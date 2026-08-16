Rusko buduje vlastní variantu Starlinku. Rychleji, než se předpokládalo

Ukrajinské vojenské zpravodajství varuje před zrychlujícím se vývojem ruského satelitního systému Rassvet, který vyvíjí společnost Bureau 1440 jako přímou konkurenci americké síti Starlink. Podle zástupce šéfa ukrajinské rozvědky Vadyna Skibického postupuje Moskva s vypouštěním družic na oběžnou dráhu podstatně rychlejším tempem, než se původně předpokládalo.
Kromě první šestnáctky satelitů vynesených v březnu potvrdila společnost Bureau 1440 v červenci úspěšný start další skupiny družic. Poradce ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov k tomu uvedl, že Rusko má na oběžné dráze aktuálně kolem čtyřiceti funkčních družic.
Ruské plány počítají s tím, že do roku 2027 vytvoří konstelaci 292 satelitů na nízké oběžné dráze a do roku 2035 rozšiřování završí na celkových 924 družicích.
Zatímco dosud mohl systém nad ukrajinským územím fungovat pouze přerušovaně během přeletů jednotlivých satelitů, plně funkční konstelace by Rusku zajistila nepřetržité a stabilní spojení.
Pro Ukrajinu by takové zprovoznění představovalo zásadní bezpečnostní hrozbu. Podle Beskrestnova by ruské armádě umožnilo řídit bezpilotní prostředky v reálném čase přes satelit a útočit po celém ukrajinském území.
Vzhledem k tomu, že tyto drony vybavené satelitními terminály mohou operovat na velké vzdálenosti, nepředstavuje Rassvet riziko pouze pro Ukrajinu, ale i pro celou Evropu.
Ukrajinská strana se proto snaží vyvíjet tlak na majitele sítě Starlink Elona Muska, aby povolit využití jejích signálů i nad ruským územím. Tento krok by Ukrajině umožnil přesněji zaměřovat cíle hluboko v ruském vnitrozemí a udržet si bojovou výhodu.
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Zdroj: Jan Hrabě