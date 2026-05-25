Teherán popřel Rubiova slova. Dohoda Íránu s USA jen tak nebude

Libor Novák

25. května 2026 11:50

Íránská delegace v Pákistánu Foto: Pakistan's Prime Minister Office

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baqáí v pondělí v Teheránu prohlásil, že v rozhovorech se Spojenými státy sice nastal určitý posun, avšak uzavření dohody rozhodně není bezprostředně na spadnutí. Reagoval tak na slova amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten předtím v indickém Dillí novinářům naznačil, že k dohodě by mohlo dojít možná již během pondělka, zároveň však mírnil přehnaná očekávání s tím, že komunikace s Teheránem vyžaduje nějaký čas.

Podle Baqáího se oběma stranám podařilo najít shodu na velké části projednávaných témat, nikdo ale v tuto chvíli nemůže tvrdit, že podpis dokumentu je otázkou okamžiku. Chystané memorandum o porozumění by mělo obsahovat prodloužení příměří o šedesát dní, znovuotevření strategického Hormuzského průlivu a také plán pro budoucí jednání o íránském jaderném programu. Prezident Donald Trump sice o víkendu naznačil, že se pozice obou států přibližují, posléze ale uvedl, že dal vyjednavačům pokyn, aby na nic nespěchali.

Zpravodajská stanice CBS News s odkazem na americké tajné služby uvedla, že íránský nejvyšší vůdce Mojtaba Chámeneí se skrývá na neznámém místě. Vůdce utrpěl zranění hned první den války při izraelském úderu, který zároveň připravil o život jeho otce a předchůdce. Kvůli jeho izolaci je předávání informací íránským vyslancům komplikované, což výrazně zpomaluje celou diplomatickou snahu a tempo rozhovorů s Washingtonem.

Navrhovaná dohoda podle amerických médií nepředstavuje definitivní vyřešení krize, protože ty nejsložitější body odsouvá na pozdější debaty. Mezi tyto citlivé otázky patří rozsah a přesné načasování uvolňování sankcí vůči Íránu, rozmrazení íránských finančních prostředků a také americké požadavky na omezení jaderných ambicí Teheránu. Rubio nicméně zdůraznil, že na stole leží pevný základ minimálně ohledně plného uvolnění Hormuzského průlivu, kterým proudí pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu a který Írán blokuje.

Naděje na uklidnění situace okamžitě vyvolaly reakci na světových trzích, kde prudce klesly ceny ropy a asijské burzy naopak zaznamenaly růst. Chystaná dohoda se ale potýká s ostrou kritikou uvnitř Trumpovy vlastní Republikánské strany, kde ji někteří politici označují za příliš ústupnou vůči Teheránu. Například senátor Ted Cruz ji označil za katastrofální chybu a předseda senátního výboru pro ozbrojené složky Roger Wicker podotkl, že šedesátidenní klid zbraní by znehodnotil veškeré dosavadní úspěchy vojenské operace Epic Fury.

Kriticky se vyjádřil také blízký Trumpův spojenec, senátor Lindsey Graham, kterému vadí, že by Írán mohl z konfliktu odejít s pozicí dominantní síly v regionu, což podle něj zpochybňuje samotný smysl začátku této války. Donald Trump tyto výtky odmítl na své sociální síti Truth Social, kde kritiky označil za lidi, kteří o věci nic neví, a dodal, že pokud s Íránem dohodu uzavře, bude dobrá a správná.

Odborníci upozorňují, že i v případě úspěšného podpisu se pozitivní dopady neprojeví v lodní dopravě okamžitě. Lars Jensen, šéf společnosti Vespucci Maritime, v rozhlase BBC uvedl, že návrat dodavatelských řetězců do původního stavu před krizí může trvat celé měsíce. Lodní průmysl bude podle něj k jakýmkoli okamžitým provozním změnám přistupovat velmi opatrně a zdrženlivě.

Kořeny nynějšího napětí sahají k 28. únoru, kdy Spojené státy spolu s Izraelem podnikly masivní údery na Írán, což rozpoutalo široký konflikt na celém Blízkém východě. Írán na to reagoval útoky na Izrael a americké spojence v Perském zálivu a zablokoval Hormuzský průliv, což vyhnalo ceny ropy do extrémních výšin. Po dubnovém příměří USA zavedly blokádu íránských přístavů, která má podle Trumpa trvat až do momentu, kdy bude finální dohoda řádně podepsána a certifikována.

Trump rovněž zopakoval, že Írán nesmí za žádných okolností získat jadernou zbraň, přestože Teherán dlouhodobě tvrdí, že jeho program slouží výhradně mírovým účelům. Podle zdrojů z amerických médií by Írán mohl v rámci dohody časem odevzdat svůj vysoce obohacený uran. Na začátku konfliktu přitom disponoval přibližně 440 kilogramy uranu obohaceného na šedesát procent, od čehož zbývá jen krátký proces k dosažení devadesátiprocentní čistoty potřebné pro výrobu bomby, ačkoliv íránský prezident Masúd Pezeškiján v televizi ujistil, že země o jaderný arzenál neusiluje.

před 3 hodinami

Bude dobrá a lepší než Obamova, řekl Trump o případné dohodě s Íránem

Marco Rubio

Rubio naznačil, že dohoda s Íránem by mohla být už dnes

Americký ministr zahraničí Marco Rubio naznačil, že dohody s Íránem by mohlo být dosaženo už v pondělí. Podle dostupných informací by došlo k prodloužení příměří, otevření klíčového průlivu a stanovení plánu pro další jednání. 

Írán USA (Spojené státy americké)

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Otevření Hormuzského průlivu, konec americké blokády. Co obsahuje dohoda, o níž jedná Írán s USA?

Írán a Spojené státy vyslaly jasné signály, že se blíží k dohodě, která by mohla změnit stávající příměří v dlouhodobé urovnání konfliktu. Obě strany v současnosti jednají o textu memoranda o porozumění, jež má stanovit přesný plán pro vyřešení všech sporných bodů. Ačkoli se definitivní stvrzení dokumentu neočekává během dneška, podpis memoranda by znamenal úplné zastavení bojů. To by přineslo úlevu oběma státům, neboť americký prezident Donald Trump čelí blížícím se podzimním volbám a íránské hospodářství se nachází v hluboké krizi.

Donald Trump

Dohoda s Íránem dnes nebude. Podle Teheránu za to mohou USA

Jednání o možné dohodě mezi Spojenými státy a Íránem jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa konstruktivní. Šéf Bílého domu však na své sociální síti Truth Social zároveň zdůraznil, že obě strany musí postupovat uvážlivě a nespěchat, aby byl výsledek zcela správný. Ve svém prohlášení dal jasně najevo, že Teherán musí bezpodmínečně pochopit, že Spojené státy nikdy nedovolí, aby disponoval jadernou zbraní.

USA v Íránu naráží na zásadní překážku: Mírovou dohodu musí schválit Modžtaba Chámeneí

Navrhovaná mírová dohoda mezi Teheránem a Washingtonem stále vyžaduje oficiální schválení ze strany íránského nejvyššího vůdce a tamní rady národní bezpečnosti. Podle prohlášení tamních představitelů je před odesláním dokumentu k ratifikaci nejvyššímu vůdci Modžtabovi Chámeneímu nutné vyjasnit ještě jeden nebo dva body, aby text plně odpovídal požadavkům Íránu. Tuto skutečnost již íránská strana předala pákistánským prostředníkům, kteří v diplomatických jednáních fungují jako mediátoři.

Prezident Trump

Trump opouští partnery a mění americké priority. Z Tchaj-wanu dělá druhou Ukrajinu

Americký prezident Donald Trump svým rozhodnutím pozastavit prodej zbraní na Tchaj-wan v hodnotě čtrnácti miliard dolarů vysílá jasný signál, že Spojené státy jsou ochotny opustit své partnery v Asii. Tento krok přichází bezprostředně po jeho oficiální návštěvě čínského vůdce Si Ťin-pchinga. Trump se tímto příklonem k Pekingu otevřeně odvrací od dlouhodobé americké politiky takzvané strategické nejednoznačnosti, která po desetiletí definovala křehké vztahy vůči Tchaj-wanu, jejž si Čína nárokuje jako své vlastní území.

S Íránem jsme dosáhli významného pokroku, zní z USA. Teherán nadšení mírní

Americký ministr zahraničí Marco Rubio potvrdil, že v rozhovorech s Íránem bylo dosaženo významného pokroku, nicméně zdůraznil, že na konečné dohodě je stále potřeba pracovat. Toto prohlášení navazuje na sobotní slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na své sociální síti Truth Social uvedl, že dohoda je již z velké části vyjednána a její součástí bude i znovuotevření klíčové námořní trasy v Hormuzském průlivu. Trump tehdy doplnil, že o finálních aspektech a detailech se momentálně diskutuje a veřejnost se je brzy dozví.

Putin odpálil raketu schopnou nést jadernou hlavici. NATO poslalo stíhačky do vzduchu

Severoatlantická aliance byla nucena vyslat do vzdušného prostoru nad Polskem stíhací letouny v reakci na masivní vlnu ruských leteckých úderů na Ukrajině. Moskva během nočního útoku nasadila strategické bombardéry Tu-95MS schopné nést jaderné zbraně, více než padesát raket různých typů a přibližně sedm set bezpilotních letounů. Součástí této rozsáhlé operace bylo podle britských médií The Guardian a The Mirror také odpálení hypersonické rakety středního doletu Orešnik, která zasáhla město Bila Cerkva ležící nedaleko od Kyjeva.

Kyjev se v noci stal terčem rozsáhlého vzdušného útoku

Ukrajinská metropole Kyjev se v noci na neděli stala terčem rozsáhlého vzdušného útoku, před kterým již dříve varovaly americké i ukrajinské úřady. Podle starosty Vitalije Klička si noční ostřelování vyžádalo nejméně jednoho mrtvého a více než dvacet zraněných. Zasaženy byly různé objekty po celém městě včetně obytných domů, studentské koleje, autoservisu a nákupního centra. Vojenská administrativa hlavního města potvrdila, že šlo o masivní balistický úder, a vyzvala obyvatele k setrvání v krytech.

