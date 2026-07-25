Hradec si odváží z Norska senzační výhru, Jablonec duel plný zvratů v Chorvatsku nezvládl

David Holub

25. července 2026 20:19

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Ještě před tím, než se o posledním červencovém víkendu definitivně rozjela česká fotbalová klubová scéna na domácí scéně, už ve čtvrtek nastoupily první dva české týmy v rámci evropských předkol ke svým prvním zápasům v nové sezóně 2026/27. 

Jedním z takových celků je Hradec Králové, který se na evropské scéně objevil poprvé po dlouhých 31 letech. A právě tato obnovená premiéra vyšla Východočechům na jedničku. V rámci 2. předkola Evropské ligy se utkávají s norským Tromsö a i když se úvodní zápas za polárním kruhem nevyvíjel z východočeského pohledu jednoduše, především díky gólmanovi Adamu Zadražilovi, jenž vychytal penaltu a Micku van Burenovi, který v 85. minutě předvedl úspěšnou individuální akci si tak ze severu Evropy do domácí odvety odvážejí senzační jednobrankový náskok. To Jablonec bude muset za týden na domácím hřišti naopak dohánět jednobrankové manko, když v chorvatském Varaždínu nakonec prohrál 2:3 jakkoli ještě v 56. minutě vedl 2:1.

Jak je v těchto končinách zvykem, duel v Norsku se hrál na umělé trávě a od úvodních minut bylo znát, že takové prostředí skutečně vyhovuje především domácím. Byl to severský celek, který se mohl pyšnit územní převahou, avšak naštěstí pro Hradec to zůstalo v první půli jen u toho. Žádné větší příležitosti si totiž domácí navzdory této převaze nevypracovali. Snad se dá hovořit o střele z voleje v 5. minutě, o kterou se tehdy pokoušel Hjertö-Dahl, ale ten nakonec přestřelil. Po půlhodině hry Heine Larsen pak dostatečně nevyužil nadějně vypadající centr a gólman Zadražil tak nemusel zasahovat.

Stejný fotbal se hrál i po změně stran. V 53. minutě se mohl domácí celek dočkat za svou převahu odměny poté, co brankář Zadražil fauloval Heineho Larsena a byla tak nařízena penalta pro Tromsö. K ní se postavil Hjertö-Dahl, jehož střelu ale dokázal Zadražil vychytat a zase jednou tak prokázal své kvality.

Přestože i nadále pokračovala převaha ze strany Norů, k jejich kýženému gólu to nevedlo a tak k jejich překvapení udeřili hosté. V 85. minutě se odhodlal k individuální akci Mick van Buren, který si po svém úniku středem hřiště naváděl balón tak dlouho, až to vypadalo,že někomu přihraje. Nakonec to byl on sám, který se dostal do slibné střelecké pozice, ze které sám zakončil, 1:0 pro Hradec. Ten tak ukázal skvělou efektivitu, neboť se jednalo o jedinou hradeckou střelu na branku.

Na senzačním výsledku už nezměnilo nic ani závěrečné nastavení, v němž zahrozili ještě dva střídající Norové Innvaer s Dahlqvistem, přičemž první jmenovaný nacentroval a ten druhý zakončoval u zadní tyče v pádu. Ani tehdy si ale domácí na výtečně chytajícího gólmana Zadražila nepřišli.

Jablonec zažil úvodní zápas předkola jako na houpačce. Místo výhry si nakonec odváží prohru

Za poněkud komorní atmosféry ve srovnání s nedávným mistrovstvím světa se odehrál první zápas Jablonce v chorvatském Varaždínu v rámci 2. předkola Konferenční ligy. Poloprázdný fotbalový stánek, kam přicestovalo i 150 jabloneckých příznivců viděli souboj celků, pro které to byl první zápas v nové sezóně.

Lépe do tohoto zápasu vstoupili svěřenci kouče Luboše Kozla, když zahrozili po dvou dlouhých autech, ke kterým se uchyloval především jablonecký Pavel Novák. Ani Okeke, ani kapitán Tekijaški však nemířili do prostor mezi třemi tyčemi. Po uběhnutí poloviny první půle se na druhé straně do míče z první opřel Tavares a přestože si na jeho zakončení gólman Hanuš stihl sáhnout, k jejímu zabránění to nepomohlo, 0:1 pro Varaždín. Gól platil i když Tavares přebíral míč na hranici ofsajdu, videosystém VAR ale zasáhnout nemohl, protože k dispozici tentokrát nebyl.

Mrzet to však Severočechy nemuselo, jelikož už za tři minuty dokázali vyrovnat na 1:1. Tehdy Zorvan poslal centr přímo z volného přímého kopu do šestnáctky a poté, co se domácí defenzivě nepodařilo míč odklidit do bezpečí se ke kulatému nesmyslu dostal Cedidla a právě jeho dorážka už byla úspěšná.

Šest minut minut poté, co začala druhá půle, už mohli jít jablonečtí klidně do vedení, kdyby Jawo ve své obrovské příležitosti netrefil jen gólmana Siliče. Chvíli na to už se ale přeci jenom hosté dočkali. V 56. minutě využil Tekijaški chvilku prostoru, kterou dostal od nepozorné obrany, za níž se zjevil a hlavičkou tak rozradostnil jablonecké fanoušky, kteří byli v Chorvatsku slyšet, 2:1 pro Jablonec.

Zdálo se, že by mohl první pohárový večer pro české kluby v nové sezóně být úspěšný a po Hradci, že by mohl svůj zápas vyhrát i Jablonec, jenže postupem času jako by na jablonecké straně byly nohy čím dál tím těžší. Možná i proto v 68. minutě Severočeši nebyli tolik důslední při bránění a tak Canjuga mohl najít v šestnáctce Mamuta a právě ten obrovitánský útočník nedal gólmanovi Hanušovi šanci, 2:2.

Chyb v jablonecké defenzivě bylo skutečně postupem času až přespříliš a v 82. minutě tak toho domácí opět využili. Tentokrát se Maglicovi podařilo zaběhnout si za obranu, aby pak zpětnou přihrávkou oslovil Mamiče, který tak skóroval střelou z první z naprosto ideální pozice, 2:3 pro Varaždín. Tímto výsledkem také nakonec duel bohužel skončil a v domácí odvetě za týden se tak bude snažit Jablonec o smazání tohoto jednobrankového manka.

Konečné výsledky úvodních zápasů předkol evropských fotbalových pohárů (23.7.2026):

Evropská liga, 2. předkolo:

Tromsö IL – FC Hradec Králové 0:1 (0:0)

Branka: 85. van Buren. Rozhodčí: Levy – Koltunoff, Barbiro – Hacmon (video, všichni Izr.). ŽK: Edvardsson – Čech, Zadražil. Diváci: 5082

Tromsö: Haugaard – Skjaervik, Guddal, Vadebu – Cornic (66. Innvaer), Edvardsson, Jenssen (62. L. Larsen), Hjertö-Dahl, Warneryd (88. Dahlqvist) – Nyhammer (88. Braut), H. Larsen (62. Camoes). Trenér: Vik

Hradec Králové: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Wiesner (81. Umar), Trubač (60. Dancák), Darida, Horák – Vlkanova (70. Kučera), Slončík (60. van Buren) – Mihálik. Trenér: Horejš

Konferenční liga, 2. předkolo:

NK Varaždín – FK Jablonec 3:2 (1:1)
Branky: 24. Tavares, 68. Mamut, 82. Mamič – 27. Cedidla, 56. Tekijaški. Rozhodčí: Marchetti – Perrotti, Palermo (všichni It.). ŽK: Latkovič, Škaričič, Silič, Mamut – Čanturišvili. Diváci: 3580

Varaždín: Silič – Maglica, Punčec, Škaričič (61. Lesjak), Durakovič (37. Tepšič) – Canjuga, Duvnjak (86. Marina) – Latkovič (61. Vuk), Mamič, Tavares (86. Posavec) – Mamut. Trenér: Šafarič

Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Novák – Čanturišvili (90. Souček), Okeke, Sedláček, Sobol (83. Sláma) – Ahl (46. Růsek), Zorvan (73. Nebyla) – Jawo (73. Chramosta). Trenér: Kozel

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Zdroj: Libor Novák

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