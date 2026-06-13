Epsteinova oběť ve výpovědi zmínila Andrewa. Dostal ji do královského paláce

Výpověď Sarah Kellenové, ženy zneužívané americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem, před vyšetřovací komisí americké Sněmovny reprezentantů je velkým tématem ve Velké Británii. Kellenová totiž uvedla, že byla na večeři v apartmánech bývalého prince Andrewa v Buckinghamském paláci. Informovala o tom BBC.
Podle BBC je to poprvé, co žena sexuálně zneužitá Epsteinem veřejně promluvila o své přítomnosti v rezidencích britské královské rodiny. Kellenová nicméně podle svých slov nezaznamenala u Andrewa jakékoliv nevhodné chování.
Z přepisů výpovědi, kterou poškozená poskytla na konci května, vyplývá, že pro Epsteina pracovala přes deset let a byla jím či jeho společníky "sexuálně a fyziologicky" zneužívána. Kellenová také potvrdila, že jí bylo vyplaceno odškodnění z fondu na pomoc obětem finančníka.
"Byli jsme také na večeři v soukromém apartmá Andrewa v Buckinghamském paláci. Také jsme byli na večírku princezny Beatrice (dcera bývalého prince - pozn. red.) na hradě Windsor," uvedla Kellenová před komisí. Podle BBC šlo v druhém případě o oslavu 18. narozenin princezny v roce 2006.
Kellenová na přímý dotaz, zda byla svědkem nevhodného chování ze strany mladšího bratra současného britského krále, odpověděla, že nikoliv.
Bývalý princ Andrew je momentálně vyšetřován britskou policií pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Již v loňském roce mu byl odebrán titul prince a nárok pobývat v sídle Royal Lodge ve Windsoru.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
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Zdroj: Libor Novák