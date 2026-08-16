Flamingo v akci: Ukrajina poprvé udeřila v ruském vnitrozemí střelami vlastní výroby

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle webu Kyiv Post potvrdil, že ukrajinské síly uskutečnily sérii dálkových úderů na strategické objekty hluboko v ruském vnitrozemí. Při útoku na letecký a raketový závod v Samarské oblasti, která leží přibližně devět set kilometrů od ukrajinských hranic, byly podle jeho vyjádření poprvé použity střely Flamingo.
Zasažené Raketové a kosmické centrum Progress patřící pod ruskou státní korporaci Roskosmos se zaměřuje na výrobu elektroniky a nosných raket rodiny Sojuz. Tyto nosiče slouží k vynášení ruských družic určených k vojenským, průzkumným a komunikačním účelům. Závod se podílí mimo jiné na produkci raket Sojuz-2.1b pro satelitní systém Rassvet či satelitů určených k pozorování Země.
Vedle komplexu v Samarské oblasti potvrdil ukrajinský prezident také zásah letecké základny Savaslejka v Nižněnovgorodské oblasti, vzdálené zhruba sedm set kilometrů od hranic. Tento objekt slouží mimo jiné jako základna pro stíhací letouny MiG-31K, které nosí aerobalistické střely Ch-47M2 Kinžal využívané k útokům na ukrajinské cíle.
Dalším cílem dálkových úderů se stalo ropné zařízení v přístavu Ust-Luga v Leningradské oblasti, nacházející se více než osm set kilometrů od hranic. Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny potvrdil přímé zásahy u všech tří uvedených objektů, přičemž v areálech napadených závodů a letišť byly zaznamenány rozsáhlé požáry. Rozsah celkových škod na infrastruktuře se v současnosti vyhodnocuje.
Před oficiálním vyjádřením prezidenta informovali o výbuších v průmyslové zóně místní obyvatelé i představitelé Samarské oblasti. Šéfkonstruktér ukrajinské zbrojní společnosti Fire Point Denis Štilerman v návaznosti na události zveřejnil záběry zachycující odpal střely FP-5 Flamingo. Analytici pracující s otevřenými zdroji následně identifikovali zasažené místo v průmyslovém areálu, který sdílí závod Progress s leteckým podnikovým závodem Aviakor.
Útoky na ruské vnitrozemí provázela rovněž zvýšená aktivita bezpilotních prostředků na okupovaném poloostrově Krym. Místní obyvatelé hlásili v ranních hodinách exploze v Sevastopolu a v Bachčisarajském okrese. V důsledku těchto událostí došlo v Sevastopolu k výpadkům elektrické energie a v oblasti Balaklavy byl hlášen požár. Ruské okupační úřady k těmto incidentům neposkytly bezprostřední vyjádření.
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Zdroj: Jan Hrabě