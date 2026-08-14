Tchaj-wan vypnul internet. Blackoutem simuloval čínskou invazi

Libor Novák

14. srpna 2026 9:10

Tchaj-Wan
Tchaj-Wan Foto: Pixabay

Tchaj-wan poprvé ve své historii uspořádal cvičení, při kterém simuloval rozsáhlý výpadek internetu. Úřady tímto krokem reagují na rostoucí obavy o bezpečnost podmořských kabelů, jež představují klíčové digitální spojení ostrova se světem. Manévry měly za cíl prověřit připravenost obyvatelstva i záložních komunikačních systémů na případný konflikt či blokádu ze strany Číny.

Smyšlený výpadek znatelně zpomalil nebo zcela zablokoval připojení ve čtrnácti městech a okresech v severní a centrální části ostrova. Tato oblast je domovem pro přibližně sedmdesát procent z celkových třiadvaceti milionů obyvatel Tchaj-wanu. Během cvičení selhávaly datově náročné služby, jako jsou videohovory, streamovací platformy, mobilní platby nebo sociální sítě.

Lidé na ostrově si v rámci cvičení zkoušeli alternativní způsoby komunikace bez závislosti na standardním internetovém připojení. Využívali například otevřené platformy pro přenos textových zpráv přes nízkovýkonné rádiové signály s dlouhým dosahováním. Účastníci si mezi sebou vyměňovali polohu a ověřovali funkčnost záložních zařízení.

Zástupci tchajwanského Institutu pro výzkum národní obrany a bezpečnosti podle The Guardian uvedli, že záměrně způsobené neposkytování služeb mělo zvýšit povědomí veřejnosti o hrozících rizicích. Zopakovaná cvičení mají obyvatelstvu pomoci zvyknout si na případná omezení a otestovat systémy, které by v krizové situaci zajišťovaly přísun ověřených informací a zamezily šíření paniky.

Tchaj-wan se potýká s opakovaným poškozením svých podmořských kabelů, z nichž šestnáct vede mezinárodně a deset propojuje samotný ostrov. V posledních letech bylo zaznamenáno několik incidentů, při kterých plavidla spojená s Čínou poškodila toto vedení. Tchajwanská pobřežní stráž tyto akce označuje za součást takzvané šedé zóny, tedy strategie na vyčerpávání zdrojů ostrova bez přímého vyhlášení války.

V reakci na tyto hrozby Tchaj-wan buduje víceúrovňové záložní systémy, které zahrnují i nízkooběžné satelitní sítě po vzoru Ukrajiny. Tchajwanský zákonodárný sbor nedávno schválil legislativní změny, které by mohly umožnit vstup satelitní sítě Starlink na místní trh, přestože závislost na této síti vyvolává kvůli podnikatelským aktivitám Elona Muska v Číně určité obavy.

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Zdroj: Libor Novák

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