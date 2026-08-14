Rozsáhlé razie ve Francii: Kvůli požárům byly zatčeny stovky lidí

Francouzské úřady od začátku letošního léta zadržely téměř pět set lidí podezřelých ze zakládání lesních požárů. Policie v souvislosti s vlnou požárů, která zasáhla zemi během rekordních veder, zadržela celkem 474 osob, mezi nimiž je i 183 nezletilých.
Podle ministerstva vnitra je přibližně sedmdesát procent z nich podezřelých z úmyslného žhářství, zatímco zbytek způsobil požáry z nedbalosti. Místní média v této souvislosti upozornila na případ patnáctiletého mladíka zadrženého v souvislosti s červencovým požárem nedaleko letiště v Bordeaux, při kterém zahynuli dva hasiči.
Francouzské záchranné složky musely podle webu The Guardian evakuovat více než pět set obyvatel z obce Luglon v jihozápadním departementu Landes. V oblasti plné suchého borového lesa se totiž během necelých 24 hodin rozšířil nový požár, který zachvátil téměř 1 100 hektarů.
Místní úřady označily situaci za velmi nepříznivou, do boje s plameny bylo nasazeno pět set hasičů a šest leteckých cisternových speciálů. Zasažená oblast leží zhruba sto kilometrů od turisticky vyhledávaného zálivu Arcachon, kde rozsáhlé požáry na konci července zničily přes 50 tisíc hektarů porostu a vyžádaly si evakuaci až 220 tisíc lidí.
Vlnu veder a rozsáhlé požáry hlášeno také v dalších evropských zemích. V západním Německu musely úřady evakuovat přibližně dva tisíce obyvatel obce Gey z důvodu požáru v Hürtgenském lese, který se přiblížil na vzdálenost několika set metrů od obytných domů. Zásah hasičů v této oblasti komplikují detonace nevybuchlé munice z druhé světové války, k zásahu proto musela být povolána i armádní technika.
V Chorvatsku plameny podporované silným větrem zasáhly turistické městečko Lokva Rogoznica na Dalmatském pobřeží. Požár tam zničil několik domů, vynutil si evakuaci zhruba tisíce lidí a vyžádal si desítky zraněných.
V severovýchodním Španělsku musela armádní jednotka před postupujícím požárem evakuovat ostatky tří aragonských králů z 11. století z historického kláštera San Juan de la Peña. Dramatická situace panuje také v Řecku, kde malé lodě evakuovaly zhruba pět set turistů z pláží na poloostrově Chalkidiki, a ve Velké Británii, kde požáry v oblasti West Midlands zničily několik obytných domů.
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Zdroj: Libor Novák