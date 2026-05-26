Írán pálil po americké stíhačce a sestřelil dron. Za nové nálety hrozí odvetou

Íránské islámské revoluční gardy (IRGC) v úterý oznámily, že jejich jednotky protivzdušné obrany zahájily palbu na stíhací letoun v íránském vzdušném prostoru a úspěšně sestřelily americký bezpilotní letoun MQ-9 Reaper. K tomuto prudkému vyostření situace došlo bezprostředně poté, co Teherán pohrozil odvetou za nové americké nálety v oblasti Hormuzského průlivu. Náhlá vojenská eskalace vážně ohrožuje křehké příměří, které mezi Washingtonem a Teheránem panovalo, přičemž obě strany se nyní nacházejí v situaci zvýšeného napětí.
Nové kolo konfliktů vyvolaly pondělní letecké údery Spojených států v jižním Íránu, které americká armáda označila za čistě obranné akce. Podle prohlášení mluvčího Ústředního velitelství USA (CENTCOM) Tima Hawkinse byly tyto zásahy podniknuty s cílem ochránit americké jednotky před bezprostředními hrozbami ze strany íránských sil. Útoky byly konkrétně zaměřeny na odpalovací stanoviště raket a na čluny, které se v Hormuzském průlivu pokoušely rozmisťovat námořní miny.
Tento strategický průliv představuje klíčovou námořní trasu pro přepravu ropy na Blízkém východě, kterou Írán v průběhu stávající tříměsíční války fakticky uzavřel. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v reakci na situaci striktně prohlásil, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený, a to bez ohledu na okolnosti. Rubio zároveň tlumil přehnaná očekávání ohledně okamžitého diplomatického řešení, když poznamenal, že vyjednávání o přesném znění textu potenciální dohody s Íránem může trvat ještě několik dní.
Hlavní íránský vyjednavač spolu s ministrem zahraničí v pondělí odcestovali do katarského Dauhá, kde zahájili rozhovory s tamním premiérem o možných podmínkách ukončení války se Spojenými státy. Podle informací od oficiálního zdroje obeznámeného s průběhem schůzky se pondělní diskuse soustředily právě na zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu a na osud íránských zásob vysoce obohaceného uranu. Washington i Teherán však již dříve tlumily naděje, že by k definitivnímu konci nepřátelství mohlo dojít v nejbližších hodinách.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baqáí k jaderné otázce upřesnil, že o detailech nukleárního programu je Teherán ochoten jednat až poté, co bude pevně schválena rámcová dohoda. Do vyjednávání se v pondělí večer zapojil také americký prezident Donald Trump, který na své sociální síti Truth Social zveřejnil rozsáhlý příspěvek. Trump v něm rezolutně prohlásil, že Írán bude muset svůj obohacený uran buď okamžitě odevzdat Spojeným státům, nebo jej nechat zničit.
Americký prezident sice na jednu stranu uvedl, že diplomatické rozhovory s Íránem se vyvíjejí slibně, avšak jedním dechem varoval před spuštěním nových masivních útoků v případě, že vyjednávání selžou. Podle jeho slov bude výsledkem celého procesu buď skvělá dohoda pro všechny strany, nebo vůbec žádná dohoda. Tento tvrdý postoj potvrzuje i vyjádření ministra Rubia, podle něhož rychlý konec konfliktu není na pořadu dne.
Současná vojenská odveta ze strany Íránu v podobě palby na stíhačku a likvidace amerického dronu tak přichází v momentě, kdy se diplomaté pokoušejí v Kataru najít společnou řeč. Uzavření trvalého příměří zůstává kvůli neústupnosti obou vlád v klíčových bodech vysoce komplikované. Teherán dává sestřelením bezpilotního letounu jasně najevo, že na americké vojenské zásahy na svém vlastním území hodlá reagovat silou.
Související
Kde je slibovaná dohoda s Íránem? Potrvá to, přiznal Rubio
USA opět zaútočily na Írán
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Kde je slibovaná dohoda s Íránem? Potrvá to, přiznal Rubio
před 1 hodinou
Írán pálil po americké stíhačce a sestřelil dron. Za nové nálety hrozí odvetou
před 2 hodinami
CNN: Trumpova administrativa zakázala klíčovým lékařským pracovníkům v USA mluvit s WHO
před 3 hodinami
Vydírání, vždyť na Kyjev útočí od začátku invaze, reaguje Ukrajina na ruskou výzvu k evakuaci
před 4 hodinami
Zdravotníci nestíhají. Ebola se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, přiznává WHO
před 4 hodinami
USA opět zaútočily na Írán
před 6 hodinami
Výhled počasí až do prvních dní astronomického léta. Meteorologové řekli, jak bude
včera
Moravec musí zaplatit pokutu, tvrdí Česká televize
včera
Soud vynesl první rozhodnutí v případu vraždy dívky v Pardubicích
včera
Babišova vláda prodloužila cenové stropy u paliv. Chce pokročit i s digitalizací
včera
Další nečekaný výkon na MS v hokeji. Češi za pískotu prohráli s Nory 1:4
včera
Tropické počasí prohloubí problémy se suchem. V Česku jen tak nezaprší
včera
Klempířovi může zlomit vaz i StarDance, míní politici z opozice
včera
Rusko plánuje útok na Kyjev. Moskva vyzvala cizince k opuštění ukrajinské metropole
včera
Co chrání ukrajinské nebe? Radary, drony i umělá inteligence
včera
Extrémní počasí se projevilo naplno. Evropu už nyní spalují téměř čtyřicetistupňová vedra
včera
Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Problémy čekají i řidiče
včera
K návratu cen ropy na předválečnou úroveň možná nikdy nedojde, varují experti
včera
Odstěhujte se, než vás definitivně zaplaví voda, vzkázali vědci obyvatelům jednoho z nejznámějších měst USA
včera
Francie čelí rozsáhlému skandálu. Na více než sto školách a školkách docházelo k týrání dětí
Francie čelí rozsáhlému skandálu spojenému s týráním a zneužíváním dětí, do kterého jsou zapleteni vychovatelé a dozorci ve státních mateřských a základních školách. Pařížská policie v současné době prošetřuje více než sto obvinění z fyzického násilí, špatného zacházení, sexuálního napadení a znásilnění. Podle vyjádření prokuratury se tyto závažné případy týkají dětí od pouhých tří let, k nimž docházelo během poledních přestávek, odpočinku nebo v rámci družin a mimoškolních aktivit.
Zdroj: Libor Novák