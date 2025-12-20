Trump sliboval zlatou éru americké ekonomiky. Kde je, ptají se Američané po roce?

Prezident Donald Trump při svém lednovém nástupu do úřadu v roce 2025 sliboval okamžitý začátek „zlaté éry“ americké ekonomiky. Po deseti měsících jeho druhého funkčního období však data ukazují, že se slibovaný rozkvět zatím nedostavil. Místo toho Spojené státy čelí ochlazení trhu práce, stagnaci průmyslu a přetrvávající inflaci, kterou podle ekonomů pohání právě prezidentova vlajková politika vysokých cel.
Zatímco v roce 2024 vznikalo průměrně 168 000 pracovních míst měsíčně, v roce 2025 toto tempo drasticky zpomalilo na průměrných 55 000 míst. Nezaměstnanost v listopadu 2025 vystoupala na 4,6 %, což je nejvyšší hodnota za poslední čtyři roky.
Trumpem slibovaná „renesance amerického průmyslu“ se rovněž nekoná – sektor výroby ztratil od začátku roku desítky tisíc pozic, přičemž nejvýraznější propad následoval po dubnovém zavedení takzvaných „tarifů dne osvobození“.
Administrativa radikálně zvýšila průměrnou efektivní celní sazbu z 2,4 % na 16,8 %, což je nejvíce od roku 1935. Ačkoliv prezident tvrdí, že náklady nesou cizí země, analýzy Yale Budget Lab potvrzují, že cla se promítají do cen pro americké domácnosti.
Ty za rok 2025 zaplatí v průměru o 1 700 dolarů více. Inflace měřená indexem CPI se v listopadu udržela na 2,7 %, a to i přes Trumpova prohlášení o „drastickém zlevňování“ potravin, jako jsou vejce či krůtí maso.
Hlavním nástrojem, kterým chce Bílý dům situaci zvrátit, je zákon s názvem One Big Beautiful Bill Act (OB3). Tato legislativa přináší trvalé prodloužení daňových škrtů z roku 2017, nové daňové úlevy pro příjmy z dýšek a přesčasů, zavedení takzvaných „Trumpových účtů“ pro daňově zvýhodněné spoření rodičů dětem a zvýšení výdajů na obranu a ochranu hranic o 300 miliard dolarů.
Ekonomové jsou však skeptičtí a předpovídají, že růst HDP v roce 2026 zůstane kolem 2 %, tedy výrazně pod vládními cíli. Nobelista Simon Johnson varuje, že kombinace cel a škrtů v programech jako Medicaid dopadne zejména na nízkopříjmové rodiny. Prezident přesto zůstává optimistický a výsledky své „zlaté éry“ nyní slibuje doručit v horizontu příštích šesti až dvanácti měsíců.
V utajených prostorách, kam se lze dostat jen se zavázanýma očima a bez mobilního telefonu, buduje Ukrajina základy své budoucí bezpečnosti. Reportéři BBC získali vzácnou možnost nahlédnout do jedné z továren společnosti Fire Point, kde se vyrábí nová pýcha domácího zbrojního průmyslu – řízená střela Flamingo. Tento letoun s plochou dráhou letu má dosah až 3 000 kilometrů a je navržen tak, aby dokázal zasahovat cíle hluboko na ruském území.
Zdroj: Libor Novák