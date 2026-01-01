Česko má za sebou úvodní hodiny ledna 2026, který má přinést počasí obvyklé pro tento kalendářní měsíc. Vyplývá to z aktuálního měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové v dlouhodobém výhledu předpokládají, že období do 25. ledna 2026 bude teplotně i srážkově průměrné. V druhém případě to i tak má být výrazná změna.
Co se týká teplot, jednotlivé týdny budou teplotně průměrné či lehce podprůměrné. Výjimkou má být pravděpodobně teplejší týden od 12. do 18. ledna. "V prvním týdnu se budou minimální noční teploty pohybovat většinou kolem -4 °C, nejvyšší denní kolem 0 °C. Ve třetím týdnu budou minimální noční teploty kolem -3 °C a maximální denní kolem +2 °C," uvedl ústav.
"Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech bude pravděpodobně kolem 10 mm, v posledním týdnu i do 15 mm. Srážky budou většinou sněhové, v nižších polohách přechodně i smíšené nebo dešťové," dodali meteorologové.
Související
Sníh na Silvestra komplikuje dopravu v Česku. Platí výstraha
Počasí aktuálně: Meteorologové upřesnili varování kvůli sněhu a větru
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Tragédie při oslavách ve Švýcarsku. V baru došlo ke smrtícímu výbuchu
před 1 hodinou
Výhled počasí na leden. Meteorologové nastínili, jak v Česku bude
včera
Bartoška, Duka, Drábová. Česko letos přišlo o výrazné osobnosti
včera
Silvestrovský požár. Hasiči bojují s plameny, které zachvátily bývalý hotel Rabyně
včera
Sníh na Silvestra komplikuje dopravu v Česku. Platí výstraha
včera
Novinky v pražské MHD. Od Nového roku platí změny v přepravních podmínkách
včera
Rok nestability. Voliči ANO, SPD a Motoristů se dočkají nepříjemného vystřízlivění
včera
Rusové předložili údajný důkaz ukrajinského útoku na Putina
včera
Spanilá jízda skončila v příkopu. Opilý muž ukradl autobus, policie už ho obvinila
včera
Izrael stanovil nová pravidla pro humanitární organizace. Některé skončí
včera
Počasí aktuálně: Meteorologové upřesnili varování kvůli sněhu a větru
včera
Prokletí Kennedyových trvá. Vnučka prezidenta podlehla vážné nemoci
včera
Obchody na Silvestra otevřely. Lidé si musí dát pozor na zkrácenou provozní dobu
včera
Policie se připravuje na Silvestra. O konkrétní hrozbě ale neví
včera
Ukrajina neztrácí ani den. Diplomatická jednání budou pokračovat i v novém roce
včera
Nestandardní krok, říká Babiš o fondu. Převádí do něj pouze Agrofert
včera
Předpověď počasí do víkendu. Připravte se na sníh i silný vítr
30. prosince 2025 21:53
Záchranná služba posiluje na silvestrovskou noc a novoroční oslavy svůj provoz
30. prosince 2025 20:38
Policie vyšetřuje tragédii na Jindřichohradecku. Převrátil se popelářský vůz
30. prosince 2025 19:21
Vlaky na Silvestra a Nový rok. Zájem cestujících se bude rychle měnit
Oslava příchodu nového roku znamená tradiční menší zájem o cestování. Provoz na železnici se proto utlumí už ve večerních hodinách. Sváteční klid na železnici se však během Nového roku rychle změní a odpoledne se již očekává ve vlacích rušno. České dráhy jsou připraveny posílit vlaky na nejvíce vytížených dálkových linkách a doporučují zákazníkům rezervaci míst.
Zdroj: Jan Hrabě