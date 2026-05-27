Rekordní výhra Čecha v Eurojackpotu. Činí téměř tři miliardy korun

Rekordní 2,911 miliardy vyhrál šťastlivec v úterním slosování evropské loterie Eurojackpot. Ve slosování mu přinesla snovou výhru 2 911 200 000 korun vsazená plná sázenka včetně bonusové hry Extra 6. Zároveň se jedná o historicky nejvyšší výhru v Česku.
"Jsme nadšení, že si tuto rekordní výhru téměř 3 miliardy odnáší právě výherce z Česka. Výše výhry přesáhla dosavadní rekord z května 2015 v částce 2,466 miliardy korun. Eurojackpot dlouhodobě přitahuje sázející svou možností vyhrát částky, které naprosto změní život a umožní člověku splnit si dlouhodobé sny. Ale to není vše. Během úterního slosování se v rámci Eurojackpotu rozdávaly nejen finanční výhry, ale i zajímavé prémie. Jeden ze sázejících si správným tipem zajistil byt v Praze v hodnotě 20 milionů korun," uvedl Martin Babec, manažer kategorie loterií ve společnosti Allwyn.
Výherce společnost Allwyn ještě kvůli výhře nekontaktoval, nicméně na její vyzvednutí v prostorách Allwynu má 365 dní. Nový miliardář bude přivítán v tzv. Milionářské místnosti, kde se vyřeší veškerá administrativa. Allwyn všem výhercům nabízí terapeutickou pomoc, finanční konzultace a právní poradenství.
Allwyn klade velký důraz na ochranu anonymity výherců. Zkušenosti ale ukazují, že většina z nich využívá výhru na zajištění rodiny, investice, splacení hypotéky nebo pořízení nemovitosti. Často si také plní sny – ať už cestováním do exotických destinací, nebo podporou charitativních projektů.
Poslední významnější výhra na českém území v Eurojackpotu padla v dubnu 2024 ve výši přes 129 milionů.
V roce 2025 vygeneroval Allwyn (ještě pod jménem Sazka) 593 milionářů, za rok 2024 se jednalo o 403 milionářů a za rok 2023 o 382 milionářů.
Související
V Česku padlo druhé pořadí Eurojackpotu. Sázející z Prahy vyhrál téměř 130 milionů korun
Slovák vyhrál v Eurojackpotu 59 milionů eur, zvolil náhodný výběr čísel
Aktuálně se děje
před 3 minutami
Žádné dohody ohledně Hormuzského průlivu jsme nedosáhli, oznámil Írán
před 58 minutami
EU stále neví, kdo by měl komunikovat s Ruskem. Neshodla se ani, jestli jednat chce
před 1 hodinou
Trumpova Rada míru nemá na účtu ani dolar. Dosud přitom vůbec nic neudělala
před 2 hodinami
Rekordní výhra Čecha v Eurojackpotu. Činí téměř tři miliardy korun
před 2 hodinami
Muniční iniciativa má nový problém, přiznal prezident Pavel
před 3 hodinami
Český tým začal s Kanadou dobře, favorité ale nakonec potvrdili svou roli
před 4 hodinami
Žádná dohoda, ale memorandum. Američané a Íránci se ani tak stále nedohodli
před 5 hodinami
Tropické počasí sužuje Evropu. Bude to častější, upozorňují experti
včera
Policie řeší nevídaný podvod. Žena z Táborska uvěřila, že jí píše Depp
včera
Zemřel legendární jazzman Sonny Rollins. Dvakrát zahrál i v Česku
včera
Praktici budou předepisovat více léků. Novinka začne platit od července
včera
Církev prozradila, jak dále naloží s lebkou svaté Zdislavy
včera
Zemřel někdejší odborový předák a politik Richard Falbr
včera
Prezident Pavel odvolal rektorku brněnské JAMU
včera
Střední školou v Táboře otřáslo úmrtí maturanta. Případem se zabývá policie
včera
Jste noví, máte smůlu. EU zvažuje, že budoucím členským státům odepře právo veta
včera
V Perském zálivu už nemáte žádné bezpečné útočiště, vzkázal USA po náletech Modžtaba Chámeneí
včera
Stadiony MS ve fotbale 2026: velkolepé arény, kde se bude psát historie
včera
Dominik Feri jde na svobodu. Soud ho pustil z vězení
včera
Pavel má připravenou kompetenční žalobu, pokud ho vláda nepustí na summit NATO
Prezident Petr Pavel potvrdil, že má již kompletně vypracovanou kompetenční žalobu pro případ, kdy by se mu kabinet pokusil znemožnit účast na červencovém summitu NATO, který hostí Ankara. Hlava státu nicméně vyjádřila naději, že tento právní krok nakonec nebude nutné uplatnit. Prezident nyní očekává rozhodnutí vládního zasedání plánovaného na 8. června, které by mělo o složení české delegace definitivně rozhodnout, jak dříve avizoval předseda vlády Andrej Babiš.
Zdroj: Libor Novák