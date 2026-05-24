Putin odpálil raketu schopnou nést jadernou hlavici. NATO poslalo stíhačky do vzduchu

Severoatlantická aliance byla nucena vyslat do vzdušného prostoru nad Polskem stíhací letouny v reakci na masivní vlnu ruských leteckých úderů na Ukrajině. Moskva během nočního útoku nasadila strategické bombardéry Tu-95MS schopné nést jaderné zbraně, více než padesát raket různých typů a přibližně sedm set bezpilotních letounů. Součástí této rozsáhlé operace bylo podle britských médií The Guardian a The Mirror také odpálení hypersonické rakety středního doletu Orešnik, která zasáhla město Bila Cerkva ležící necelých devadesát kilometrů jižně od ukrajinského hlavního města
Vojenský úder vyvolal ostré reakce na ukrajinské straně. Poradce kyjevského ministra pro digitální transformaci Serhij Sternenko v souvislosti s použitím rakety Orešnik uvedl, že Rusko odpálilo střelu schopnou nést jadernou nálož, avšak bez samotné hlavice, s jasným cílem zastrašit Ukrajinu i zbytek světa. Sternenko zároveň zdůraznil naléhavou potřebu ukončit tento konflikt a nastolit mír, který by nebyl podřizován ambicím jednoho člověka.
Noční bombardování zasáhlo více než čtyřicet různých lokalit po celé zemi a vyžádalo si oběti na životech i desítky zraněných mezi civilním obyvatelstvem. Podle dostupných informací přišli o život nejméně čtyři lidé a dalších šedesát čtyři osob utrpělo zranění, přičemž tři lidé zůstávají v kritickém stavu. Mezi zraněnými jsou hlášeny také děti. Celá operace je vnímána jako odvetný krok, kterým Vladimir Putin hrozil po předchozím ukrajinském útoku na studentskou kolej v okupovaném Luhansku, kde podle ruských zdrojů zahynulo dvanáct studentů.
Ukrajinské vojenské síly obhajovaly své předchozí kroky s tím, že v Luhanské oblasti zasáhly výhradně armádní objekt, jehož personál se pravidelně podílel na útocích proti ukrajinským civilistům a tamní infrastruktuře. Před samotným nočním ruským útokem přitom varovaly západní zpravodajské služby, na což reagoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Americké velvyslanectví v Kyjevě rovněž s předstihem upozornilo na bezprostřední riziko rozsáhlého vzdušného napadení.
Kromě systému Orešnik s dělenými hlavicemi použila ruská armáda během noci také střely Kinžál, Iskander a rakety s plochou dráhou letu Ch-101. V samotném Kyjevě výbuchy poškodily nejméně deset obytných výškových budov a zasáhly také tržnici u nákupního centra Kvadrat. Nasazení pokročilého raketového systému Orešnik sice potvrdily ruské zdroje, bezprostředně po útoku však chybělo nezávislé ověření této informace z dalších mezinárodních zdrojů.
Na prudké zvýšení aktivity ruského dálkového letectva u ukrajinských hranic okamžitě reagovalo Polsko, které aktivovalo své obranné mechanismy. Varšava oznámila, že do operačního prostoru vyslala mimo jiné stíhací letouny francouzského letectva. Velitelství operačních sil polské armády uvedlo, že dalo do pohotovosti veškeré potřebné pozemní systémy protivzdušné obrany a radarové detekce, aby zajistilo bezpečnost vlastního vzdušného prostoru.
Ukrajinský prezident potvrdil, že informace o chystaném ruském úderu za použití střely Orešnik získal od domácích tajných služeb i od amerických a evropských partnerů. Podle dostupných zpráv šlo již o třetí případ, kdy byla tato zbraň nasazena bez reálné bojové hlavice, což ukazuje na záměr Kremlu demonstrovat sílu a vyvíjet psychologický tlak na ukrajinské vedení i obyvatelstvo.
Tento způsob vedení útoků však vyvolal vlnu kritiky i uvnitř samotné ruské komunity. Jeden z radikálních ruských vojenských kanálů na sociálních sítích otevřeně zpochybnil smysl odpalování cvičných střel bez výbušné hlavice. Autor příspěvku kritizoval rozhodnutí velení s tím, že použití nefunkční rakety nepřineslo žádné strategické výsledky, nevedlo k eliminaci ukrajinských představitelů a nijak nekompenzuje ztráty na životech, ke kterým došlo na okupovaných územích.
Podle vojenských analytiků tak masivní nasazení stovek dronů a desítek střel v kombinaci s hypersonickou technologií představuje jeden z nejtvrdších úderů poslední doby. Ukrajina i přes pokročilé systémy varování čelila obrovskému tlaku na svou protivzdušnou obranu, přičemž škody na civilní infrastruktuře v okolí hlavního města i v dalších regionech jsou značné.
Související
Evropa se intenzivně chystá na situaci, kdy bude Trump pro NATO hrozbou
Projekt mucholapka: Jak americká armáda trénuje obranu před drony z Běloruska?
NATO , Rusko , válka na Ukrajině , armáda Polsko
Aktuálně se děje
před 51 minutami
Hejtman označil sudetské Němce za krajany. Nepožadujeme navrácení majetků, zaznělo na sjezdu
před 2 hodinami
S Íránem jsme dosáhli významného pokroku, zní z USA. Teherán nadšení mírní
před 3 hodinami
Putin odpálil raketu schopnou nést jadernou hlavici. NATO poslalo stíhačky do vzduchu
před 4 hodinami
Kyjev se v noci stal terčem rozsáhlého vzdušného útok
před 6 hodinami
Počasí bude nadále tropické, objeví se ale saharský prach
včera
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková
včera
Zelenskyj: Rusko chystá rozsáhlý útok na území Ukrajiny i na Kyjev, může použít raketu Orešnik
včera
Uzavřeme dohodu, nebo Írán totálně zničíme. Rozhodnu se do zítřka, prohlásil Trump
včera
Napínavý bratrský souboj. Česko-slovenské derby na MS v hokeji rozhodl svou bruslí kapitán Červenka
včera
Evropa se intenzivně chystá na situaci, kdy bude Trump pro NATO hrozbou
včera
Američané jsou na hraně nepostupu do čtvrtfinále. Dánové slaví první výhru na MS
včera
Trump stupňuje tlak vůči Kubě. Co tím sleduje a co je jeho cílem?
včera
Žádné podávání rukou ani pohřby, mrtvé odváželi v pytlích. Přeživší vzpomínají na dosud nejhorší epidemii eboly
včera
V Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za patnáct let. Po výbuchu více než 90 mrtvých
včera
Soud poslal vraha studentky v Pardubicích do vazby
včera
Pavel v rozhovoru pro zahraniční tisk vyzval NATO, aby Rusku ukázalo zuby a začalo konečně reagovat
včera
Brněnský pochod smrti provází komplikace. Vandal poničil památník, policie zasahuje proti odpůrcům
včera
Vztah Pavla s Babišem už se rozebírá i ve světě. Prezident je připraven podniknout právní kroky, píše Politico
včera
Proč se ebolu nedaří zastavit? Na vině je hned několik faktorů
včera
Rusku se na Ukrajině nedaří. Putinovi dochází čas, varuje rozvědka
Ruská hlava státu Vladimir Putin má podle vyjádření šéfa estonské tajné služby stále méně času na dosažení úspěchu ve válečném konfliktu na Ukrajině. Na vině je současný pat na bojišti a současně se množící vnitrostátní potíže. Kaupo Rosin, který vede estonskou zahraniční zpravodajskou službu, v rozhovoru v Tallinnu uvedl, že v horizontu následujících čtyř až pěti měsíců může Kreml ztratit možnost vyjednávat z pozice síly.
Zdroj: Libor Novák