Zelenskyj: Nastal čas, aby si Evropa vybrala vyjednavače pro jednání s Ruskem

Libor Novák

18. května 2026 11:47

Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera večer naznačil, že nastal čas, aby si Evropa vybrala svého hlavního vyjednavače pro případná budoucí mírová jednání s Ruskem. Po rozhovoru s předsedou Evropské rady Antóniem Costou ukrajinský lídr uvedl, že se oba shodli na nutnosti zapojení Evropy do těchto rozhovorů, kde musí mít silný hlas a jasnou přítomnost. Podle Zelenského je nyní klíčové přesně určit, kdo bude evropské zájmy v tomto procesu reprezentovat.

Takový úkol se však snadněji řekne, než udělá. Přestože Evropská unie nemá nouzi o nejvyšší představitele – od předsedkyně Evropské komise přes předsedu Evropské rady až po předsedkyni Evropského parlamentu –, stále jí chybí jediná vůdčí osobnost, která by byla automatickým a zřejmým kandidátem pro takto náročná jednání s Moskvou.

Nedávný provokativní návrh Vladimira Putina, aby se této role ujal proruský bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, byl ze strany Evropské unie rychle smeten ze stolu právě kvůli jeho úzkým vazbám na Moskvu. Evropané tak budou muset sami důkladně zvážit, kdo by dokázal jejich zájmy efektivně zastupovat, pokud se rozhovory do této fáze skutečně posunou.

Mezitím Ukrajina během víkendu podnikla odvetné údery přímo na ruském území, které zasáhly řadu strategických míst včetně Moskvy a vyžádaly si nejméně čtyři lidské životy. Volodymyr Zelenskyj tyto akce označil za naprosto oprávněnou reakci na ruské prodlužování války a neustálé útoky na ukrajinská města a komunity. Údery na Moskvu měly podle něj Rusům jasně vzkázat, že jejich stát musí tuto válku ukončit.

Rusko však v noci na dnešek odpovědělo dalším masivním útokem, do kterého nasadilo přes 500 dronů a 20 raket. Ukrajinský prezident v této souvislosti opětovně vyzval Evropu, aby udělala vše, co je v jejích silách, a zajistila zemi spolehlivou ochranu před těmito vzdušnými údery.

Podle analýzy Thomase Grahama z Rady pro mezinárodní vztahy (CFR) vykazuje Kreml v posledních týdnech neobvyklý zájem. Zatímco po vypuknutí války v Íránu koncem února ruská diplomacie vyčkávala, nyní se Vladimir Putin i ministr zahraničí Sergej Lavrov aktivně snaží obnovit kontakt s Washingtonem.

V centru ruských nadějí stojí takzvaný „duch Anchorage“. Jde o odkaz na loňský srpnový summit Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce. Ačkoliv detaily schůzky zůstávají zahaleny tajemstvím a žádný americký představitel tento termín nepoužívá, Moskva o něm mluví jako o souboru vzájemných porozumění, která měla přinést průlom. Putin je podle všeho přesvědčen, že mu Trump tehdy slíbil přimět Kyjev k postoupení celého Donbasu Rusku výměnou za územní kompenzace jinde.

Tento předpoklad podporuje i dřívější role amerického zvláštního vyslance Steva Witkoffa. Ten již loni na jaře prosazoval, aby územní otázka měla přednost před bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. Kreml si srpnové návrhy vyložil jako závazek USA, že dotlačí Volodymyra Zelenského k územním ústupkům v Doněcké oblasti. Avšak tři kola trilaterálních jednání začátkem letošního roku skončila bez výsledku a po zahájení amerického útoku na Írán 28. února se diplomatické rozhovory zcela zastavily.

Nynější ruská snaha o návrat k jednacímu stolu však nepramení z dobré vůle, ale z měnící se situace na bojišti. Přestože Putin během oslav Dne vítězství 9. května mluvil o „vstřícnosti“ Američanů a blížícím se konci války, realita je pro Rusko méně optimistická. Zimní ofenzíva zaměřená na ukrajinskou energetiku nezlomila morálku obránců a jarní ruský útok na frontě se zastavil. Podle některých odhadů začíná Rusko dokonce území ztrácet.

Ukrajina naopak zintenzivnila údery hluboko v ruském vnitrozemí, cílící na vojenské a energetické objekty. Samotné omezení oslav 9. května v ruských městech vypovídá o rostoucí zranitelnosti federace. Moskva si uvědomuje, že její hrozba dobytí zbytku Doněcké oblasti silou vypadá čím dál méně věrohodně. Proto se nyní Kreml pokouší o poslední diplomatický tlak na Bílý dům, aby získal u jednacího stolu to, co nedokáže vybojovat na frontě.

FP: Zprávy o hrozícím pádu Putina může vypouštět sám Kreml. Ve hře jsou tvrdší represe a čistky

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Rozvědka zajistila dokumenty, podle kterých Rusko plánuje útok na prezidentskou kancelář

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X oznámil, že tamní vojenská rozvědka HUR zajistila materiály odhalující chystané ruské útoky. Moskva podle těchto plánů hodlá pomocí raket a bezpilotních letounů zasáhnout klíčová místa, která označuje jako „centra rozhodování“. Informace se na veřejnost dostaly po schůzce hlavy státu s představiteli generálního štábu, tajných služeb a bezpečnostní složky SBU.

před 12 minutami

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Svět mobilizuje síly ve snaze potlačit nové ohnisko eboly

Mezinárodní společenství mobilizuje síly k potlačení nového ohniska nákazy virem ebola v Demokratické republice Kongo a v sousední Ugandě. Epidemie infikovala stovky lidí a vyžádala si desítky podezřelých úmrtí, přičemž Spojené státy již podnikají kroky k evakuaci malé skupiny svých občanů, kterých se situace přímo dotkla.

před 1 hodinou

Angela Merkelová

Kallasová, Merkelová, Seagal nebo Depardieu? Evropa hledá vyjednavače pro Rusko

Vzhledem k tomu, že vyjednávací tým amerického prezidenta Donalda Trumpa je plně zaměstnán řešením krize v Íránu, ocitá se Evropa pod značným tlakem. Právě na ni nyní padá odpovědnost, aby jmenovala zvláštního vyslance pro mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Překvapivé přitom je, že k tomuto kroku vyjadřují otevřenost jak Kyjev, tak Moskva.

před 1 hodinou

Vladimir Putin

FP: Zprávy o hrozícím pádu Putina může vypouštět sám Kreml. Ve hře jsou tvrdší represe a čistky

Z Moskvy se s železnou pravidelností vynořují zprávy, které mají naznačovat, že ruský prezident Vladimir Putin začíná čelit vážným politickým hrozbám. Spekulace o trhlinách v režimu obvykle přiživují události, jako je zatčení loajálního funkcionáře, náhlé zmizení vysoce postaveného úředníka nebo zvěsti o rostoucí nespokojenosti moskevské elity. Pro vnější pozorovatele tyto střípky často vypadají jako první neklamné známky oslabení celého systému. Podle webu Foreign Policy ale vše může být úplně jinak a některé informace může vypouštět sám Kreml.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Lodní doprava, ilustrační foto

„Došlo k obrovské chybě, soudruzi?“ Rusko omylem zaútočilo na čínskou posádku severokorejské lodi

Vojenské síly Ruské federace provedly v noci на 18. května útok na čínské obchodní plavidlo, které se nacházelo v ukrajinských územních vodách v Černém moři. Ruská armáda použila k tomuto úderu bezpilotní letoun typu Šáhid. O události informoval mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na svém facebookovém účtu s odvoláním na oficiální prohlášení.

před 4 hodinami

Jaderná elektrárna, ilustrační foto

SAE: Za útokem u jaderné elektrárny stojí Írán nebo jeho spojenci

Spojené arabské emiráty připsaly odpovědnost za útok poblíž své jaderné elektrárny dronu odpálenému z Íránu nebo některým z jeho regionálních spojenců. Abú Zabí celý incident označilo za nebezpečnou eskalaci. Požár, který po útoku vypukl těsně za areálem jaderné elektrárny Barakah, si nevyžádal žádná zranění ani nespustil radiační poplach. Úřad pro jadernou regulaci Spojených arabských emirátů potvrdil, že nedošlo k žádnému úniku radiace ani ohrožení veřejnosti.

před 5 hodinami

Ebola, ilustrační fotografie

Situace s ebolou je mimořádně závažná. Proti současné variantě neexistuje vakcína ani léky, varuje WHO

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli propuknutí eboly v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. K tomuto kroku přistoupil generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus ještě předtím, než svolal formální krizový výbor. Podle odborníků toto rychlé rozhodnutí odráží mimořádnou závažnost celé situace. Impulsem pro prohlášení bylo zaznamenání osmdesáti osmi úmrtí a více než tří set podezřelých případů.

před 6 hodinami

Donald Trump

Čas se krátí. Írán musí jednat, jinak z něj nic nezbyde, varoval Trump

Americký prezident Donald Trump poslal Íránu varování, že čas se neúprosně krátí. Tento krok přichází v momentě, kdy rozhovory zaměřené na ukončení válečného konfliktu uvízly na mrtvém bodě. Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social zdůraznil, že Teherán musí jednat velmi rychle, jinak z něj nic nezbude. Zároveň dodal, že čas je v této situaci naprosto klíčový factor.

před 7 hodinami

včera

Princezna Eugenie a Jack Brooksbank

Britové si posvítí na charitu jedné z princezen. Ve financích něco nesedí

Britská princezna Eugenie se sice nedávno pochlubila radostnou novinkou, když oznámila těhotenství, ale kolem její osoby zároveň panuje jisté napětí. Příslušná komise totiž zahájila vyšetřování její charitativní organizace Anti-Slavery Collective. Informovala o tom BBC. Důvodem jsou pochybnosti ohledně výdajů charity. 

Hokej, ilustrační fotografie.

Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli

V sobotním programu hokejového světového šampionátu ve Švýcarsku se k radosti domácích fanoušků právě jejich hokejová reprezentace přidala k mužstvům, která mají po dvou zápasech plný počet bodů, tedy šest. V případě Švýcarska se tak stalo poté, co se mu v rámci skupiny A v Curychu podařilo porazit Lotyšsko 3:1. Slováci mají v tabulce skupiny B po úvodním víkendu také šest bodů, protože ve svém úvodním sobotním zápase udolali Nory a navázali nedělním vítězstvím 4:1 nad Italy. Ti před tím v sobotu taktéž prohráli s největším favoritem turnaje z Kanady 0:6. Šest bodů mají Finové poté, co si v sobotu poradili s Maďary. Stejně jako v neděli Američané s Brity a spravili si tak chuť po prohře se Švýcary.

Princ Harry v dokumentární sérii Heart of Invictus.

Princ Harry se po útocích ozval kvůli antisemitismu v Británii

Princ Harry se sice už před lety odstěhoval z Velké Británie, přesto se nyní rozhodl vyjádřit k tomu, co jej ohledně současnosti na Ostrovech znepokojuje. Konkrétně varoval před znepokojivým nárůstem antisemitismu ve Spojeném království, což vede k násilí proti židovské komunitě. Na slova králova mladšího syna upozornila BBC. 

Doporučení, připomínky i výtky. Klempíř se zákonem o ČT na řadě míst narazil

Novela zákona, která počítá se zrušením poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, prošla připomínkovým řízením. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se nyní bude muset vypořádat s množstvím připomínek, výhrad a dalších návrhů. 

