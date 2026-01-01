Výhled počasí na leden. Meteorologové nastínili, jak v Česku bude

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. ledna 2026 7:00

Lidé ve sněhové vánici, ilustrační fotografie.
Lidé ve sněhové vánici, ilustrační fotografie. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Česko má za sebou úvodní hodiny ledna 2026, který má přinést počasí obvyklé pro tento kalendářní měsíc. Vyplývá to z aktuálního měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové v dlouhodobém výhledu předpokládají, že období do 25. ledna 2026 bude teplotně i srážkově průměrné. V druhém případě to i tak má být výrazná změna. 

Co se týká teplot, jednotlivé týdny budou teplotně průměrné či lehce podprůměrné. Výjimkou má být pravděpodobně teplejší týden od 12. do 18. ledna. "V prvním týdnu se budou minimální noční teploty pohybovat většinou kolem -4 °C, nejvyšší denní kolem 0 °C. Ve třetím týdnu budou minimální noční teploty kolem -3 °C a maximální denní kolem +2 °C," uvedl ústav.

"Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech bude pravděpodobně kolem 10 mm, v posledním týdnu i do 15 mm. Srážky budou většinou sněhové, v nižších polohách přechodně i smíšené nebo dešťové," dodali meteorologové. 

