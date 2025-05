OBRAZEM: Zelenskyj v Praze jednal s Fialou: Česko posílí výcvik ukrajinských pilotů i dodávky munice

Jedním z konkrétních výsledků schůzky je rozhodnutí, že Česká republika bude pokračovat ve výcviku ukrajinských pilotů. Ukrajinci již nyní cvičí na českých trenažérech, nově se výcvik rozšíří i na stíhací letouny F-16. Podle Fialy by mohl probíhat například v Náměšti nad Oslavou. „Jsme připraveni prohloubit náš podíl na výcviku vojáků,“ uvedl premiér.

Fiala rovněž potvrdil, že Česká republika nadále podporuje Ukrajinu v rámci české muniční iniciativy, která od počátku roku zprostředkovala dodání půl milionu kusů velkorážové munice. „Dodali jsme také přes dva tisíce kusů těžké techniky, 620 děl, téměř 300 tanků a více než 50 raketometů,“ vyjmenoval premiér. Do iniciativy se dosud zapojilo jedenáct zemí a pokud vše půjde podle plánu, mělo by být do konce roku dodáno celkem až 1,8 milionu kusů dělostřelecké munice. Podle prezidenta Petra Pavla iniciativa přispěla ke změně poměru sil na frontě – z původního deset ku jedné ve prospěch Ruska na dva ku jedné.

Vedle vojenské podpory se obě země domluvily také na zřízení návratových center pro ukrajinské uprchlíky. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) podepsal se svým ukrajinským protějškem memorandum, které má pomoci integraci Ukrajinců v Česku i s jejich případným dobrovolným návratem do vlasti. Česká republika přijala nejvíce ukrajinských uprchlíků na hlavu ze všech států Evropské unie.

Zelenskyj po jednání poděkoval české vládě i veřejnosti za dosavadní podporu a zmínil i významné přijetí Ukrajiny českou společností. „Ukrajina si velmi váží vaší pomoci,“ řekl prezident a vyjádřil vděk i za podporu integrace své země do Evropské unie.

Na otázku, zda se obává změny českého postoje po volbách, Zelenskyj reagoval diplomaticky: „Volby v Česku jsou záležitostí vašeho lidu.“

Jednání se kromě premiéra účastnili také ministři vnitra, průmyslu a zahraničních věcí – Vít Rakušan, Lukáš Vlček a Jan Lipavský – poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar i vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný.

Premiér Fiala na závěr shrnul český postoj slovy: „Ústupky agresorovi nikdy nejsou dobrá cesta. Ukrajina se na nás může spolehnout.“