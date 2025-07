Macron: Evropa čelí největší hrozbě od konce druhé světové války

Macron označil současnou geopolitickou situaci za „okamžik zvratu“, kdy se Evropa musí přizpůsobit novým podmínkám a čelit novým výzvám. Ve svém projevu prohlásil, že "aby byl národ ve světě svobodný, musí být obávaný, a aby byl obávaný, musí být mocný." Právě proto chce Francie v nadcházejících letech výrazně navýšit svůj obranný rozpočet.

Podle prezidenta má Francie v příštím roce zvýšit výdaje na obranu o 3,5 miliardy eur (přibližně 3 miliardy liber), přičemž v roce 2027 by mělo dojít k dalšímu zvýšení o 3 miliardy eur. Pokud plán schválí vláda, znamenalo by to, že francouzský obranný rozpočet dosáhne v roce 2027 celkem 64 miliard eur – dvojnásobku oproti roku 2017, kdy činil 32 miliard. Tento cíl by byl splněn o tři roky dříve, než se původně plánovalo.

Macron ostře odsoudil ruskou agresi na Ukrajině, kterou označil za důkaz návratu „anexe a imperialistické politiky“. V souvislosti s pokračující válkou na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022, poukázal i na další destabilizující faktory, jako jsou spory mezi Indií a Pákistánem, americké bombardování Íránu nebo kolísající podpora Ukrajině ze strany Spojených států.

Zároveň varoval, že se svět vrací k realitě jaderné síly a zaznamenává „proliferaci velkých konfliktů“. Tato situace podle něj vyžaduje jednotný evropský přístup a připravenost čelit těmto novým bezpečnostním výzvám.

Minulý měsíc se členské státy NATO dohodly, že zvýší své obranné výdaje na 5 % HDP ročně, čímž překročily dosavadní cíl 2 %. Spojené království zároveň oznámilo vlastní revizi obranné politiky. Britský ministr obrany John Healey uvedl, že tím Londýn vysílá "jasný signál Moskvě".

Napětí mezi Francií a Ruskem se nadále stupňuje. Náčelník francouzské armády Thierry Burkhard v pátek uvedl, že Moskva vnímá Francii jako svého „hlavního protivníka v Evropě“. Rusko podle něj představuje „trvalou hrozbu“ pro evropský kontinent a výsledek války na Ukrajině podle něj rozhodne o postavení evropských států v budoucím světovém uspořádání.

Francouzský premiér François Bayrou má ve čtvrtek představit rozpočet na příští rok, který by měl zahrnovat i plánované navýšení obranných výdajů. Očekává se, že armádní složky i širší politická reprezentace budou iniciativu podporovat, a to zejména v kontextu rostoucího napětí na východních hranicích Evropy.

Macronův projev zazněl v předvečer francouzského státního svátku – Dne Bastily. Prezident tím podle všeho chtěl posílit patriotický étos a vyzvat národ k jednotě a odhodlání v neklidných časech. V očích Paříže je nyní klíčovým úkolem zajistit, aby Evropa nebyla jen ekonomickou silou, ale i vojensky respektovaným aktérem na světové scéně.