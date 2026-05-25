Teherán popřel Rubiova slova. Dohoda Íránu s USA jen tak nebude

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baqáí v pondělí v Teheránu prohlásil, že v rozhovorech se Spojenými státy sice nastal určitý posun, avšak uzavření dohody rozhodně není bezprostředně na spadnutí. Reagoval tak na slova amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten předtím v indickém Dillí novinářům naznačil, že k dohodě by mohlo dojít možná již během pondělka, zároveň však mírnil přehnaná očekávání s tím, že komunikace s Teheránem vyžaduje nějaký čas.
Podle Baqáího se oběma stranám podařilo najít shodu na velké části projednávaných témat, nikdo ale v tuto chvíli nemůže tvrdit, že podpis dokumentu je otázkou okamžiku. Chystané memorandum o porozumění by mělo obsahovat prodloužení příměří o šedesát dní, znovuotevření strategického Hormuzského průlivu a také plán pro budoucí jednání o íránském jaderném programu. Prezident Donald Trump sice o víkendu naznačil, že se pozice obou států přibližují, posléze ale uvedl, že dal vyjednavačům pokyn, aby na nic nespěchali.
Zpravodajská stanice CBS News s odkazem na americké tajné služby uvedla, že íránský nejvyšší vůdce Mojtaba Chámeneí se skrývá na neznámém místě. Vůdce utrpěl zranění hned první den války při izraelském úderu, který zároveň připravil o život jeho otce a předchůdce. Kvůli jeho izolaci je předávání informací íránským vyslancům komplikované, což výrazně zpomaluje celou diplomatickou snahu a tempo rozhovorů s Washingtonem.
Navrhovaná dohoda podle amerických médií nepředstavuje definitivní vyřešení krize, protože ty nejsložitější body odsouvá na pozdější debaty. Mezi tyto citlivé otázky patří rozsah a přesné načasování uvolňování sankcí vůči Íránu, rozmrazení íránských finančních prostředků a také americké požadavky na omezení jaderných ambicí Teheránu. Rubio nicméně zdůraznil, že na stole leží pevný základ minimálně ohledně plného uvolnění Hormuzského průlivu, kterým proudí pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu a který Írán blokuje.
Naděje na uklidnění situace okamžitě vyvolaly reakci na světových trzích, kde prudce klesly ceny ropy a asijské burzy naopak zaznamenaly růst. Chystaná dohoda se ale potýká s ostrou kritikou uvnitř Trumpovy vlastní Republikánské strany, kde ji někteří politici označují za příliš ústupnou vůči Teheránu. Například senátor Ted Cruz ji označil za katastrofální chybu a předseda senátního výboru pro ozbrojené složky Roger Wicker podotkl, že šedesátidenní klid zbraní by znehodnotil veškeré dosavadní úspěchy vojenské operace Epic Fury.
Kriticky se vyjádřil také blízký Trumpův spojenec, senátor Lindsey Graham, kterému vadí, že by Írán mohl z konfliktu odejít s pozicí dominantní síly v regionu, což podle něj zpochybňuje samotný smysl začátku této války. Donald Trump tyto výtky odmítl na své sociální síti Truth Social, kde kritiky označil za lidi, kteří o věci nic neví, a dodal, že pokud s Íránem dohodu uzavře, bude dobrá a správná.
Odborníci upozorňují, že i v případě úspěšného podpisu se pozitivní dopady neprojeví v lodní dopravě okamžitě. Lars Jensen, šéf společnosti Vespucci Maritime, v rozhlase BBC uvedl, že návrat dodavatelských řetězců do původního stavu před krizí může trvat celé měsíce. Lodní průmysl bude podle něj k jakýmkoli okamžitým provozním změnám přistupovat velmi opatrně a zdrženlivě.
Kořeny nynějšího napětí sahají k 28. únoru, kdy Spojené státy spolu s Izraelem podnikly masivní údery na Írán, což rozpoutalo široký konflikt na celém Blízkém východě. Írán na to reagoval útoky na Izrael a americké spojence v Perském zálivu a zablokoval Hormuzský průliv, což vyhnalo ceny ropy do extrémních výšin. Po dubnovém příměří USA zavedly blokádu íránských přístavů, která má podle Trumpa trvat až do momentu, kdy bude finální dohoda řádně podepsána a certifikována.
Trump rovněž zopakoval, že Írán nesmí za žádných okolností získat jadernou zbraň, přestože Teherán dlouhodobě tvrdí, že jeho program slouží výhradně mírovým účelům. Podle zdrojů z amerických médií by Írán mohl v rámci dohody časem odevzdat svůj vysoce obohacený uran. Na začátku konfliktu přitom disponoval přibližně 440 kilogramy uranu obohaceného na šedesát procent, od čehož zbývá jen krátký proces k dosažení devadesátiprocentní čistoty potřebné pro výrobu bomby, ačkoliv íránský prezident Masúd Pezeškiján v televizi ujistil, že země o jaderný arzenál neusiluje.
Související
Rubio naznačil, že dohoda s Íránem by mohla být už dnes
Bude dobrá a lepší než Obamova, řekl Trump o případné dohodě s Íránem
Írán , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Teherán popřel Rubiova slova. Dohoda Íránu s USA jen tak nebude
před 52 minutami
Tropické počasí ještě zesílí, nejvíce potrápí jižní Moravu. Platí výstraha
před 1 hodinou
Rubio naznačil, že dohoda s Íránem by mohla být už dnes
před 2 hodinami
Tropické počasí přidělává starosti. Meteorologové opět varují před požáry
před 3 hodinami
Bude dobrá a lepší než Obamova, řekl Trump o případné dohodě s Íránem
před 5 hodinami
Počasí: Tropy vystřídá ochlazení, pak se vedra vrátí
včera
Počet podezřelých případů nákazy ebolou se blíží k tisícovce
včera
Otevření Hormuzského průlivu, konec americké blokády. Co obsahuje dohoda, o níž jedná Írán s USA?
včera
Dohoda s Íránem dnes nebude. Podle Teheránu za to mohou USA
včera
Po Američanech se začínají bát z možného nepostupu i Švédové. Němci naopak stále živí naději
včera
„Oto, zabal to.“ Prahou prošly tisíce demonstrantů, žádají konec Klempíře
včera
USA v Íránu naráží na zásadní překážku: Mírovou dohodu musí schválit Modžtaba Chámeneí
včera
Trump opouští partnery a mění americké priority. Z Tchaj-wanu dělá druhou Ukrajinu
včera
Macinka vystoupil v novém studiu u Moravce. Úvahy o odvolání Klempíře rázně odmítl
včera
OBRAZEM: Hejtman označil sudetské Němce za krajany. Nepožadujeme navrácení majetků, zaznělo na sjezdu
včera
S Íránem jsme dosáhli významného pokroku, zní z USA. Teherán nadšení mírní
včera
Putin odpálil raketu schopnou nést jadernou hlavici. NATO poslalo stíhačky do vzduchu
včera
Kyjev se v noci stal terčem rozsáhlého vzdušného útok
včera
Počasí bude nadále tropické, objeví se ale saharský prach
23. května 2026 22:46
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková
V pražském Fóru Karlín se dnes večer uskutečnil finálový galavečer 17. ročníku prestižní soutěže krásy Miss Czech Republic 2026. O hlavní korunku a možnost reprezentovat Českou republiku na světových soutěžích bojovala finálová desítka dívek, do které se probojovaly Aneta Vizinová, Sandra Chalupníková, Dominique Alagia, Markéta Králová, Eliška Kramná, Barbara Plintová, Laura Anna Glozarová, Lucie Pisková, Hana Dědková a Eliška Kukačová. Slavnostním programem plným napětí provázely moderátorka Daniela Brzobohatá a úřadující miss Justýna Zedníková.
Zdroj: Libor Novák