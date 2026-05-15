Zelenskyj: Rozvědka zajistila dokumenty, podle kterých Rusko plánuje útok na prezidentskou kancelář

Libor Novák

15. května 2026 22:02

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X oznámil, že tamní vojenská rozvědka HUR zajistila materiály odhalující chystané ruské útoky. Moskva podle těchto plánů hodlá pomocí raket a bezpilotních letounů zasáhnout klíčová místa, která označuje jako „centra rozhodování“. Informace se na veřejnost dostaly po schůzce hlavy státu s představiteli generálního štábu, tajných služeb a bezpečnostní složky SBU.

Zajištěné podklady z ruských armádních zdrojů ukazují, že terčem masivních úderů se má stát zhruba dvacet politických úřadů včetně prezidentské kanceláře a vojenských velitelství. Zelenskyj potvrdil, že Kyjev je na tuto situaci připraven, a zároveň vzkázal do Moskvy, že Ukrajinu nelze zlomit. Na rozdíl od Ruska, kde o agresi rozhoduje úzký okruh lidí izolovaných od reality, se totiž ukrajinská obranyschopnost opírá o odhodlání celé společnosti bránit svobodu své země.

Součástí zveřejněného příspěvku byly také družicové záběry s datem 6. května pocházející přímo z ruských vojenských pracovišť. Dokumentace obsahuje přesné lokalizační údaje a detaily o strategických cílech v srdci Kyjeva, mezi něž patří sídlo ukrajinského prezidenta, jeho rezidence nebo zabezpečená podzemní pracoviště.

Podle Zelenského je ukrajinský lid nezlomný a Kreml by měl namísto vymýšlení nových způsobů zastrašování raději boje zastavit a přistoupit k čestným mírovým rozhovorům. V závěru svého proslovu vyjádřil vděčnost všem partnerům a lidem, kteří se na obraně státu podílejí.

Varování před rozsáhlou a vleklou leteckou kampaní vydala ukrajinská strana již 13. května. V následujících osmačtyřiceti hodinách Rusko skutečně spustilo masivní útok, během něhož vyslalo nad ukrajinské území 56 raket a 1567 útočných dronů. Prezident sice vyzdvihl dobrou efektivitu vlastních protivzdušných systémů, ale opět připomněl, že je nutné kapacity protivzdušné obrany nadále rozšiřovat.

před 8 hodinami

Rusko vydalo nový žebříček nepřátelských vlád. Na prvním místě je Německo, umístilo se i Česko

Související

Ukrajinská armáda

Data mluví jasně: Ruská dominance na Ukrajině končí, Moskva přestává válku zvládat

Válka na Ukrajině prochází zásadním bodem zlomu. Podle analýz z bojiště i vyjádření vojáků přímo z první linie se zdá, že dlouhé období ruských územních zisků skončilo. Důstojník Kyrylo Bondarenko ze speciální jednotky bezpilotních systémů potvrzuje, že u ruských jednotek je patrné vyčerpání a nálada se dramaticky mění v neprospěch agresora.
Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

V Rusku se něco děje, upozorňují odborníci. Putin chce naléhavě obnovit kontakt s Washingtonem

Geopolitická scéna řeší zásadní otázku: Je Rusko skutečně připraveno znovu jednat o ukončení války na Ukrajině? Podle analýzy Thomase Grahama z Rady pro mezinárodní vztahy (CFR) vykazuje Kreml v posledních týdnech neobvyklý zájem. Zatímco po vypuknutí války v Íránu koncem února ruská diplomacie vyčkávala, nyní se Vladimir Putin i ministr zahraničí Sergej Lavrov aktivně snaží obnovit kontakt s Washingtonem.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Ukrajina Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)

Aktuálně se děje

Aktualizováno před 48 minutami

Češi na MS v hokeji

MS v hokeji: Česko vyhrálo svůj první zápas proti Dánsku 4:1

V pátek začalo ve švýcarských městech Curych a Fribourg již 89. mistrovství světa v hokeji a hned v jeho první hrací den nastupují do svého úvodního zápasu na turnaji i čeští hokejoví reprezentanti v čele s kapitánem Romanem Červenkou a jeho asistenty Filipem Hronkem a Lukášem Sedlákem. V prvním utkání skupiny B ve Fribourgu s Dánskem Češi zabodovali a zvítězili 4:1.

před 1 hodinou

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Rozvědka zajistila dokumenty, podle kterých Rusko plánuje útok na prezidentskou kancelář

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X oznámil, že tamní vojenská rozvědka HUR zajistila materiály odhalující chystané ruské útoky. Moskva podle těchto plánů hodlá pomocí raket a bezpilotních letounů zasáhnout klíčová místa, která označuje jako „centra rozhodování“. Informace se na veřejnost dostaly po schůzce hlavy státu s představiteli generálního štábu, tajných služeb a bezpečnostní složky SBU.

před 2 hodinami

Hotel, ilustrační foto

Majitelé amerických hotelů jsou v rozpacích. Před mistrovstvím světa ve fotbale zůstávají poloprázdné

Majitelé amerických hotelů očekávali v souvislosti s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale obrovský rozmach, realita je však zatím pro pohostinský průmysl zklamáním. Ačkoli jsou ulice hostitelských měst jako Kansas City, Houston, Miami nebo New York plné billboardů a obchodů s tematickým zbožím, rezervační systémy ubytovacích zařízení velký nápor neukazují. Podle oborové asociace hlásí většina hotelů v dějištích šampionátu nižší obsazenost než ve stejném období loňského roku.

před 3 hodinami

Švédský tým na MS v hokeji

MS v hokeji: Finové si na úvod poradili s Němci, Kanada ve šlágru se Švédskem zopakovala rok starou výhru

Letošní hokejový světový šampionát ve Švýcarsku má za sebou první zápasy. V rámci „české“ skupiny B se utkaly hned na úvod těžké váhy světového hokeje Kanada a Švédsko. Tento duel nabídl na úvod turnaje nebývalou přestřelku a zajímavý hokej, během kterého favorit ze zámoří dvakrát ztratil vedení a během kterého úvodní dvě třetiny patřily vždy jinému týmu, nakonec zvládla lépe Kanada. Ta dospěla k výhře 5:3, tedy ke stejnému výsledku, k jakému oba soupeři dospěli i v základní skupině na loňském MS. V úvodním zápase curyšské skupiny A pak Finové i díky dvěma využitým přesilovkám vyhráli nad Německem 3:1.

před 4 hodinami

Donald Trump a Si Ťin-pching

Si Ťin-pching poletí za Trumpem do USA

Americký prezident Donald Trump po skončení dvoudenního summitu v Pekingu oznámil, že s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem velmi podrobně diskutoval o otázce Taiwanu a o amerických dodávkách zbraní na tento ostrov. Čínská strana předtím varovala, že toto téma by mohlo mezi oběma zeměmi zažehnout konflikt, přičemž prezident Si hned na začátku schůzky označil Taiwan za vůbec nejdůležitější bod v americko-čínských vztazích. Trump následně novinářům na palubě Air Force One sdělil, že ohledně Taiwanu neučinil žádný závazek ani pro jednu stranu, což hlavní analytik CNN pro národní bezpečnost označil za úspěch pro Čínu.

před 5 hodinami

Donald Trump

Trump ustupuje. Už mu nevadí, že by Írán v budoucnu obohacoval uran

Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že dvacetileté moratorium na íránský jaderný program by pro něj bylo dostatečné k uzavření dohody a ukončení války. Možnost, že by Írán mohl obohacovat uran v jakémkoli budoucím okamžiku, byť s odstupem několika desetiletí, znamená pro prezidenta výrazný obrat. Trump totiž dosud opakovaně trval na tom, že zemi nesmí být taková činnost povolena nikdy.

před 6 hodinami

Donald Trump a Si Ťin-pching

Žádná dohoda o AI, Íránu či Tchaj-wanu. Co tedy Trump v Číně vyjednal?

Americký prezident Donald Trump v pátek opustil Čínu, čímž skončil ostře sledovaný dvoudenní summit obou světových supervelmocí. Setkání s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem sice provázely velkolepé ceremoniály, okázalé přehlídky a ujišťování o stabilitě, avšak z hlediska hmatatelného pokroku přineslo jen velmi málo konkrétních výsledků. Podle analytiků vstupoval šéf Bílého domu do rozhovorů oslaben vleklou válkou v Íránu a summit v Pekingu příliš nezměnil globální vnímání, že pozice Spojených států na světové scéně slábne.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Rusko, Kreml

Rusko vydalo nový žebříček nepřátelských vlád. Na prvním místě je Německo, umístilo se i Česko

Ruský deník Vzgljad zveřejnil dubnové vydání svého „Žebříčku nepřátelských vlád“, které přináší zásadní pohled na proměnu vztahů mezi Moskvou a evropskými státy. Podle autorů projektu přešla dosavadní eskalace namířená proti Rusku do nové, strukturované fáze. Místo neorganizovaných kroků jednotlivých zemí lze nyní sledovat otevřený boj o vůdčí roli uvnitř protiruského bloku v Evropě. Nejvýraznější nárůst nepřátelských aktivit zaznamenala v dubnu Německo, které se posunulo na samotný vrchol tohoto hodnocení.

před 9 hodinami

Donald Trump

Trump je frustrovaný. Zvažuje obnovení úderů proti Íránu

Americký prezident Donald Trump vyjadřuje rostoucí frustraci nad přístupem Íránu k vyjednávání o ukončení válečného konfliktu. Podle zdrojů webu CNN z blízkého okolí Bílého domu začíná Trump v posledních týdnech stále vážněji zvažovat obnovení rozsáhlých bojových operací. Dosavadní příměří označil sám prezident za stav, který vyžaduje „masivní podporu životních funkcí“, aby se zcela nezhroutilo.

před 10 hodinami

Neznámý pachatel odcizil lebku svaté Zdislavy.

Policie dopadla zloděje lebky svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii zalil do betonu

Českolipští kriminalisté úspěšně zajistili vzácnou relikvii v podobě lebky svaté Zdislavy, která byla v úterý odcizena z baziliky v Jablonném v Podještědí. Kriminalisté vzácný historický a duchovní předmět získali zpět poté, co ve čtvrtek v podvečer zadrželi podezřelého muže. Ten jim po počátečním zapírání nakonec místo úkrytu sám prozradil a relikvii policistům vydal.

před 10 hodinami

Mario Draghi

Trump změnil světový řád. Evropa poprvé v historii zůstala úplně sama, varuje Draghi

Bývalý prezident Evropské centrální banky a někdejší italský premiér Mario Draghi adresoval Evropě nekompromisní varování ohledně její budoucnosti. Během čtvrtečního převzetí Mezinárodní ceny Karla Velikého v německých Cáchách prohlásil, že kontinent se v éře amerického prezidenta Donalda Trumpa ocitl v situaci, kdy je poprvé v živé paměti skutečně osamocen. Evropa podle něj musí urychleně reagovat na novou geopolitickou realitu, ve které se Spojené státy chovají nepřátelštěji, nepředvídatelněji a nemusí již garantovat evropskou bezpečnost.

před 11 hodinami

před 11 hodinami

Richard Takáč

Zelenskyj miluje drogy, prohlašuje Ficův ministr. Z Kyjeva přišla obratem reakce

Ukrajinský velvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran ostře reagoval na prohlášení slovenského ministra zemědělství Richarda Takáče. Podle vyjádření diplomata představuje ministr svými absurdními výroky na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přímou hrozbu pro ukrajinsko-slovenské vztahy. Reakce ze strany Kyjeva přišla poté, co slovenský vládní činitel zveřejnil video na sociální síti, kde se opřel do nejvyšších představitelů sousedního státu.

před 12 hodinami

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Kuba se pod náporem americké blokády hroutí. Ředitel CIA přijel nabídnout řešení

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe navštívil Havanu, kde se na ministerstvu vnitra sešel se svým kubánským protějškem. K setkání na vysoké úrovni dochází v době, kdy Spojené státy obnovily nabídku humanitární pomoci ve výši 100 milionů dolarů, která má zmírnit dopady stávající ropné blokády. Oficiální kubánské prohlášení označilo schůzku za pokus o zlepšení vzájemného dialogu, přičemž havranští představitelé během rozhovorů ujistili americkou stranu, že Kuba nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost USA.

před 13 hodinami

Prezident Trump

Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají

Americký prezident Donald Trump čelí ve svém druhém funkčním období potížím spojeným s vedením války v Íránu, které ještě více umocnil jeho nedávný přešlap týkající se ekonomické situace obyvatel Spojených států. Trump se dlouhodobě chová, jako by disponoval neomezenou mocí, avšak tento přístup v poslední době naráží na realitu. Příkladem je jeho vyjádření z tohoto týdne, kdy prohlásil, že při snaze o vyřešení konfliktu s Íránem vůbec nebere v úvahu finanční situaci běžných Američanů.

před 14 hodinami

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

U dánských břehů našli mrtvou velrybu. Může jít o Timmyho

U dánského ostrova Anholt byla ve čtvrtek zpozorována velryba, která podle tamních úřadů vykazuje známky toho, že je již delší dobu mrtvá. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí odhaduje, že se jedná o uvízlého keporkaka o délce mezi 10 až 15 metry. Tělo mořského savce se nachází přibližně 75 metrů od pobřeží zmiňovaného ostrova a místní představitelé oznámili, že v pátek plánují zahájit operaci k jeho vyproštění a vyzvednutí.

před 15 hodinami

Donald Trump a Si Ťin-pching

Trump odletěl z Číny. Ostře sledovaná cesta žádný průlom nepřinesla

Americký prezident Donald Trump ukončil svou návštěvu Pekingu a odletěl zpět do Spojených států. Historický summit s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem sice přinesl diskusi o mnoha globálních problémech, ale zásadní dohody zatím zůstávají spíše v rovině příslibů. Air Force One opustil pekingské letiště v pátek odpoledne místního času po oficiálním rozloučení přímo na ranveji.

před 16 hodinami

včera

Princezna Kate září na návštěvě Itálie. Poradce vysvětlil, čím je důležitá

Princezna Kate ve středu k velké radosti přítomných zahájila dvoudenní návštěvu Itálie, která je zásadním milníkem během jejího návratu k pracovním povinnostem po boji s vážnou nemocí. Ve městě Reggio Emilia se dočkala velkolepého a vřelého uvítání, informovala BBC

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy