Tesco zatím v Česku pokračuje. Změna se projeví v řádu měsíců

Určitou nejistotu mezi zákazníky mohla vyvolat páteční zpráva o prodeji tuzemského podnikání obchodního řetězce Tesco firmě, která v Česku provozuje prodejny Albert. Experti v té souvislosti upozorňují, že zatím zůstává všechno při starém. Změna proběhne až v řádu měsíců.
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza zmínil, že transakci ještě musí schválit antimonopolní úřady. "Zabývat se jí bude jak DG Competition Evropské komise, tak i český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Posuzování podobných transakcí obvykle trvá 8 až 12 měsíců," uvedl.
Prouza zároveň objasnil, jak teď budou obchody fungovat. "Pro zákazníky ani obchodní partnery Tesca se dnešním oznámením nic nemění a společnost Tesco bude až do schválení celé transakce dál pokračovat v obsluze zákazníků a spolupráci s partnery pod svou značkou," dodal.
Firma Ahold Delhaize v pátek oznámila, že se dohodla na akvizici 100 % podnikání společnosti Tesco v Česku a na Slovensku. Informovala o tom v tiskové zprávě. Firma vnímá akvizici jako významnou příležitost posílit pozici v regionu střední a jihovýchodní Evropy a vstoupit na slovenský trh.
Transakce rozšiřuje působnost Ahold Delhaize v regionu střední a jihovýchodní Evropy a posiluje její konkurenceschopnost na rychle se rozvíjejících trzích maloobchodu s potravinami. Tesco Česko a Slovensko totiž dnes provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů, hypermarketů a menších prodejen a více než 100 franšízových prodejen, přičemž dosahuje tržeb přibližně 3,5 miliardy eur a zaměstnává přes 14 tisíc lidí.
Po dokončení transakce a integraci portfolia Tesco Česko dojde k významnému rozšíření sítě prodejen Ahold Delhaize (Albert) v oblasti českého potravinářského maloobchodu. Ahold Delhaize zároveň vstoupí jako významný hráč na slovenský trh, od čehož si slibuje další růst, investice a větší konkurenceschopnost skupiny.
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Zdroj: David Holub