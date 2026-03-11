Írán zaminoval Hormuzský průliv

Írán začal v Hormuzském průlivu pokládat námořní miny, jak potvrzují zdroje serveru CNN obeznámené se zpravodajskými informacemi Spojených států. Tato vodní cesta představuje nejdůležitější energetický uzel na světě, kterým protéká přibližně pětina veškeré ropy. Podle dostupných zpráv není zatím rozsah zaminování masivní a v posledních dnech byly rozmístěny desítky kusů těchto náloží.
Íránské síly si však stále uchovávají osmdesát až devadesát procent svých malých člunů a minonosek. To znamená, že íránské námořnictvo by mohlo v této strategické oblasti rozmístit stovky dalších min. Nad průlivem nyní fakticky vykonávají kontrolu íránské revoluční gardy společně s tradičním námořnictvem země.
Gardy disponují schopností nasadit rozptýlená plavidla pro kladení min i čluny naložené výbušninami. Součástí jejich vojenského arzenálu jsou také pobřežní raketové baterie rozmístěné podél průlivu. Prezident Donald Trump v úterý na sociální síti Truth Social uvedl, že pokud Írán v průlivu nějaké miny rozmístil, požaduje jejich okamžité odstranění.
Trump zároveň dodal, že v případě ponechání min na místě bude Írán čelit následkům na dosud nevídané úrovni. Pokud by však Teherán umístěné nálože odstranil, považoval by to americký prezident za velký krok správným směrem. Ministr obrany Pete Hegseth následně oznámil, že americké velitelství CENTCOM již začalo s likvidací íránských plavidel.
Podle Hegsetha americké síly pod Trumpovým vedením ničí neaktivní minonosky v Hormuzském průlivu s naprostou přesností. Ústřední velitelství USA později upřesnilo, že armáda zničila několik íránských námořních lodí, včetně šestnácti plavidel určených ke kladení min. Spojené státy deklarovaly, že nedovolí teroristům držet tuto klíčovou cestu jako rukojmí.
Íránské revoluční gardy již dříve varovaly, že jakákoli loď proplouvající průlivem se stane terčem útoku. Od začátku konfliktu je tento kanál prakticky uzavřen a kvůli vysokému riziku je označován za údolí smrti. Američtí představitelé v úterý potvrdili, že námořnictvo Spojených států zatím žádná plavidla průlivem nedoprovázelo.
Donald Trump nicméně v pondělí naznačil, že jeho administrativa prověřuje různé možnosti, jak doprovod lodí zajistit. Prohlásil také, že Hormuzský průliv zůstane bezpečný, protože v oblasti operuje množství amerických plavidel. USA mají k dispozici nejmodernější vybavení na světě, které slouží k vyhledávání a kontrole námořních min.
V Perském zálivu nyní uvízla produkce surové ropy v objemu téměř patnácti milionů barelů denně. K tomu je třeba připočítat další více než čtyři miliony barelů rafinovaných paliv, které nelze vyvézt. Producenti jako Irák nebo Kuvajt přitom nemají jinou alternativu pro přepravu ropy než právě cestu přes Hormuz.
Skupina velkých ekonomik G7 naznačila, že by mohla uvolnit více ropy ze svých zásob, aby se pokusila kompenzovat vzniklý nedostatek. Nejistota ohledně možnosti přepravy ropy skrze průliv vyvolala v úterý na trzích s ropou značnou nestabilitu. Cena za barel prudce kolísala a pohybovala se v rozmezí od více než devadesáti do méně než osmdesáti dolarů.
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin spolu v pondělí poprvé v tomto roce telefonicky hovořili o dramatickém vývoji války v Íránu a možnostech mírového urovnání na Ukrajině. Tento klíčový hovor se uskutečnil jen několik hodin poté, co šéf Kremlu varoval, že současná energetická krize vyvolaná konfliktem na Blízkém východě přímo ohrožuje stabilitu světového hospodářství.
Zdroj: Libor Novák