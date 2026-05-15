Zelenskyj miluje drogy, prohlašuje Ficův ministr. Z Kyjeva přišla obratem reakce

Ukrajinský velvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran ostře reagoval na prohlášení slovenského ministra zemědělství Richarda Takáče. Podle vyjádření diplomata představuje ministr svými absurdními výroky na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přímou hrozbu pro ukrajinsko-slovenské vztahy. Reakce ze strany Kyjeva přišla poté, co slovenský vládní činitel zveřejnil video na sociální síti, kde se opřel do nejvyšších představitelů sousedního státu.
Rozbuškou diplomatické roztržky se stalo Takáčovo vyjádření, v němž s odkazem na slova bývalé mluvčí ukrajinského prezidenta prohlásil, že se potvrdily dlouhodobé spekulace o Zelenského zálibě v drogách. Slovenský ministr půdohospodářství a rozvoje venkova se ve svém videu navíc věnoval také údajnému vyplácení ukrajinských ministrů v hotovosti. Podle Kastrana jsou však podobná tvrzení naprosto neopodstatněná a pro státního představitele takové úrovně zcela nevhodná.
Velvyslanec v této souvislosti připomněl nedávné setkání slovenského premiéra Roberta Fica s Volodymyrem Zelenským v Jerevanu, kde oba lídři jednali o rozvoji vzájemných vztahů. Kastran podotkl, že ministr si této schůzky a dosažených dohod pravděpodobně ani nevšiml. Svou rétorikou totiž podle něj přímo vystavil riziku dohody, které vyjednalo jeho přímé nadřízené vedení.
Podle ukrajinské strany podobná vyjádření zásadně škodí národním zájmům samotného Slovenska. Kastran zdůraznil, že útočná rétorika nepřispívá k uskutečnění dalších plánovaných mezivládních konzultací ani k návštěvám na nejvyšší úrovni. Právě tento typ dialogu je přitom podle velvyslance základním kamenem pro budování skutečných partnerských vztahů mezi oběma státy.
Diplomat proto adresoval členovi slovenské vlády přímou výzvu, aby v budoucnosti přistupoval zodpovědněji k nepravdivým a pochybným výrokům ve veřejném prostoru. To platí zejména pro tvrzení pocházející od osob, které svými slovy poškozují především vlastní zemi. Podle Kastrana navíc takové chování představuje otevřené a zjevné nahrávání zemi-agresorovi.
Související
Krátkodobé příměří na Ukrajině. Po Putinovi rozhodl i Zelenskyj
Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Richard Takáč
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Zelenskyj miluje drogy, prohlašuje Ficův ministr. Z Kyjeva přišla obratem reakce
před 1 hodinou
Kuba se pod náporem americké blokády hroutí. Ředitel CIA přijel nabídnout řešení
před 2 hodinami
Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají
před 2 hodinami
U dánských břehů našli mrtvou velrybu. Může jít o Timmyho
před 3 hodinami
Trump odletěl z Číny. Ostře sledovaná cesta žádný průlom nepřinesla
před 5 hodinami
El Niño ovlivní i počasí v Evropě, předpokládají meteorologové
včera
Princezna Kate září na návštěvě Itálie. Poradce vysvětlil, čím je důležitá
včera
Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Plán prý nedokončil
včera
Zelenského dlouholetý spolupracovník Jermak míří do vazby
včera
Slavia typicky českým přehlížením vrazila fotbalu dýku do zad. A ani disciplinárka nepomohla
včera
Tunelbus vyjede v létě. Praha představila novinku v hromadné dopravě
včera
Mladík chtěl ukrást batoh, teď mu hrozí 10 let za mřížemi. Napadl dvě ženy
včera
Krize na Kubě se prohlubuje. Ministr přiznal zásadní problém
včera
Předpověď počasí slibuje deštivý víkend v části Česka
včera
Nové video zachycuje útěk muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy
včera
Data mluví jasně: Ruská dominance na Ukrajině končí, Moskva přestává válku zvládat
včera
V Rusku se něco děje, upozorňují odborníci. Putin chce naléhavě obnovit kontakt s Washingtonem
včera
Inspekce našla v mletém mase v Albertu salmonelu
včera
Vláda si začne půjčovat od lidí. Schillerová představila nové Dluhopisy Republiky
včera
Bič na potravinářské firmy: Zmenšováním balení klamou zákazníky, rozhodl soud
Německý soud se v ostře sledovaném sporu postavil na stranu spotřebitelů a rozhodl, že výrobce čokolád Milka porušil zákon o hospodářské soutěži. Předmětem žaloby, kterou podala agentura na ochranu spotřebitelů, byla takzvaná „smrskflace“ (shrinkflation). Výrobce Mondelez International totiž u mnoha druhů svých čokolád snížil hmotnost ze 100 gramů na 90 gramů, aniž by adekvátně změnil vzhled obalu.
Zdroj: Libor Novák