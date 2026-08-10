Kolumbii zasáhlo silné zemětřesení. Mrtvých jsou nejméně desítky

Západní část Kolumbie zasáhlo ničivé zemětřesení o síle 7,4 stupně, které si podle dosavadních zpráv úřadů vyžádalo nejméně dvacet lidských životů. Katastrofa vyvolala v mnoha oblastech chaos, přičemž záchranné složky neprodleně zahájily rozsáhlé operace na vyproštění lidí uvízlých pod troskami zřícených objektů.
Ohnisko otřesů, které se odehrály v ranních hodinách místního času, se nacházelo u obce San José del Palmar v departementu Chocó v hloubce přibližně 107 kilometrů. Kolumbijská seismologická služba potvrdila, že jde o nejvýraznější událost svého druhu v zemi za poslední dekádu, přičemž následovaly již nejméně dva další následné otřesy.
Silné chvění bylo hlášeno prakticky z celého území státu včetně metropole Bogoty, kde obyvatelé v panice vybíhali z výškových budov a kanceláří na ulice. Vlna seismických vln se však nezastavila pouze na státních hranicích a zřetelně ji pocítili také obyvatelé v sousedním Ekvádoru, Panamě a Venezuele.
Současný nešťastný souběh událostí přichází v mimořádně citlivé době, neboť před necelými dvěma měsíci zasáhla nedalekou Venezuelu dvojice hrozivých zemětřesení. Tato předchozí přírodní pohroma za sebou zanechala rozsáhlé ruiny a připravila o život více než šest tisíc lidí, což zvyšuje obavy z dalšího vývoje v celém regionu.
Mezi nejhůře zasažená sídla patří město Pereira, odkud starosta Mauricio Salazar ohlásil osmnáct potvrzených obětí na životech. Mnoho dalších obyvatel zůstalo uvězněno v troskách zřícených vícepatrových domů a záchranáři zde bojují s časem při jejich vyprošťování.
Vážné majetkové i lidské ztráty eviduje rovněž Manizales, kde úřady hlásí nejméně dva mrtvé. Videozáznamy z místa zachycují kolaps pětipodlažní budovy v blízkosti univerzity či výrazně nakloněnou věž ikonické katedrály, jejíž konstrukce byla otřesy kriticky narušena.
Kritická situace panuje také v dvoumilionovém Cali, kde primátor Alejandro Eder potvrdil zřícení nejméně dvaceti staveb. Vzhledem ke značnému rozsahu poškození a četným zprávám o uvíznutých osobách požádalo vedení města o okamžitou posilu v podobě specializovaných záchranářských týmů z Bogoty a Medellínu.
V regionálním centru Quibdó utrpěla řada lidí zranění a v troskách čtyřpatrové budovy tam zůstali zavaleni čtyři lidé. Záběry ze sociálních sítí ukazují také dramatickou evakuaci místní nemocnice, odkud zdravotníci narychlo převáželi pacienty na ulici mezi sanitky ve chvíli, kdy se hroutila část fasády objektu.
Mimořádné události zásadním způsobem narušily také leteckou dopravu v zemi. Civilní letecký úřad dočasně pozastavil provoz na sedmi letištích, přičemž vedle škod na terminálech v zasažených městech způsobila uzavírku letiště Popayán také přítomnost sopečného popelu z aktivní sopky Puracé.
Nový kolumbijský prezident Abelardo De La Espriella, který nastoupil do úřadu teprve před několika dny, oznámil vytvoření jednotného krizového štábu. Hlava státu zároveň přislíbila osobní dohled nad záchrannými pracemi a vydala se přímo do postižené oblasti v Pereiře, aby zkoordinovala státní pomoc obyvatelstvu.
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Zdroj: Libor Novák