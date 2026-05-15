Majitelé amerických hotelů jsou v rozpacích. Před mistrovstvím světa ve fotbale zůstávají poloprázdné

Majitelé amerických hotelů očekávali v souvislosti s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale obrovský rozmach, realita je však zatím pro pohostinský průmysl zklamáním. Ačkoli jsou ulice hostitelských měst jako Kansas City, Houston, Miami nebo New York plné billboardů a obchodů s tematickým zbožím, rezervační systémy ubytovacích zařízení velký nápor neukazují. Podle oborové asociace hlásí většina hotelů v dějištích šampionátu nižší obsazenost než ve stejném období loňského roku.
Deidre Mathisová, majitelka Wanderstay Boutique Hotelu v Houstonu, potvrdila, že ubytování v měsících před turnajem zůstalo nevyprodané, což hoteliéry po letech diskusí o očekávaném fotbalovém fenoménu zanechalo v rozpacích. Její hotel, který se nachází jen kousek od fanzóny a stadionu, vykazuje pro období šampionátu obsazenost na úrovni 45 procent, zatímco loni touto dobou byl na 70 procentech. Slabší poptávku Mathisová přičítá politickému klimatu během druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, zejména imigračním raziím agentů ICE po celé zemi. Roli podle ní hrají také rostoucí životní náklady po americko-izraelské válce v Íránu a extrémně drahé vstupenky.
Ceny lístků na zápasy kritizují i samotní fanoušci a překvapivě i prezident Trump, který jinak turnaj i šéfa FIFA Gianniho Infantina podporuje. Oficiální ceny na finálové utkání v New Jersey vyšplhaly v přepočtu až k hranici 33 tisíc dolarů a na přeprodejních portálech se objevily nabídky přesahující dva miliony dolarů. Americká asociace hotelů a ubytování (AHLA) po provedeném průzkumu varovala, že osm z deseti hotelů v hostitelských městech registruje nižší než očekávanou poptávku a mnozí hoteliéři označují turnaj z hlediska byznysu za nevýraznou událost. Prezidentka AHLA Rosanna Maiettaová vidí příčinu v napjaté mezinárodní situaci i v tom, že fanoušci s rezervací ubytování vyčkávají, až bude definitivně jasné, kde přesně jejich týmy nastoupí. Zcela opačný trend však hlásí platforma Airbnb, pro kterou má být toto mistrovství nejúspěšnější akcí v historii.
Vysoké náklady neodradily například skotského fanouška Hamishe Husbanda, který plánuje za cestu do zámoří utratit až 10 tisíc liber, aby mohl podpořit národní tým. I on však označil ceny lístků diktované federací FIFA za skandální, když jako příklad uvedl cenu tisíc dolarů za zápas Skotska s Haiti. Dodal, že běžní obyvatelé v Mexiku si kvůli svým průměrným platům nebudou moci dovolit zápasy navštívit, a ocenil snahu Kanady omezit předražený neoficiální přeprodej vstupenek.
Slabší zájem pociťují i luxusnější hotely. Stephen Jenkins, manažer hotelu Fontaine v Kansas City, uvedl, že obsazenost je v podstatě na loňské úrovni a očekávaný boom se nekoná. Určité oživení přineslo až oznámení herního plánu a hotel se nyní snaží lákat na doprovodný program, jako je kulinářský pohár s menu odpovídajícím hrajícím zemím. Jenkins poznamenal, že ani fotbalová hvězda Lionel Messi, který má v městě příští měsíc hrát s Argentinou, nedokázal vyvolat takové šílenství jako zpěvačka Taylor Swift při svém loňském koncertním turné, kdy bylo celé město kompletně vyprodané. Podobně mluví i Manuel Deisen, generální manažer hotelu InterContinental Buckhead v Atlantě, podle něhož je objem poptávek nižší než obvykle, přesto věří v obrat na poslední chvíli.
Mezinárodní fotbalová federace FIFA jakákoli pochybení odmítá a tvrdí, že zájem o turnaj je bezprecedentní, přičemž se prodalo již přes pět milionů vstupenek. Mluvčí organizace reagoval na kritiku cen prohlášením, že nejlevnější lístky byly k dostání od 60 dolarů a vyšší ceny u prémiových kategorií mají naopak bránit spekulantům v parazitování na černém trhu. Do příprav se zapojil také Bílý dům, který zřídil speciální pracovní skupinu a v rámci podpory cestovního ruchu osvobodil fanoušky z padesáti zemí světa od povinnosti skládat patnáctitisícovou kauci při žádosti o vízum, pokud se prokážou platnou vstupenkou na zápas.
