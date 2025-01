Bílý dům ustoupil od cel a sankcí. Kolumbie odsouhlasila deportační lety s migranty

Prezident Petro původně odmítl povolit přistání vojenských letadel, přičemž uvedl, že USA „nemohou zacházet s kolumbijskými migranty jako se zločinci“. Trump reagoval na sociální síti Truth Social příkazem k zavedení „nouzového 25% cla“ na všechny dovozy z Kolumbie, které by mělo být zvýšeno na 50 % během týdne. K tomu přidal zákaz cestování pro kolumbijské občany a odebrání víz kolumbijským úředníkům v USA.

Petro odpověděl, že odmítá zacházení s migranty jako se zločinci a zpochybnil použití vojenských letadel, přesto naznačil ochotu přijímat deportované migranty na palubách civilních letadel. V pozdějších hodinách mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt oznámila dohodu o „neomezeném přijetí“ kolumbijských migrantů, včetně jejich návratu na vojenských letadlech USA bez omezení. Tarifní a ekonomické sankce na Kolumbii tak byly pozastaveny, avšak vízová omezení pro kolumbijské úředníky a přísnější celní kontroly zůstávají v platnosti až do úspěšného návratu prvního letadla deportovaných migrantů.

Kolumbijský ministr zahraničí Luis Gilberto Murillo následně potvrdil, že deportační lety byly obnoveny. Trumpova administrativa však zdůraznila, že Kolumbie porušila své právní povinnosti a že USA nepřijmou žádné další podobné „nepřátelské“ kroky.

Trumpova reakce na odmítnutí letadel ze strany Kolumbie je prvním vážným střetem s jinou zemí ohledně imigrační politiky v jeho druhém funkčním období. Kolumbie je klíčovým spojencem USA mimo NATO, a zavedení vízových restrikcí proti spojencům je velmi neobvyklé. Analytici varují, že eskalace tarifních a diplomatických sporů by mohla poškodit ekonomiku obou zemí.

Kolumbijské hospodářství silně závisí na vývozu do USA, zejména minerálů, ropy, kovů a kávy. V roce 2023 dosáhl export z Kolumbie do USA hodnoty přibližně 14 miliard dolarů. Odborníci upozorňují, že zavedení tarifů by mělo okamžitý negativní dopad, zejména na kolumbijské zemědělce a kávový průmysl, kde závisí více než půl milionu rodin.

Kolumbijská rada pro mezinárodní vztahy vyzvala k opatrnosti a diplomatickému řešení konfliktu. Také americká obchodní komora v Kolumbii apelovala na zachování dialogu a varovala před možnými důsledky obchodní války.

Trumpova imigrační politika narazila na odpor nejen v Kolumbii. Brazílie odsoudila zacházení s brazilskými občany deportovanými z USA, kdy došlo ke zpoždění letu a odhalení špatných podmínek, včetně použití pout a selhání klimatizace na palubě.

Bílý dům oznámil, že bude pokračovat v používání vojenských letadel pro návrat deportovaných migrantů, což má vyslat jasný signál světu, že „americká hranice je uzavřená“. Kromě toho Trumpova administrativa požádala Mexiko o pomoc s repatriací svých občanů, ale i tam narazila na problémy.