urychleně vrátil do země

Pořádková policie v pátek večer zasahovala v budově Ústavního soudu, jehož personální složení je předmětem letitých sporů mezi vládou a opozicí. Prezident Karol Nawrocki se kvůli vyhrocení situace urychleně vrátil do země. Informovala o tom britská stanice BBC.
Policisté museli na místo vyrazit poté, co ministr spravedlnosti Waldemar Żurek oznámil, že navrhl zbavení imunity u předsedy soudu Bogdana Święczkowského a místopředsedy Bartłomieje Sochańského. Premiér Donald Tusk hájil tyto kroky a zmínil, že slíbil depolitizaci justičního systému v zemi.
Příznivci opoziční strany Právo a spravedlnost reagovali na události tak, že se v protestu shromáždili před budovou soudu ve Varšavě. Prezident Karol Nawrocki, který byl na cestě na olympijské hry mládeže v Senegalu, nechal obrátit letadlo a vrátil se do země. Podle posledních informací se v průběhu noci dostal do budovy ústavního soudu.
Policie byla nasazena, aby zabránila demonstrantům v průniku do soudní budovy. Ústavní soud se na sociální síti zastal soudců zbavených imunity, když je označil za stále právoplatné soudce. "Všechny osoby, které se účastní těchto kroků, páchají zločin státního převratu," zaznělo ze strany soudu.
Premiér Tusk vnímá situaci jinak. "Obnovit vládu práva je naše povinnost. Po letech bezpráví s Právem a spravedlností je to složitý a někdy bolestivý proces, který vyžaduje rozhodné kroky. Jiná cesta není," prohlásil předseda vlády.
Spor kolem polského ústavního soudu se táhne již od roku 2015. Tehdy nastoupila vláda PiS a jmenovala soudce, čímž získala nadpoloviční většinu soudců. Evropské soudy ale následně konstatovaly, že tři z vybraných soudců byli zvoleni protiprávně na pozice, které již byly obsazeny předchozím parlamentem.
Tuskovi se situaci dosud nepodařilo zvrátit, a to především kvůli vetům ze strany prezidentů. Nawrocki navíc odmítl jmenovat pět letos zvolených ústavních soudců kvůli údajným chybám ve volebním procesu.
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Polsko , soudy , Karol Nawrocki , Donald Tusk
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Zdroj: Jan Hrabě