Počasí: V polovině týdne přijde zlom, ochladí se

Předpověď počasí na nadcházející dny slibuje poměrně dynamický vývoj. Zatímco první polovinu týdne doprovodí jarní teploty sahající až k 17 °C a proměnlivá oblačnost, postupně začne přibývat srážek a ke slovu se dostanou i bouřky. Závěr týdne pak naznačuje citelnější ochlazení, které by do vyšších poloh mohlo vrátit i sněhové vločky.
V úterý bude převládat polojasná až oblačná obloha, přičemž přechodně může být i zataženo. Zejména v Čechách se ojediněle objeví přeháňky, ale později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 12 až 16 °C, na horách v tisíci metrech se budou pohybovat kolem 7 °C. Mírný jižní vítr během dne zvolna zeslábne, v západní polovině území bude foukat jen slabý proměnlivý nebo západní vítr. Rozptylové podmínky zůstanou většinou dobré, pouze ráno a večer mohou být na západě mírně nepříznivé.
Středeční počasí začne polojasnou až skoro jasnou oblohou, v noci a ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Během dne však bude od západu v Čechách oblačnosti přibývat a místy se dostaví přeháňky, přičemž se mohou ojediněle vyskytnout i bouřky. Noční teploty klesnou na 6 až 2 °C, při utišení větru až k nule, zatímco denní maxima dosáhnou 13 až 17 °C. Vítr bude slabý až mírný z jižních směrů a předpokládané množství srážek se pohybuje do 5 mm.
Čtvrtek přinese oblačnou až zataženou oblohu, pouze na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku polojasno. Od západu se na většině území očekávají přeháňky nebo občasný déšť, srážky by měly ustávat až večer spolu s ubýváním mraků. Nejnižší noční teploty se udrží mezi 7 a 3 °C. Přes den se ochladí na 9 až 13 °C, tepleji zůstane na Moravě a ve Slezsku s teplotami kolem 15 °C. Vítr bude vát mírný jihozápadní až západní.
Pátek slibuje jasnou až polojasnou oblohu s ranními mlhami. Odpoledne a večer začne na severozápadě Čech mraků přibývat a v závěru dne se tam mohou objevit ojedinělé přeháňky. Noc bude chladná s teplotami 4 až 0 °C, v údolích může rtuť teploměru klesnout až na -2 °C. Denní teploty se opět vrátí k příjemným 13 až 17 °C při mírném jižním až jihovýchodním větru.
V sobotu bude oblačno až zataženo, přičemž východ území si zpočátku užije polojasnou oblohu. Od západu se postupně na mnoha místech vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Noční minima budou 8 až 3 °C, v Čechách při uklidnění větru kolem 1 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 10 až 14 °C, na Moravě a ve Slezsku ojediněle až 16 °C. Mírný jihovýchodní vítr se během dne změní na severozápadní a částečně zeslábne.
Výhled od neděle do úterý naznačuje další vlnu obláčného až zataženého počasí s deštěm nebo přeháňkami na většině území. Postupně se začne ochlazovat a od vyšších poloh se mohou objevit srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 6 do 1 °C. Nejvyšší denní teploty v tomto období klesnou na 6 až 11 °C, pouze v neděli může být na Moravě a ve Slezsku ještě kolem 13 °C.
Britská monarchie ukončí pronájem domu pro Andrewa. Rozhodl on sám
Bývalý princ Andrew se vzdává další nemovitosti, kterou měl v pronájmu od královské rodiny. Upozornila na to BBC. Jde o budovu nacházející se v blízkosti jeho někdejšího sídla, které syn zesnulé královny Alžběty II. kontroverzně prodal již před více než dvaceti lety.
Lucie Podzimková