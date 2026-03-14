Trump zjišťuje, že z Íránu už nelze vycouvat. Válku skončím, až to ucítím v kostech, prohlašuje nově

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici Fox News Radio odmítl upřesnit časový harmonogram probíhajícího vojenského konfliktu v Íránu. Prohlásil, že boje skončí ve chvíli, kdy to on sám „ucítí v kostech“. Přestože vyjádřil přesvědčení, že válka nebude trvat dlouho, naznačil, že konečné rozhodnutí o jejím závěru závisí na jeho osobním úsudku.
Administrativa Bílého domu vysílá ohledně délky trvání operace smíšené signály. Zatímco někteří vysocí představitelé hovoří o řádu dní, jiní připouštějí, že konflikt může trvat i měsíce. Sám Trump zdůraznil, že Spojené státy jsou připraveny v bojích pokračovat i neomezeně dlouho, pokud to bude nutné k dosažení stanovených cílů.
Prezident rovněž kategoricky odmítl zprávy o tom, že by americká armáda čelila nedostatku munice. V rozhovoru s Brianem Kilmeadem uvedl, že USA disponují technologiemi a zbraněmi, které nikdo jiný nemá, a jsou v postupu značně napřed oproti plánu. Podle jeho slov mají Spojené státy k dispozici prakticky neomezené zásoby munice, které hodlají i nadále využívat.
Při rozhodování o dalším postupu se Trump radí se svými klíčovými poradci, mezi které patří ministr obrany Pete Hegseth, ministr zahraničí Marco Rubio a viceprezident JD Vance. Mluvčí Bílého domu Anna Kelly potvrdila, že vojenská operace s názvem Epic Fury bude pokračovat, dokud prezident jako vrchní velitel nerozhodne, že Írán přestal představovat vojenskou hrozbu.
V souvislosti s ekonomickými dopady války se Trump snažil rozptýlit obavy veřejnosti. Prohlásil, že americké hospodářství je nejsilnější na světě a po skončení bojů se velmi rychle zotaví. Administrativa se tímto způsobem pokouší uklidnit situaci po únorovém zahájení americko-izraelských úderů, které vyvolalo historicky největší narušení dodávek ropy.
Náklady na válku dosáhly podle Pentagonu hned v prvním týdnu výše 11 miliard dolarů. Trump však na sociální síti Truth Social kontroval tvrzením, že Spojené státy jsou největším producentem ropy na světě, a proto na jejích rostoucích cenách paradoxně vydělávají. Tato rétorika však vytváří značný tlak na ropný průmysl a jeho vztahy s veřejností.
Vojenská analýza situace ukazuje, že Trump se může nacházet v pasti moderního válčení, kdy blesková operace nepřináší očekávané politické výsledky. Přestože prezident již ve středu v Kentucky mluvil o vítězství, realita na bojišti je složitější. Zabijte ajatolláha Alího Chameneího 28. února sice oslabilo vedení země, ale mocenské vakuum okamžitě zaplnil jeho syn Modžtaba.
Právě nástup Modžtaby Chameneího do čela země je pro Washington nepříjemným překvapením, neboť jde o muže, kterého Trump ve funkci vidět nechtěl. Íránské revoluční gardy jsou nyní motivovány touhou po pomstě za smrt svých velitelů. Pro Teherán se konflikt stal zkouškou vytrvalosti, kterou se jim zatím daří zvládat i přes neustálé bombardování.
Ukazuje se, že omezení americké vzdušné převahy jsou v tomto konfliktu patrná. Nálety sice mohou ničit infrastrukturu a měnit tváře ve vedení státu, ale zatím nedonutily íránský režim ke změně metod nebo ke kapitulaci. S postupem času se navíc cíle amerických a izraelských sil stávají hůře zasažitelnými, protože jsou stále více propojeny s civilním životem.
Íránská strana sází na strategii persistence a narušování dopravy v Hormuzském průlivu, což udržuje ceny ropy nad hranicí 100 dolarů za barel. Pro režim v Teheránu nyní cesta k úspěchu spočívá v pouhém přežití. Donald Trump svou neustálou rétorikou o vítězství a snahou o ukončení války dává nepříteli najevo, že chce z konfliktu co nejdříve vystoupit.
Zdroj: Jan Hrabě