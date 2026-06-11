Tchajwanská armáda cvičně odpálila rakety směrem k Číně z amerických zařízení

Libor Novák

11. června 2026 18:26

M142 High Mobility Artillery Rocket System je americký lehký salvový raketomet vyvinutý v 90. letech pro US Army umístěný na podvozku vozidla M1140 z rodiny nákladních transportních vojenských strojů FMTV.
M142 High Mobility Artillery Rocket System je americký lehký salvový raketomet vyvinutý v 90. letech pro US Army umístěný na podvozku vozidla M1140 z rodiny nákladních transportních vojenských strojů FMTV. Foto: army.mil

Tchajwanská armáda ve středu během vojenského cvičení odpálila rakety směrem k Číně z mobilních odpalovacích zařízení, čímž demonstrovala svůj způsob obrany proti případné čínské invazi. 

Americký systém známý pod zkratkou HIMARS sice ostrovní stát testoval již v minulosti, toto ostré cvičení však představovalo vůbec první případ, kdy byly rakety vypáleny přímo do vod úzkého Tchajwanského průlivu, který samosprávný ostrov odděluje od čínské pevniny.

Podle vyjádření armádního seržanta Wanga Ming-huiho bude armáda vzhledem k aktuální nepřátelské hrozbě v tomto výcviku vytrvale pokračovat. Vojenské představitelé upřesnili, že při testech byly použity cvičné rakety s redukovaným doletem, které dopadly do vody nedaleko pobřeží.

Tchajwanský zástupce ve Spojených státech Alexander Yui v rozhovoru pro stanici CNN potvrdil, že armáda trénovala s nově pořízenou technikou. K jejímu směrování poznamenal, že jakožto ostrovní stát mohou střílet pouze na východ nebo na západ, přičemž pro toto cvičení zvolili západní směr.

Čína považuje Tchajwan za svou odtrženou provincii a trvá na tom, že nad ním musí v budoucnu získat kontrolu. Peking do blízkosti ostrova téměř denně vysílá válečné lodě i letadla a v posledních letech v této oblasti uspořádal několik rozsáhlých manévrů. Spojené státy sice Tchajwan jako samostatnou zemi neuznávají, staví se však proti jakékoli změně statusu ostrova za použití síly a jsou jeho hlavním dodavatelem obranných zbraní.

Systém HIMARS je součástí Američany podporované změny tchajwanské strategie, která se orientuje na asymetrický přístup k zadržování Číny namísto nákupů drahé těžké techniky pro přímý střet. Raketový systém namontovaný na nákladním automobilu umožňuje vyjet z úkrytu, vypálit rakety a rychle se přemístit na nové skryté stanoviště, což odpovídá taktice rychlého úderu a zmizení.

Střely byly vypáleny během druhého dne cvičení na západním pobřeží ostrova, které přímo čelí Číně. Tyto manévry, kterých se účastnily také stopadesátipětimilimetrové houfnice, simulovaly reakci na čínskou invazi s cílem prověřit rychlé nasazení a schopnosti přesného zásahu.

Samotný systém HIMARS tvořil hlavní bod celého cvičení. Vozidla po obdržení rozkazu k palbě manévrovala do palebných pozic a během tří minut odpálila své rakety, čímž potvrdila vysokou mobilitu celého komplexu.

Spojené státy sice loni v prosinci oznámily plány na prodej dalších osmdesáti dvou těchto systémů v rámci rozsáhlého zbrojního balíku, tento kontrakt byl však zřejmě pozastaven poté, co se prezident Donald Trump minulý měsíc setkal v Pekingu s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem.

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M142 High Mobility Artillery Rocket System je americký lehký salvový raketomet vyvinutý v 90. letech pro US Army umístěný na podvozku vozidla M1140 z rodiny nákladních transportních vojenských strojů FMTV. Analýza

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