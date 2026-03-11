Šichtařová avizuje konec v Poslanecké sněmovně. Změna se nepodaří, vysvětlila

Odchod z Poslanecké sněmovny oznámila poslankyně Markéta Šichtařová, která se stala členkou horní komory parlamentu teprve v říjnu. Rozhodla se tak po hlasování k jednomu ze zákonů, s nímž zásadně nesouhlasí.
Šichtařová v úterý informovala, že předsedovi Poslanecké sněmovny a hnutí SPD, na jehož kandidátce byla v říjnových volbách zvolena, poslala rezignační dopis.
"Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, tímto Vám oznamuji, že se v souladu s čl. 25 Ústavy České republiky vzdávám mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Důvodem je nemožnost pokračovat v plnění slibů voličům při stávajícím složení Sněmovny," uvedla končící poslankyně.
Ekonomka ve facebookovém příspěvku vysvětlila důvody svého rozhodnutí odejít z dolní komory parlamentu. "Poslanecká sněmovna před chvílí ve strachu ze sankcí od EU pustila do druhého čtení unijní cenzurní zákon DSA. Obrovské zklamání. Pouze 7 poslanců z dvousetčlenné Sněmovny (já a 6 dalších) hlasovalo pro smetení tohoto zákona v souladu s předvolebními sliby," napsala voličům.
"Všichni ostatní členové vládní koalice se zachovali alibisticky," konstatovala po hlasování. "Před volbami jsem slibovala změnu, nikoliv alibismus. Je ale jasné, že skutečná změna se nepodaří, dál ustupujeme EU, dokonce i za cenu rizika zavedení cenzury. Za takové situace nelze plnit, co jsem před volbami slibovala. Proto skládám mandát," sdělila.
"U cenzury nebudu asistovat, popřela bych tím všechno své dosavadní působení za mnoho let," dodala Šichtařová.
Markéta Šichtařová (ekonomka) , Poslanecká sněmovna , Svoboda a přímá demokracie (SPD)
