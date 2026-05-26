Írán pálil po americké stíhačce a sestřelil dron. Za nové nálety hrozí odvetou

Libor Novák

26. května 2026 11:51

dron MQ-9 Reaper Foto: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Devan Halstead

Íránské islámské revoluční gardy (IRGC) v úterý oznámily, že jejich jednotky protivzdušné obrany zahájily palbu na stíhací letoun v íránském vzdušném prostoru a úspěšně sestřelily americký bezpilotní letoun MQ-9 Reaper. K tomuto prudkému vyostření situace došlo bezprostředně poté, co Teherán pohrozil odvetou za nové americké nálety v oblasti Hormuzského průlivu. Náhlá vojenská eskalace vážně ohrožuje křehké příměří, které mezi Washingtonem a Teheránem panovalo, přičemž obě strany se nyní nacházejí v situaci zvýšeného napětí.

Nové kolo konfliktů vyvolaly pondělní letecké údery Spojených států v jižním Íránu, které americká armáda označila za čistě obranné akce. Podle prohlášení mluvčího Ústředního velitelství USA (CENTCOM) Tima Hawkinse byly tyto zásahy podniknuty s cílem ochránit americké jednotky před bezprostředními hrozbami ze strany íránských sil. Útoky byly konkrétně zaměřeny na odpalovací stanoviště raket a na čluny, které se v Hormuzském průlivu pokoušely rozmisťovat námořní miny.

Tento strategický průliv představuje klíčovou námořní trasu pro přepravu ropy na Blízkém východě, kterou Írán v průběhu stávající tříměsíční války fakticky uzavřel. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v reakci na situaci striktně prohlásil, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený, a to bez ohledu na okolnosti. Rubio zároveň tlumil přehnaná očekávání ohledně okamžitého diplomatického řešení, když poznamenal, že vyjednávání o přesném znění textu potenciální dohody s Íránem může trvat ještě několik dní.

Hlavní íránský vyjednavač spolu s ministrem zahraničí v pondělí odcestovali do katarského Dauhá, kde zahájili rozhovory s tamním premiérem o možných podmínkách ukončení války se Spojenými státy. Podle informací od oficiálního zdroje obeznámeného s průběhem schůzky se pondělní diskuse soustředily právě na zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu a na osud íránských zásob vysoce obohaceného uranu. Washington i Teherán však již dříve tlumily naděje, že by k definitivnímu konci nepřátelství mohlo dojít v nejbližších hodinách.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baqáí k jaderné otázce upřesnil, že o detailech nukleárního programu je Teherán ochoten jednat až poté, co bude pevně schválena rámcová dohoda. Do vyjednávání se v pondělí večer zapojil také americký prezident Donald Trump, který na své sociální síti Truth Social zveřejnil rozsáhlý příspěvek. Trump v něm rezolutně prohlásil, že Írán bude muset svůj obohacený uran buď okamžitě odevzdat Spojeným státům, nebo jej nechat zničit.

Americký prezident sice na jednu stranu uvedl, že diplomatické rozhovory s Íránem se vyvíjejí slibně, avšak jedním dechem varoval před spuštěním nových masivních útoků v případě, že vyjednávání selžou. Podle jeho slov bude výsledkem celého procesu buď skvělá dohoda pro všechny strany, nebo vůbec žádná dohoda. Tento tvrdý postoj potvrzuje i vyjádření ministra Rubia, podle něhož rychlý konec konfliktu není na pořadu dne.

Současná vojenská odveta ze strany Íránu v podobě palby na stíhačku a likvidace amerického dronu tak přichází v momentě, kdy se diplomaté pokoušejí v Kataru najít společnou řeč. Uzavření trvalého příměří zůstává kvůli neústupnosti obou vlád v klíčových bodech vysoce komplikované. Teherán dává sestřelením bezpilotního letounu jasně najevo, že na americké vojenské zásahy na svém vlastním území hodlá reagovat silou. 

před 4 hodinami

USA opět zaútočily na Írán

Marco Rubio

Kde je slibovaná dohoda s Íránem? Potrvá to, přiznal Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio oznámil, že Spojené státy a Írán budou pravděpodobně potřebovat ještě několik dní na to, aby dosáhly dohody o ukončení vzájemného válečného konfliktu. Toto prohlášení výrazně tlumí naděje na rychlé vyřešení vojenského střetu, který začal před třemi měsíci. Rubio novinářům sdělil, že prezident Donald Trump má jednoznačný zájem na uzavření dohody, avšak bude se jednat buď o dohodu dobrou, nebo o žádnou. Vyjednání takového výsledku ovšem podle šéfa americké diplomacie může ještě chvíli trvat.
Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

USA opět zaútočily na Írán

Spojené státy americké provedly nové vojenské údery v jižním Íránu, kde se zaměřily na íránská raketová stanoviště a čluny, které se pokoušely rozmístit miny. Americké ústřední velitelství v oficiálním prohlášení uvedlo, že tyto akce byly podniknuty v rámci sebeobrany s cílem ochránit vlastní jednotky před hrozbami ze strany íránských sil. Mluvčí ústředního velitelství kapitán Tim Hawkins upřesnil, že americká armáda pokračuje v obraně svých sil a zároveň zachovává zdrženlivost během stávajícího příměří mezi oběma zeměmi.

Zdroj: Libor Novák

