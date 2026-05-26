Smutek v pondělí ochromil Střední školu obchodu, služeb a řemesel v jihočeském Táboře. Dvacetiletý maturant náhle zkolaboval a navzdory velké snaze přivolaných záchranářů zemřel. Případem se zabývá policie.
"Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo dnes ráno před jednou ze školních budov ve městě. Kriminalisté jsou na samém prvopočátku prověřování," uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová s tím, že další informace v tuto chvíli není možné sdělit.
Podle informací webu novinky.cz se tragédie stala v pondělí kolem půl osmé ráno, tedy před začátkem maturitních zkoušek. Jedna z učitelek zavolala záchrannou službu, ale ani desítky minut trvající resuscitace nevedla k záchraně mladého života.
"V pondělí ráno zasahovala posádka rychlé zdravotnické pomoci z Tábora společně s lékařem u kolapsu mladého muže. I přes veškerou snahu zasahujících musel lékař po dlouhotrvající resuscitaci konstatovat smrt," sdělila mluvčí záchranářů Petra Kafková zmíněnému webu.
Související
Policie evakuuje školu v Pardubicích. Na místě došlo k napadení
Školní rok v Česku skončí dříve, než se původně předpokládalo
Školství , Policie ČR , záchranáři , Jihočeský kraj
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Střední školou v Táboře otřáslo úmrtí maturanta. Případem se zabývá policie
před 1 hodinou
Jste noví, máte smůlu. EU zvažuje, že budoucím členským státům odepře právo veta
před 2 hodinami
V Perském zálivu už nemáte žádné bezpečné útočiště, vzkázal USA po náletech Modžtaba Chámeneí
před 2 hodinami
Stadiony MS ve fotbale 2026: velkolepé arény, kde se bude psát historie
před 3 hodinami
Dominik Feri jde na svobodu. Soud ho pustil z vězení
před 4 hodinami
Pavel má připravenou kompetenční žalobu, pokud ho vláda nepustí na summit NATO
před 4 hodinami
Kde je slibovaná dohoda s Íránem? Potrvá to, přiznal Rubio
před 5 hodinami
Írán pálil po americké stíhačce a sestřelil dron. Za nové nálety hrozí odvetou
před 6 hodinami
CNN: Trumpova administrativa zakázala klíčovým lékařským pracovníkům v USA mluvit s WHO
před 7 hodinami
Vydírání, vždyť na Kyjev útočí od začátku invaze, reaguje Ukrajina na ruskou výzvu k evakuaci
před 8 hodinami
Zdravotníci nestíhají. Ebola se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, přiznává WHO
před 9 hodinami
USA opět zaútočily na Írán
před 10 hodinami
Výhled počasí až do prvních dní astronomického léta. Meteorologové řekli, jak bude
včera
Moravec musí zaplatit pokutu, tvrdí Česká televize
včera
Soud vynesl první rozhodnutí v případu vraždy dívky v Pardubicích
včera
Babišova vláda prodloužila cenové stropy u paliv. Chce pokročit i s digitalizací
včera
Další nečekaný výkon na MS v hokeji. Češi za pískotu prohráli s Nory 1:4
včera
Tropické počasí prohloubí problémy se suchem. V Česku jen tak nezaprší
včera
Klempířovi může zlomit vaz i StarDance, míní politici z opozice
včera
Rusko plánuje útok na Kyjev. Moskva vyzvala cizince k opuštění ukrajinské metropole
Rusko nijak nezastírá, že připravuje další rozsáhlý útok na ukrajinskou metropoli Kyjev. Moskva v pondělí varovala obyvatele Kyjeva a cizince, kteří se ve městě nacházejí. Například zahraniční diplomaty vyzvala, aby ukrajinskou metropoli opustili.
Zdroj: Lucie Podzimková