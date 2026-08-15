Zákaz sociálních sítí pro děti ve Francii neprošel. Nejvyšší soud zákon zrušil

Libor Novák

15. srpna 2026 19:34

Sociální sítě
Sociální sítě Foto: Pixabay

Francouzská Ústavní rada zrušila zákaz sociálních sítí pro děti a mladistvé do patnácti let. Podle jejího verdiktu navrhovaná legislativa nepřípustně zasahovala do svobody projevu a komunikace. Nejvyšší soudní orgán tak smetl ze stolu klíčový zákon, který měl chránit duševní zdraví dětí a zamezit škodlivým dopadům digitálních platforem na nejmladší generaci.

Členové Ústavní rady dospěli k závěru, že první článek dotčeného zákona představuje zásah do ústavních práv, který není přiměřený, nezbytný ani vhodný. Soudci navíc poukázali na vážné nedostatky v oblasti ochrany soukromí. Zákon podle nich nedokázal stanovit dostatečné právní záruky pro proces overování věku uživatelů, což by nepřiměřeně zatížilo i dospělou populaci.

Legislativu schválili francouzští zákonodárci v průběhu července, čímž se Francie stala první zemí Evropské unie, která se pokusila o takto plošný zákaz pro nezletilé. Schválená pravidla počítala s tím, že by od začátku září bylo nezletilým do patnácti let znemožněno zakládat si nové účty na sociálních sítích. Do začátku následujícího roku pak měly platformy zrušit i všechny dosud existující profily mladistvých.

Francouzský prezident Emmanuel Macron podle BBC reagoval na zrušení zákona okamžitou výzvou směřovanou předsedovi vlády Sébastienu Lecornuovi. Pověřil ho, aby vládní tým co nejrychleji vypracoval nový návrh zákona, který bude plně reflektovat výhrady Ústavní rady i evropský právní rámec. Hlava státu potvrdila odhodlání zavést novou reformu do praxe nejpozději začátkem roku 2027.

Sám premiér Sébastien Lecornu přitom po červencovém hlasování parlamentu postoupil část legislativy Ústavní radě k přezkumu. Devítičlenný orgán dohlížející na soulad zákonů s ústavou však potvrdil obavy kritiků, kteří norma považovali za ukvapenou a technicky obtížně realizovatelnou. Kritici dlouhodobě upozorňovali na riziko obcházení věkových bariér a ohrožení osobních údajů uživatelů.

Cílem původní legislativy bylo omezit přístup mladistvých k populárním aplikacím typu TikTok, Instagram nebo Snapchat. Zákonodárci reagovali na přibývající vědecké studie, které spojují nadměrné užívání sociálních sítí u dětí s výskytem úzkostí, depresí, poruch spánku a kyberšikany. Plošný zákaz měl představovat zásadní průlom v boji za bezpečnost dětí v digitálním prostoru.

Francouzský pokus o regulaci zapadá do širšího světového a evropského trendu. První zemí na světě, která zavedla přísný zákaz sociálních sítí pro děti do šestnácti let, se v prosinci stala Austrálie. Tamní praxe však ukazuje, že mnozí mladiství dokážou stanovená pravidla i nadále obcházet. Omezení pro nezletilé zvažují nebo zavádějí i další státy.

Snaha o ochranu dětí na internetu sílí rovněž na celoevropské úrovni. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navrhla zavedení celounijního věkového omezení pro vstup na sociální sítě, přičemž příslušná legislativa by mohla být předložena v nadcházejících měsících. Některé členské státy však nechtějí čekat na pomalý unijní schvalovací proces a snaží se přijímat vlastní národní normy.

Konkrétní kroky plánuje také Velká Británie, kde bývalý premiér Keir Starmer oznámil záměr zakázat sociální sítě dětem do šestnácti let od ledna roku 2027. Součástí britského návrhu je i možnost zavedení dobrovolného nočního zákazu přístupu k internetu pro dospívající ve věku šestnáct a sedmnáct let. Osud francouzského zákona tak bude klíčovým precedentem pro všechny ostatní země plánující podobná omezení.

před 5 hodinami

Španělsko a Maroko se bojí další migrační vlny. Výrazně posilují bezpečnost na hranicích

Související

Francie, Paříž, ilustrační foto

Francie zavádí kvůli vedru krizový stav. Domácnostem omezuje spotřebu vody

Francie se potýká s mimořádně závažnou krizí způsobenou vlnami veder a přetrvávajícím suchem. Podle oficiálních informací ministerstva pro ekologickou tranzici podléhá v současné době omezením spotřeby vody již téměř sedmdesát procent území státu. Nepříznivý vývoj počasí z posledních tří měsíců vytváří nebývalý tlak na veškeré vodní zdroje v zemi.

Více souvisejících

Francie soudy sociální sítě

Aktuálně se děje

před 15 minutami

Sociální sítě

Zákaz sociálních sítí pro děti ve Francii neprošel. Nejvyšší soud zákon zrušil

Francouzská Ústavní rada zrušila zákaz sociálních sítí pro děti a mladistvé do patnácti let. Podle jejího verdiktu navrhovaná legislativa nepřípustně zasahovala do svobody projevu a komunikace. Nejvyšší soudní orgán tak smetl ze stolu klíčový zákon, který měl chránit duševní zdraví dětí a zamezit škodlivým dopadům digitálních platforem na nejmladší generaci.

před 1 hodinou

Zemětřesení, ilustrační foto

Po silném zemětřesení zasáhlo Indonésii 230 dalších otřesů. Počet mrtvých roste

Silné zemětřesení o síle 7,7 stupně podle Richterovy škály zasáhlo východní část Indonésie a vyžádalo si nejméně 47 lidských životů. Otřesy vyvolaly masovou paniku a způsobily zřícení četných budov a obytných domů. Úřady bezprostředně po události vydaly varování před vlnou tsunami, které však bylo později odvoláno. V regionu bylo zaznamenáno více než 230 následných otřesů, z nichž nejsilnější dosáhl hodnoty 6,1 stupně.

před 2 hodinami

raketa FP-7

Ukrajina dokončuje vývoj první balistické rakety. Bude sloužit jako základ evropského protiruského štítu

Ukrajinská společnost Fire Point dokončuje vývoj své první balistické střely, která by měla být připravena k nasazení během letošního podzimu, uvedla podle webu Politico generální a technická ředitelka firmy Iryna Terechová. Vývoj vlastní balistické zbraně představuje pro Kyjev klíčový krok v reakci na sílící intenzitu ruských raketových útoků a hrozící nedostatek zahraničních obranných systémů.

před 4 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

Ruská armáda utrpěla v červenci jedny z nejvyšších ztrát od začátku invaze, Ukrajina hlásí úspěšnou protiofenzívu

Ruská armáda utrpěla v průběhu července jedny z nejvyšších lidských i materiálních ztrát od začátku invaze, zatímco ukrajinské síly zaznamenaly nejvýraznější územní zisky za více než rok. Odhady ukrajinského ministerstva obrany založené na vyhodnocování dělostřeleckých a dronových snímků uvádějí, že Ruská federace přišla v červenci o více než 42 tisíc vojáků. Jde o nejvyšší měsíční bilanci zabitých či těžce raněných ruských vojáků od začátku roku 2025.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Ministr zdravotnictví a sociálních věcí Robert F. Kennedy Jr.

Rusko vydalo zatykač na Conora Kennedyho, syna ministra zdravotnictví USA

Moskevský obvodní soud schválil žádost o vzetí do vazby v nepřítomnosti na občana Spojených států Conora Kennedyho, syna ministra zdravotnictví USA Roberta F. Kennedyho, který je v Ruské federaci obviněn z účasti v ozbrojeném konfliktu na straně Ukrajiny jako žoldnéř. Rozhodnutí soudu již nabylo právní moci poté, co jej v odvolacím řízení potvrdil Moskevský městský soud.

před 7 hodinami

Požár v Chorvatsku

Chorvatsko pohltily rozsáhlé lesní požáry

Rozsáhlý lesní požár, který se během noci na pátek přehnal přes pobřežní oblasti Chorvatska, si vyžádal nejméně jednu lidskou oběť a přibližně čtyři desítky zraněných. Plameny zasáhly vyhledávané turistické lokality i přilehlá sídla v blízkosti Jadranského moře. Místní úřady i záchranné složky označují tuto živelní pohromu za jednu z nejničivějších v historii země.

před 8 hodinami

Afghanistán, ilustrační fotografie.

Pět let od návratu Tálibánu k moci: Afghánistán se hroutí, lidem hrozí hladomor

Uplynulo pět let od chaotického stažení amerických vojsk z Kábulu a návratu Hnutí Tálibán k moci. Afghánistán se za tuto dobu proměnil v dějiště jedné z nejzávažnějších lidskoprávních a humanitárních krizí na světě. Přestože Spojené státy během dvacetileté války investovaly do konfliktu obrovské finanční prostředky, v současnosti se země i její obyvatelé ocitli mimo hlavní bod zájmu mezinárodního společenství, a to navzdory hrozícímu hladomoru a plošnému potlačování základních práv.

před 10 hodinami

Zemětřesení, ilustrační foto

Indonésii zasáhlo silné zemětřesení, nejméně pět mrtvých

Silné zemětřesení o síle 7,7 stupně podle Richterovy škály zasáhlo v sobotu v brzkých ranních hodinách indonéský ostrov Flores v provincii Východní Nusa Tenggara. Podle dosavadních informací provinčního guvernéra Emanuela Melkiadese Laky Leny si katastrofa vyžádala nejméně pět lidských životů, přičemž oběti byly zasypány troskami budov během spánku. Na místě zasahují záchranáři, kteří se snaží vyprostit případné přeživší uvízlé v poškozených stavbách.

před 11 hodinami

Prezident Trump

Trump: V nejbližší době prohlásím Hormuzský průliv za území Spojených států

Americký prezident Donald Trump pohrozil, že v nejbližší době prohlásí Hormuzský průliv za území Spojených států amerických. K tomuto prohlášení došlo v době, kdy se jeho administrativa potýká s komplikovaným ukončením válečného konfliktu s Íránem. Zda myslel šéf Bílého domu svá slova zcela vážně a zda představují nový oficiální směr americké zahraniční politiky, však v tuto chvíli zůstává nejasné. 

před 12 hodinami

včera

včera

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Sparta se ke Slavii v Lize mistrů nepřidá. V předkole nestačila na Lyon

Sparťané v úvodním zápase po velice slibném výkonu porazili francouzský Lyon 2:1. Přestože ale kouč Brian Priske vyrukoval do odvety v Lyonu se stejnou základní sestavou, stejně nadějný výkon se tentokrát bohužel pro český fotbal nezopakoval. I kvůli chybě gólmana Jakuba Surovčíka a osudnému faulu Adama Ševínského, jenž byl vyloučen, lyonští přeci jenom dokázali přesilovku beze zbytku využít. Ke gólu Nuamaha z 20. minuty se přidaly ve druhé půli ještě trefy Maitlanda-Nilese a Nortona a díky výhře 3:0 tak Lyon Spartu odsoudil pouze k účasti v ligové fázi Evropské ligy.

včera

včera

včera

Letiště Václava Havla Praha

Pražské letiště obnovilo provoz na hlavní ranveji. Prošla modernizací

Letiště Praha dokončilo druhou závěrečnou etapu modernizace okolí hlavní vzletové a přistávací dráhy 06/24, na kterou bude dnes během odpoledne opět převeden veškerý letecký provoz. Během čtyř a půl měsíce se podařilo realizovat 14 stavebních a technologických projektů Letiště Praha společně se 3 významnými investičními akcemi externích partnerů, informovala společnost v tiskové zprávě. 

včera

MotoGP, ilustrační fotografie.

Motocyklista Salač senzačně zvítězil na okruhu Silverstone. Vyhrál ve třídě Moto2

Český motocyklový sport si po letech připsal zase jednou velké vítězství na mezinárodní scéně. V rámci třídy Moto2 se v sobotu na legendárním okruhu v anglickém Silverstonu dočkal český jezdec prvního vítězství v závodě mistrovství světa po dlouhých 16 letech. Zatímco tehdy v roce 2010 se z triumfu na jednom ze závodů radoval Karel Abraham, až letos na jeho triumf dokázal navázat Filip Salač. Vylepšil tak tím také své dvě dosud pódiové umístění v této sezóně, které zaznamenal jednak v Maďarsku a jednak doma v Brně.

včera

včera

Zelenskyj má další problém. Nikomu se k Trumpovi nechce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj čelí vážným komplikacím při hledání nového velvyslance ve Spojených státech. Klíčový diplomatický post ve Washingtonu zůstává neobsazen poté, co byla začátkem srpna z funkce odvolána dosavadní velvyslankyně Olha Stefanišynová v souvislosti s chystaným obviněním ze zpronevěry. Podle bývalých vysokých ukrajinských představitelů a zákonodárců je však pro Kyjev mimořádně obtížné najít vlivnou osobnost, která by byla ochotna tuto náročnou roli v administraci Donalda Trumpa převzít.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy