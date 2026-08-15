Zákaz sociálních sítí pro děti ve Francii neprošel. Nejvyšší soud zákon zrušil

Francouzská Ústavní rada zrušila zákaz sociálních sítí pro děti a mladistvé do patnácti let. Podle jejího verdiktu navrhovaná legislativa nepřípustně zasahovala do svobody projevu a komunikace. Nejvyšší soudní orgán tak smetl ze stolu klíčový zákon, který měl chránit duševní zdraví dětí a zamezit škodlivým dopadům digitálních platforem na nejmladší generaci.
Členové Ústavní rady dospěli k závěru, že první článek dotčeného zákona představuje zásah do ústavních práv, který není přiměřený, nezbytný ani vhodný. Soudci navíc poukázali na vážné nedostatky v oblasti ochrany soukromí. Zákon podle nich nedokázal stanovit dostatečné právní záruky pro proces overování věku uživatelů, což by nepřiměřeně zatížilo i dospělou populaci.
Legislativu schválili francouzští zákonodárci v průběhu července, čímž se Francie stala první zemí Evropské unie, která se pokusila o takto plošný zákaz pro nezletilé. Schválená pravidla počítala s tím, že by od začátku září bylo nezletilým do patnácti let znemožněno zakládat si nové účty na sociálních sítích. Do začátku následujícího roku pak měly platformy zrušit i všechny dosud existující profily mladistvých.
Francouzský prezident Emmanuel Macron podle BBC reagoval na zrušení zákona okamžitou výzvou směřovanou předsedovi vlády Sébastienu Lecornuovi. Pověřil ho, aby vládní tým co nejrychleji vypracoval nový návrh zákona, který bude plně reflektovat výhrady Ústavní rady i evropský právní rámec. Hlava státu potvrdila odhodlání zavést novou reformu do praxe nejpozději začátkem roku 2027.
Sám premiér Sébastien Lecornu přitom po červencovém hlasování parlamentu postoupil část legislativy Ústavní radě k přezkumu. Devítičlenný orgán dohlížející na soulad zákonů s ústavou však potvrdil obavy kritiků, kteří norma považovali za ukvapenou a technicky obtížně realizovatelnou. Kritici dlouhodobě upozorňovali na riziko obcházení věkových bariér a ohrožení osobních údajů uživatelů.
Cílem původní legislativy bylo omezit přístup mladistvých k populárním aplikacím typu TikTok, Instagram nebo Snapchat. Zákonodárci reagovali na přibývající vědecké studie, které spojují nadměrné užívání sociálních sítí u dětí s výskytem úzkostí, depresí, poruch spánku a kyberšikany. Plošný zákaz měl představovat zásadní průlom v boji za bezpečnost dětí v digitálním prostoru.
Francouzský pokus o regulaci zapadá do širšího světového a evropského trendu. První zemí na světě, která zavedla přísný zákaz sociálních sítí pro děti do šestnácti let, se v prosinci stala Austrálie. Tamní praxe však ukazuje, že mnozí mladiství dokážou stanovená pravidla i nadále obcházet. Omezení pro nezletilé zvažují nebo zavádějí i další státy.
Snaha o ochranu dětí na internetu sílí rovněž na celoevropské úrovni. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navrhla zavedení celounijního věkového omezení pro vstup na sociální sítě, přičemž příslušná legislativa by mohla být předložena v nadcházejících měsících. Některé členské státy však nechtějí čekat na pomalý unijní schvalovací proces a snaží se přijímat vlastní národní normy.
Konkrétní kroky plánuje také Velká Británie, kde bývalý premiér Keir Starmer oznámil záměr zakázat sociální sítě dětem do šestnácti let od ledna roku 2027. Součástí britského návrhu je i možnost zavedení dobrovolného nočního zákazu přístupu k internetu pro dospívající ve věku šestnáct a sedmnáct let. Osud francouzského zákona tak bude klíčovým precedentem pro všechny ostatní země plánující podobná omezení.
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Zdroj: Libor Novák