Politico: Merz chce zabránit příklonu Babiše k radikálním postojům Slovenska a Maďarska

Německý kancléř Friedrich Merz se po vnitrostátních politických peripetiích vrací k řešení palčivých otázek světové politiky. Hlavním tématem dne je dramatický nárůst cen energií vyvolaný válečným konfliktem v Íránu. Čelní představitelé členských států Evropské unie svolali na úterý mimořádné digitální jednání, aby koordinovali postup proti zdražování. Německo spolu s Itálií a Belgií na schůzce prosazuje společnou strategii, která by ulevila evropskému hospodářství.
Jedním z klíčových bodů diskuse je možné uvolnění strategických ropných rezerv. Zatímco někteří ministři energetiky zemí G7 tento krok zvažují, v německé vládní koalici panuje opatrnost. Vládní představitelé se obávají, že předčasné uvolnění rezerv by mohlo vést pouze k dalším spekulacím na trzích a nepřineslo by kýžený efekt. Německo je ochotno k tomuto kroku přistoupit pouze v rámci koordinovaného postupu a ve správný čas, který podle mnoha politiků zatím nenastal.
Krize v Hormuzském průlivu, kudy proudí podstatná část světových dodávek, má i další nebezpečné vedlejší účinky. Ministryně zdravotnictví Nina Warken varuje před vážným ohrožením dodávek léků. Touto trasou totiž putují klíčové suroviny z Indie a Číny nezbytné pro výrobu farmaceutik. Pokud bude blokáda pokračovat, hrozí reálný nedostatek léků na evropském trhu. Podobné obavy panují také v odvětví polovodičů, kde by válka mohla přerušit již tak napjaté dodavatelské řetězce.
Francouzský prezident Emmanuel Macron již oznámil záměr zřídit vojenský doprovod pro obchodní lodě v oblasti. Francie plánuje čistě defenzivní misi, do které by se měly zapojit evropské i mimoevropské státy, ovšem až po skončení nejtvrdších bojů. Německo se k této iniciativě zatím staví zdrženlivě a podle vyjádření ministerstva obrany se k vojenskému doprovodu v tuto chvíli neplánuje připojit.
Německá diplomacie mezitím řeší i další krizové body. Kvůli neustálým útokům musel být dočasně evakuován personál německého velvyslanectví v Bagdádu. Ministr zahraničí Johann Wadephul z Kypru ostře odsoudil íránské útoky na nezúčastněné země a civilní obyvatelstvo. Situaci v regionu konzultuje i se svými americkými partnery, kterým poděkoval za pomoc při odsunu diplomatů z Iráku.
Na druhé straně Atlantiku dává americký prezident Donald Trump jasně najevo, že Spojené státy neustoupí. V prohlášení uvedl, že operace budou pokračovat až do úplné porážky nepřítele. Trump také pohrozil, že pokud se Írán pokusí zcela zablokovat dodávky ropy, dočká se ještě tvrdší odpovědi. Jeho rétorika a následný telefonát s Vladimirem Putinem, během kterého se řešily sankce i situace na Ukrajině, měly za následek dočasný pokles cen ropy pod hranici 100 dolarů.
Kromě globální krize čeká kancléře Merze také důležité bilaterální jednání. Do Berlína přijíždí na svou první oficiální návštěvu premiér Andrej Babiš. Očekává se, že hlavním tématem jejich schůzky bude energetika, zejména Babišův požadavek na zrušení systému emisních povolenek ETS2. Merz se pravděpodobně pokusí premiéra přesvědčit k užší spolupráci s hlavním proudem EU a zabránit jeho příklonu k radikálnějším postojům některých sousedních států.
Dalším bodem česko-německé agendy je strategická koordinace dopravy a infrastruktury. Mezi politiky obou zemí sílí hlasy po jasném plánu na posílení železničního spojení. Klíčovým projektem zůstává výstavba přeshraničního tunelu, který by výrazně urychlil dopravu mezi Berlínem a Prahou. Česká strana očekává od Německa konečné potvrzení realizace tohoto nákladného, ale nezbytného projektu.
Zatímco se Merz věnuje diplomacii, na domácí scéně čelí tlaku na reformu pravidel v Bundestagu. Unie poprvé představila konkrétní návrhy zákonů proti nepotismu. Nová pravidla by měla zakázat zaměstnávání příbuzných a osob žijících s poslanci ve společné domácnosti. Tato iniciativa má za cíl obnovit důvěru veřejnosti v politické instituce a nastavit jasné etické mantinely pro práci v parlamentu.
Situace v Evropě zůstává napjatá i kvůli postupu Maďarska. Strana Fidesz se snaží v parlamentu prosadit zákon, který by umožnil zmrazení milionů eur v hotovosti a zlatě patřících ukrajinské státní bance. Tento krok, odůvodněný národní bezpečností, vyvolává další třenice uvnitř Unie. Evropský parlament se navíc zabývá regulací umělé inteligence a ochranou autorských práv umělců, jejichž díla jsou využívána k trénování AI modelů bez náležité kompenzace.
Související
Proč se plán Francie a Německa na stavbu stíhačky budoucnosti rozpadá? Problém je v požadavcích i velení
Jaderné zbraně rezonují Evropou. Polsko zvažuje vlastní, Německo o nich jedná s Francií
Friedrich Merz (CDU) , Andrej Babiš
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Politico: Merz chce zabránit příklonu Babiše k radikálním postojům Slovenska a Maďarska
před 1 hodinou
Bílý dům v kleštích. Válka v Íránu sevřela Trumpa mezi hrozbu globální recese a riziko námořní katastrofy
před 2 hodinami
Trump telefonoval s Putinem. Řešili Ukrajinu i válku v Íránu
před 2 hodinami
Ceny ropy pod Trumpových zmatečných prohlášeních klesly, poté opět vyrostly
před 3 hodinami
Válka v Íránu je téměř u konce, prohlásil Trump. Krátce na to řekl pravý opak
před 5 hodinami
Počasí: V polovině týdne přijde zlom, ochladí se
včera
„Útok na Kypr je útokem na Evropu.“ Macron vyslal na Blízký východ masivní flotilu, má bránit Hormuzský průliv
včera
Saúdské Arábii dochází trpělivost. Prohráli jste, ponesete drtivé následky, vzkazuje Íránu
včera
Tři měsíce války vyšroubují cenu ropy na 185 dolarů za barel. Ekonomiku může potkat nepředstavitelný otřes
včera
CNN: Školu, v níž zahynulo 168 dětí, zřejmě zasáhla americká raketa Tomahawk
včera
Experti: Svět stojí na prahu největšího ropného šoku v historii. Světová ekonomika čelí masové energetické krizi
včera
Zelenskyj: Ukrajina na žádost USA vyslala na Blízký východ experty, budou chránit americké vojenské základny
včera
Z bláta do louže. Modžtaba je krutější než Alí Chameneí, Trump o jeho jmenování věděl, tvrdí Íránci
včera
Vláda odmítla opatření k rostoucím cenám paliv kvůli válce v Íránu. Zabýváme se jen situací doma, prohlásil Babiš
včera
NATO sestřelilo další íránskou raketu mířící do Turecka
včera
Spojenectví s Putinem shořelo spolu s íránskými rafinériemi. Za sliby o neochvějné podpoře se skrývá parazitování
včera
Svět se změnil a kompromisy škodí. Von der Leyenová chce radikální změnu Evropské unie
včera
Trump poprvé nastínil, kdy ukončí válku proti Íránu
včera
Tvář útoku na Írán. Hegseth se nedokázal vymanit z původního povolání, napříč světem vyvolává zděšení i kritiku
včera
Trump rozpoutáním války v Íránu uvrhnul svět do chaotického víru destrukční politiky
Válka v Íránu, kterou rozpoutala administrativa Donalda Trumpa společně s Izraelem, vtahuje podle analýzy CNN zbytek světa do chaotického víru politiky postavené na boření zavedených pořádků. Přístup Spojených států ke svým spojencům v předvečer konfliktu připomínal nápis na slavné bundě Melanie Trumpové: „Mně je to jedno. A vám?“ Washington totiž nejenže nehledal diplomatickou legitimitu, ale své nejbližší partnery o zahájení ofenzivy často ani neinformoval.
Zdroj: Libor Novák