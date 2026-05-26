Střední školou v Táboře otřáslo úmrtí maturanta. Případem se zabývá policie

Jan Hrabě

26. května 2026 17:22

Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Smutek v pondělí ochromil Střední školu obchodu, služeb a řemesel v jihočeském Táboře. Dvacetiletý maturant náhle zkolaboval a navzdory velké snaze přivolaných záchranářů zemřel. Případem se zabývá policie. 

"Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo dnes ráno před jednou ze školních budov ve městě. Kriminalisté jsou na samém prvopočátku prověřování," uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová s tím, že další informace v tuto chvíli není možné sdělit.

Podle informací webu novinky.cz se tragédie stala v pondělí kolem půl osmé ráno, tedy před začátkem maturitních zkoušek. Jedna z učitelek zavolala záchrannou službu, ale ani desítky minut trvající resuscitace nevedla k záchraně mladého života. 

"V pondělí ráno zasahovala posádka rychlé zdravotnické pomoci z Tábora společně s lékařem u kolapsu mladého muže. I přes veškerou snahu zasahujících musel lékař po dlouhotrvající resuscitaci konstatovat smrt," sdělila mluvčí záchranářů Petra Kafková zmíněnému webu. 

