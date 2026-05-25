Do Česka již během uplynulého víkendu dorazilo tropické počasí, které si užijeme i v tomto týdnu. O to méně ale bude deště, problémy se suchem se mají prohlubovat. Meteorologové poukazují na souvislost s klimatickou změnou.
Podle meteorologů se většina lidí v Česku nepotká s deštěm minimálně až do příštího víkendu. "Do víkendu je šance na srážky kdekoli na území ČR víceméně nulová, pouze ve středu jsou možné lokální přeháňky ve Slezsku nebo na Moravě. I tyto srážky budou ale případně slabé a vyskytnou se jen na malé části území," uvedl hydrometeorologický ústav na síti X.
O víkendu se šance na přeháňky či bouřky zvýší, a to zejména v neděli. Experti ale zdůraznili, že nejistota je stále velmi vysoká. "Nadějněji vypadá spíš až začátek dalšího týdne. Plošnější déšť je ale minimálně na následující týden dopředu víceméně vyloučen, takže sucho se bude v dalších dnech prohlubovat," konstatovali.
Odborníci zmínili, že jedním z průvodních znaků klimatické změny je i střídání výraznějších extrémů, kdy sucho je jedním z nich.
"V posledních několika desetiletích se také ukazuje, že přechod z jarního období do období letních teplot je mnohem rychlejší a 'ostřejší', než tomu bývalo dříve. Prodlužuje se i období 'léta' dřívějším nástupem a pozdějším 'odchodem' letních teplot," vysvětlili.
Ústav zdůraznil, že zdaleka nejde jen o Česko. Například západ Evropy čeká vlna veder, ve Francii se až do následujícího víkendu očekávají tropické teploty každý den. "Takováto vlna veder - svou intenzitou a délkou - je v květnu velmi neobvyklá," dodali experti.
Tropické počasí prohloubí problémy se suchem. V Česku jen tak nezaprší
Tropické počasí ještě zesílí, nejvíce potrápí jižní Moravu. Platí výstraha
Zdroj: Libor Novák