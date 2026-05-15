Zelenskyj: Rozvědka zajistila dokumenty, podle kterých Rusko plánuje útok na prezidentskou kancelář

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X oznámil, že tamní vojenská rozvědka HUR zajistila materiály odhalující chystané ruské útoky. Moskva podle těchto plánů hodlá pomocí raket a bezpilotních letounů zasáhnout klíčová místa, která označuje jako „centra rozhodování“. Informace se na veřejnost dostaly po schůzce hlavy státu s představiteli generálního štábu, tajných služeb a bezpečnostní složky SBU.
Zajištěné podklady z ruských armádních zdrojů ukazují, že terčem masivních úderů se má stát zhruba dvacet politických úřadů včetně prezidentské kanceláře a vojenských velitelství. Zelenskyj potvrdil, že Kyjev je na tuto situaci připraven, a zároveň vzkázal do Moskvy, že Ukrajinu nelze zlomit. Na rozdíl od Ruska, kde o agresi rozhoduje úzký okruh lidí izolovaných od reality, se totiž ukrajinská obranyschopnost opírá o odhodlání celé společnosti bránit svobodu své země.
Součástí zveřejněného příspěvku byly také družicové záběry s datem 6. května pocházející přímo z ruských vojenských pracovišť. Dokumentace obsahuje přesné lokalizační údaje a detaily o strategických cílech v srdci Kyjeva, mezi něž patří sídlo ukrajinského prezidenta, jeho rezidence nebo zabezpečená podzemní pracoviště.
Podle Zelenského je ukrajinský lid nezlomný a Kreml by měl namísto vymýšlení nových způsobů zastrašování raději boje zastavit a přistoupit k čestným mírovým rozhovorům. V závěru svého proslovu vyjádřil vděčnost všem partnerům a lidem, kteří se na obraně státu podílejí.
Varování před rozsáhlou a vleklou leteckou kampaní vydala ukrajinská strana již 13. května. V následujících osmačtyřiceti hodinách Rusko skutečně spustilo masivní útok, během něhož vyslalo nad ukrajinské území 56 raket a 1567 útočných dronů. Prezident sice vyzdvihl dobrou efektivitu vlastních protivzdušných systémů, ale opět připomněl, že je nutné kapacity protivzdušné obrany nadále rozšiřovat.
Princezna Kate září na návštěvě Itálie. Poradce vysvětlil, čím je důležitá
Princezna Kate ve středu k velké radosti přítomných zahájila dvoudenní návštěvu Itálie, která je zásadním milníkem během jejího návratu k pracovním povinnostem po boji s vážnou nemocí. Ve městě Reggio Emilia se dočkala velkolepého a vřelého uvítání, informovala BBC.
