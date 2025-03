Tesco představilo novinku při nákupech. Zákazníci na ni narazí jednou týdně

"Podporujeme různé skupiny jak mezi zákazníky, tak mezi kolegy. Tesco je místem, kde jsou přijímány, oceňovány a respektovány všechny druhy odlišností. U nás je každý vítán a my tak každý den obsluhujeme naše rozmanité zákazníky o něco lépe. Abychom osobám s poruchou autistického spektra usnadnili nakupování a snížili nepříjemná senzorická přetížení, zavádíme Klidnou hodinku do všech našich prodejen," uvedl Pavol Halász, produktový ředitel a ambasador kolegů se zdravotním znevýhodněním Tesco ČR.

Tesco připomnělo, že už loni bylo prvním maloobchodním řetězcem v Česku, který začal s klidnou hodinkou, a to od dubna v prodejně v Sokolově. Nyní ji zavádí plošně do všech svých více než 180 prodejen po celé ČR, a to ve všech formátech – od velkých hypermarketů přes supermarkety až po malé expresy, aby vyšel vstříc zákazníkům preferujícím různá nákupní prostředí.

"První Klidná hodinka byla testována v Sokolově, kde si zákazníci i kolegové pochvalovali klidnější atmosféru. Zpětná vazba ukázala, že lidé s PAS se při nakupování cítí lépe a komfortněji. Tento přístup oceňují i rodiny s malými dětmi, senioři a další skupiny zákazníků," dodal Halász.

Co bude během Klidné hodinky jinak? Dojde k vypnutí rádia, hlasitých reklam a hudby, ztiší se pokladní skenery, ztlumí se základní osvětlení a omezí se použití vozíků, čímž se sníží ruch v prodejně.

Tesco dodalo ,že si dlouhodobě zakládá na odpovědném přístupu k zákazníkům i komunitám, ve kterých působí. Zavedením Klidné hodinky chce ukázat, že inkluze není jen heslo, ale skutečná snaha o lepší prostředí pro všechny.