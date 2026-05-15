Majitelé amerických hotelů jsou v rozpacích. Před mistrovstvím světa ve fotbale zůstávají poloprázdné

Libor Novák

15. května 2026 20:51

Hotel, ilustrační foto
Hotel, ilustrační foto Foto: Pixabay

Majitelé amerických hotelů očekávali v souvislosti s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale obrovský rozmach, realita je však zatím pro pohostinský průmysl zklamáním. Ačkoli jsou ulice hostitelských měst jako Kansas City, Houston, Miami nebo New York plné billboardů a obchodů s tematickým zbožím, rezervační systémy ubytovacích zařízení velký nápor neukazují. Podle oborové asociace hlásí většina hotelů v dějištích šampionátu nižší obsazenost než ve stejném období loňského roku.

Deidre Mathisová, majitelka Wanderstay Boutique Hotelu v Houstonu, potvrdila, že ubytování v měsících před turnajem zůstalo nevyprodané, což hoteliéry po letech diskusí o očekávaném fotbalovém fenoménu zanechalo v rozpacích. Její hotel, který se nachází jen kousek od fanzóny a stadionu, vykazuje pro období šampionátu obsazenost na úrovni 45 procent, zatímco loni touto dobou byl na 70 procentech. Slabší poptávku Mathisová přičítá politickému klimatu během druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, zejména imigračním raziím agentů ICE po celé zemi. Roli podle ní hrají také rostoucí životní náklady po americko-izraelské válce v Íránu a extrémně drahé vstupenky.

Ceny lístků na zápasy kritizují i samotní fanoušci a překvapivě i prezident Trump, který jinak turnaj i šéfa FIFA Gianniho Infantina podporuje. Oficiální ceny na finálové utkání v New Jersey vyšplhaly v přepočtu až k hranici 33 tisíc dolarů a na přeprodejních portálech se objevily nabídky přesahující dva miliony dolarů. Americká asociace hotelů a ubytování (AHLA) po provedeném průzkumu varovala, že osm z deseti hotelů v hostitelských městech registruje nižší než očekávanou poptávku a mnozí hoteliéři označují turnaj z hlediska byznysu za nevýraznou událost. Prezidentka AHLA Rosanna Maiettaová vidí příčinu v napjaté mezinárodní situaci i v tom, že fanoušci s rezervací ubytování vyčkávají, až bude definitivně jasné, kde přesně jejich týmy nastoupí. Zcela opačný trend však hlásí platforma Airbnb, pro kterou má být toto mistrovství nejúspěšnější akcí v historii.

Vysoké náklady neodradily například skotského fanouška Hamishe Husbanda, který plánuje za cestu do zámoří utratit až 10 tisíc liber, aby mohl podpořit národní tým. I on však označil ceny lístků diktované federací FIFA za skandální, když jako příklad uvedl cenu tisíc dolarů za zápas Skotska s Haiti. Dodal, že běžní obyvatelé v Mexiku si kvůli svým průměrným platům nebudou moci dovolit zápasy navštívit, a ocenil snahu Kanady omezit předražený neoficiální přeprodej vstupenek.

Slabší zájem pociťují i luxusnější hotely. Stephen Jenkins, manažer hotelu Fontaine v Kansas City, uvedl, že obsazenost je v podstatě na loňské úrovni a očekávaný boom se nekoná. Určité oživení přineslo až oznámení herního plánu a hotel se nyní snaží lákat na doprovodný program, jako je kulinářský pohár s menu odpovídajícím hrajícím zemím. Jenkins poznamenal, že ani fotbalová hvězda Lionel Messi, který má v městě příští měsíc hrát s Argentinou, nedokázal vyvolat takové šílenství jako zpěvačka Taylor Swift při svém loňském koncertním turné, kdy bylo celé město kompletně vyprodané. Podobně mluví i Manuel Deisen, generální manažer hotelu InterContinental Buckhead v Atlantě, podle něhož je objem poptávek nižší než obvykle, přesto věří v obrat na poslední chvíli.

Mezinárodní fotbalová federace FIFA jakákoli pochybení odmítá a tvrdí, že zájem o turnaj je bezprecedentní, přičemž se prodalo již přes pět milionů vstupenek. Mluvčí organizace reagoval na kritiku cen prohlášením, že nejlevnější lístky byly k dostání od 60 dolarů a vyšší ceny u prémiových kategorií mají naopak bránit spekulantům v parazitování na černém trhu. Do příprav se zapojil také Bílý dům, který zřídil speciální pracovní skupinu a v rámci podpory cestovního ruchu osvobodil fanoušky z padesáti zemí světa od povinnosti skládat patnáctitisícovou kauci při žádosti o vízum, pokud se prokážou platnou vstupenkou na zápas.

před 7 hodinami

Trump je frustrovaný. Zvažuje obnovení úderů proti Íránu

Související

Donald Trump a Si Ťin-pching

Si Ťin-pching poletí za Trumpem do USA

Americký prezident Donald Trump po skončení dvoudenního summitu v Pekingu oznámil, že s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem velmi podrobně diskutoval o otázce Taiwanu a o amerických dodávkách zbraní na tento ostrov. Čínská strana předtím varovala, že toto téma by mohlo mezi oběma zeměmi zažehnout konflikt, přičemž prezident Si hned na začátku schůzky označil Taiwan za vůbec nejdůležitější bod v americko-čínských vztazích. Trump následně novinářům na palubě Air Force One sdělil, že ohledně Taiwanu neučinil žádný závazek ani pro jednu stranu, což hlavní analytik CNN pro národní bezpečnost označil za úspěch pro Čínu.
Prezident Trump

Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají

Americký prezident Donald Trump čelí ve svém druhém funkčním období potížím spojeným s vedením války v Íránu, které ještě více umocnil jeho nedávný přešlap týkající se ekonomické situace obyvatel Spojených států. Trump se dlouhodobě chová, jako by disponoval neomezenou mocí, avšak tento přístup v poslední době naráží na realitu. Příkladem je jeho vyjádření z tohoto týdne, kdy prohlásil, že při snaze o vyřešení konfliktu s Íránem vůbec nebere v úvahu finanční situaci běžných Američanů.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Hotely

Aktuálně se děje

Aktualizováno před 15 minutami

Češi na MS v hokeji

MS v hokeji: Česko hraje svůj první zápas proti Dánsku, po první třetině stav 2:0

V pátek začalo ve švýcarských městech Curych a Fribourg již 89. mistrovství světa v hokeji a hned v jeho první hrací den nastupují do svého úvodního zápasu na turnaji i čeští hokejoví reprezentanti v čele s kapitánem Romanem Červenkou a jeho asistenty Filipem Hronkem a Lukášem Sedlákem. Jak si poradí Češi v prvním utkání skupiny B ve Fribourgu s Dánskem, můžete sledovat v online reportáži třetinu po třetině na Eurozprávy.cz. 

před 30 minutami

Hotel, ilustrační foto

Majitelé amerických hotelů jsou v rozpacích. Před mistrovstvím světa ve fotbale zůstávají poloprázdné

Majitelé amerických hotelů očekávali v souvislosti s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale obrovský rozmach, realita je však zatím pro pohostinský průmysl zklamáním. Ačkoli jsou ulice hostitelských měst jako Kansas City, Houston, Miami nebo New York plné billboardů a obchodů s tematickým zbožím, rezervační systémy ubytovacích zařízení velký nápor neukazují. Podle oborové asociace hlásí většina hotelů v dějištích šampionátu nižší obsazenost než ve stejném období loňského roku.

před 1 hodinou

Švédský tým na MS v hokeji

MS v hokeji: Finové si na úvod poradili s Němci, Kanada ve šlágru se Švédskem zopakovala rok starou výhru

Letošní hokejový světový šampionát ve Švýcarsku má za sebou první zápasy. V rámci „české“ skupiny B se utkaly hned na úvod těžké váhy světového hokeje Kanada a Švédsko. Tento duel nabídl na úvod turnaje nebývalou přestřelku a zajímavý hokej, během kterého favorit ze zámoří dvakrát ztratil vedení a během kterého úvodní dvě třetiny patřily vždy jinému týmu, nakonec zvládla lépe Kanada. Ta dospěla k výhře 5:3, tedy ke stejnému výsledku, k jakému oba soupeři dospěli i v základní skupině na loňském MS. V úvodním zápase curyšské skupiny A pak Finové i díky dvěma využitým přesilovkám vyhráli nad Německem 3:1.

před 1 hodinou

Donald Trump a Si Ťin-pching

Si Ťin-pching poletí za Trumpem do USA

Americký prezident Donald Trump po skončení dvoudenního summitu v Pekingu oznámil, že s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem velmi podrobně diskutoval o otázce Taiwanu a o amerických dodávkách zbraní na tento ostrov. Čínská strana předtím varovala, že toto téma by mohlo mezi oběma zeměmi zažehnout konflikt, přičemž prezident Si hned na začátku schůzky označil Taiwan za vůbec nejdůležitější bod v americko-čínských vztazích. Trump následně novinářům na palubě Air Force One sdělil, že ohledně Taiwanu neučinil žádný závazek ani pro jednu stranu, což hlavní analytik CNN pro národní bezpečnost označil za úspěch pro Čínu.

před 3 hodinami

Donald Trump

Trump ustupuje. Už mu nevadí, že by Írán v budoucnu obohacoval uran

Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že dvacetileté moratorium na íránský jaderný program by pro něj bylo dostatečné k uzavření dohody a ukončení války. Možnost, že by Írán mohl obohacovat uran v jakémkoli budoucím okamžiku, byť s odstupem několika desetiletí, znamená pro prezidenta výrazný obrat. Trump totiž dosud opakovaně trval na tom, že zemi nesmí být taková činnost povolena nikdy.

před 4 hodinami

Donald Trump a Si Ťin-pching

Žádná dohoda o AI, Íránu či Tchaj-wanu. Co tedy Trump v Číně vyjednal?

Americký prezident Donald Trump v pátek opustil Čínu, čímž skončil ostře sledovaný dvoudenní summit obou světových supervelmocí. Setkání s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem sice provázely velkolepé ceremoniály, okázalé přehlídky a ujišťování o stabilitě, avšak z hlediska hmatatelného pokroku přineslo jen velmi málo konkrétních výsledků. Podle analytiků vstupoval šéf Bílého domu do rozhovorů oslaben vleklou válkou v Íránu a summit v Pekingu příliš nezměnil globální vnímání, že pozice Spojených států na světové scéně slábne.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Rusko, Kreml

Rusko vydalo nový žebříček nepřátelských vlád. Na prvním místě je Německo, umístilo se i Česko

Ruský deník Vzgljad zveřejnil dubnové vydání svého „Žebříčku nepřátelských vlád“, které přináší zásadní pohled na proměnu vztahů mezi Moskvou a evropskými státy. Podle autorů projektu přešla dosavadní eskalace namířená proti Rusku do nové, strukturované fáze. Místo neorganizovaných kroků jednotlivých zemí lze nyní sledovat otevřený boj o vůdčí roli uvnitř protiruského bloku v Evropě. Nejvýraznější nárůst nepřátelských aktivit zaznamenala v dubnu Německo, které se posunulo na samotný vrchol tohoto hodnocení.

před 7 hodinami

Donald Trump

Trump je frustrovaný. Zvažuje obnovení úderů proti Íránu

Americký prezident Donald Trump vyjadřuje rostoucí frustraci nad přístupem Íránu k vyjednávání o ukončení válečného konfliktu. Podle zdrojů webu CNN z blízkého okolí Bílého domu začíná Trump v posledních týdnech stále vážněji zvažovat obnovení rozsáhlých bojových operací. Dosavadní příměří označil sám prezident za stav, který vyžaduje „masivní podporu životních funkcí“, aby se zcela nezhroutilo.

před 7 hodinami

Neznámý pachatel odcizil lebku svaté Zdislavy.

Policie dopadla zloděje lebky svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii zalil do betonu

Českolipští kriminalisté úspěšně zajistili vzácnou relikvii v podobě lebky svaté Zdislavy, která byla v úterý odcizena z baziliky v Jablonném v Podještědí. Kriminalisté vzácný historický a duchovní předmět získali zpět poté, co ve čtvrtek v podvečer zadrželi podezřelého muže. Ten jim po počátečním zapírání nakonec místo úkrytu sám prozradil a relikvii policistům vydal.

před 8 hodinami

Mario Draghi

Trump změnil světový řád. Evropa poprvé v historii zůstala úplně sama, varuje Draghi

Bývalý prezident Evropské centrální banky a někdejší italský premiér Mario Draghi adresoval Evropě nekompromisní varování ohledně její budoucnosti. Během čtvrtečního převzetí Mezinárodní ceny Karla Velikého v německých Cáchách prohlásil, že kontinent se v éře amerického prezidenta Donalda Trumpa ocitl v situaci, kdy je poprvé v živé paměti skutečně osamocen. Evropa podle něj musí urychleně reagovat na novou geopolitickou realitu, ve které se Spojené státy chovají nepřátelštěji, nepředvídatelněji a nemusí již garantovat evropskou bezpečnost.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Richard Takáč

Zelenskyj miluje drogy, prohlašuje Ficův ministr. Z Kyjeva přišla obratem reakce

Ukrajinský velvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran ostře reagoval na prohlášení slovenského ministra zemědělství Richarda Takáče. Podle vyjádření diplomata představuje ministr svými absurdními výroky na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přímou hrozbu pro ukrajinsko-slovenské vztahy. Reakce ze strany Kyjeva přišla poté, co slovenský vládní činitel zveřejnil video na sociální síti, kde se opřel do nejvyšších představitelů sousedního státu.

před 10 hodinami

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Kuba se pod náporem americké blokády hroutí. Ředitel CIA přijel nabídnout řešení

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe navštívil Havanu, kde se na ministerstvu vnitra sešel se svým kubánským protějškem. K setkání na vysoké úrovni dochází v době, kdy Spojené státy obnovily nabídku humanitární pomoci ve výši 100 milionů dolarů, která má zmírnit dopady stávající ropné blokády. Oficiální kubánské prohlášení označilo schůzku za pokus o zlepšení vzájemného dialogu, přičemž havranští představitelé během rozhovorů ujistili americkou stranu, že Kuba nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost USA.

před 11 hodinami

Prezident Trump

Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají

Americký prezident Donald Trump čelí ve svém druhém funkčním období potížím spojeným s vedením války v Íránu, které ještě více umocnil jeho nedávný přešlap týkající se ekonomické situace obyvatel Spojených států. Trump se dlouhodobě chová, jako by disponoval neomezenou mocí, avšak tento přístup v poslední době naráží na realitu. Příkladem je jeho vyjádření z tohoto týdne, kdy prohlásil, že při snaze o vyřešení konfliktu s Íránem vůbec nebere v úvahu finanční situaci běžných Američanů.

před 11 hodinami

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

U dánských břehů našli mrtvou velrybu. Může jít o Timmyho

U dánského ostrova Anholt byla ve čtvrtek zpozorována velryba, která podle tamních úřadů vykazuje známky toho, že je již delší dobu mrtvá. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí odhaduje, že se jedná o uvízlého keporkaka o délce mezi 10 až 15 metry. Tělo mořského savce se nachází přibližně 75 metrů od pobřeží zmiňovaného ostrova a místní představitelé oznámili, že v pátek plánují zahájit operaci k jeho vyproštění a vyzvednutí.

před 12 hodinami

Donald Trump a Si Ťin-pching

Trump odletěl z Číny. Ostře sledovaná cesta žádný průlom nepřinesla

Americký prezident Donald Trump ukončil svou návštěvu Pekingu a odletěl zpět do Spojených států. Historický summit s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem sice přinesl diskusi o mnoha globálních problémech, ale zásadní dohody zatím zůstávají spíše v rovině příslibů. Air Force One opustil pekingské letiště v pátek odpoledne místního času po oficiálním rozloučení přímo na ranveji.

před 14 hodinami

včera

včera

Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Plán prý nedokončil

Policie ve čtvrtek večer informovala o zásadním pokroku ve vyšetřování krádeže lebky svaté Zdislavy z kostela v Jablonném v Podještědí. Kriminalisté zadrželi podezřelého muže, podle strážců zákona nestihl dokončit svůj plán. Bližší podrobnosti nejsou v tuto chvíli známé. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy