Tunelbus vyjede v létě. Praha představila novinku v hromadné dopravě

Praha chystá zajímavou novinku v městské hromadné dopravě. Od léta zavede autobusovou linku mezi šestou a osmou městskou částí, která využije tunel Blanka. Pod číslem 145 vytvoří v trase Sídliště Čimice – Bohnice – Kobylisy – Dejvická vítanou alternativu k trase metrem přes centrum města i individuální automobilové dopravě. Cestu mezi Kobylisy a Dejvickou by měl "tunelbus" zvládnout pod 20 minut.
Poptávku po spojení v relaci Dejvická – Kobylisy potvrzují jak četné konkrétní hlasy veřejnosti a samospráv, tak statistická data z průzkumů. Už nyní je například spojení metrem mezi Dejvickou a Kobylisy nejvyužívanějším mezi trasou A a jakoukoliv stanicí na trase C.
"Mám velkou radost, že se nám po téměř 11 letech od spuštění provozu tunelu Blanka podaří touto významnou dopravní stavbou zavést autobusovou linku, která umožní přímé spojení Prahy 6 s Prahou 8. Věřím, že po dokončení rekonstrukce Strahovského tunelu bude možné podobným expresním způsobem propojit taktéž Městské části Prahu 5 a Prahu 6. Rád bych také poděkoval kolegům z organizací ROPID, TSK, DPP a dotčených městských částí za více než roční intenzivní přípravu tohoto projektu," uvedl náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy Jaromír Beránek.
Tunelbusová linka 145 toto spojení nejen urychlí, ale zároveň ulehčí metru v centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné. Zavedení severní tangenty je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
"10 let jsem propagátorem zavedení expresního tunelbusu. Mám proto velkou radost, že nyní se spojila podpora Prahy 6, s podporou magistrátu, Prahy 8, ROPIDu, TSK, i Dopravního podniku. Tunely Městského okruhu mají totiž sloužit k rychlé dopravě nejen autem, ale i MHD. Podobně, jako se dříve osvědčilo zavedení expresní linky 125 na Jižní spojce, či expresní linky 100 na Pražském okruhu. Praha 6 s tunelbusem získá rychlé spojení z Dejvic a Hradčanské do oblasti Kobylis a Čimic. Nebude nutné jezdit přeplněnými tramvajemi na Vltavskou a dále přestoupit na metro C, či jezdit metrem A a C přes vytížený přestup na Muzeu. Po rekonstrukci Strahovského tunelu podporujeme také zavedení tunelbusu mezi Prahou 6 a Prahou 5," řekl Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu městské části Praha 6
"Tunelový komplex Blanka je skvělou rychlou trasou pro řidiče aut. Byla by škoda, nevyužít ho také pro rychlou, vysokokapacitní veřejnou dopravu. Tento záměr mi dává dlouhodobě smysl z hlediska efektivity. Linka 145 přinese nové rychlé spojení pro obyvatele Čimic, Bohnic, Kobylis a Libně na Dejvickou. Z Kobylis se na Dejvickou se dostaneme za 15-20 minut bez přestupu, oproti dnešním zhruba 30 minutám cesty s přestupem. Trasa Kobylisy – Dejvická přitom patří mezi nejvíce využívaná spojení mezi metrem C a A. Věřím, že přijatá preferenční opatření budou stačit k tomu, aby se na vjezdech do tunelů autobus příliš nezdržel," dodal Martin Jedlička, radní městské části Praha 8 pro dopravu.
Linka 145 bude začínat již v zastávce Sídliště Čimice, kde je vhodné kapacitní obratiště, a v úseku po Kobyliské náměstí nahradí linku 152. Dále bude pokračovat ulicemi Nad Šutkou, po tramvajovém pásu v Zenklově ulici do zastávky Okrouhlická. Odtud sjede do ulice V Holešovičkách, kterou zamíří do Nové Povltavské a tunelu Blanka. Z něj vyjede až za Spartou a zamíří do zastávky Hradčanská, kde nabídne atraktivní napojení na stávající uzel. Zbývat pak bude už jen sjezd na Vítězné náměstí a do konečné Dejvická.
Související
Platit se mu nechce. Pražská MHD marně vymáhá škodu po teroristovi z Kolumbie
150 let pražské MHD. První tramvaje měly jiný pohon, než známe dnes
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Slavia typicky českým přehlížením vrazila fotbalu dýku do zad. A ani disciplinárka nepomohla
před 41 minutami
Tunelbus vyjede v létě. Praha představila novinku v hromadné dopravě
před 1 hodinou
Mladík chtěl ukrást batoh, teď mu hrozí 10 let za mřížemi. Napadl dvě ženy
před 2 hodinami
Krize na Kubě se prohlubuje. Ministr přiznal zásadní problém
před 2 hodinami
Předpověď počasí slibuje deštivý víkend v části Česka
před 3 hodinami
Nové video zachycuje útěk muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy
před 4 hodinami
Data mluví jasně: Ruská dominance na Ukrajině končí, Moskva přestává válku zvládat
před 5 hodinami
V Rusku se něco děje, upozorňují odborníci. Putin chce naléhavě obnovit kontakt s Washingtonem
před 6 hodinami
Inspekce našla v mletém mase v Albertu salmonelu
před 7 hodinami
Vláda si začne půjčovat od lidí. Schillerová představila nové Dluhopisy Republiky
před 7 hodinami
Bič na potravinářské firmy: Zmenšováním balení klamou zákazníky, rozhodl soud
před 8 hodinami
Trump jedná v Číně o Íránu, Na dotazy ohledně Tchaj-wanu odmítl odpovědět
před 9 hodinami
Lotyšská premiérka po incidentu s ukrajinskými drony rezignovala
před 10 hodinami
Raketa Satan je nejmocnější na světě, prohlásil Putin. Experti ho obratem usadili
před 11 hodinami
Netanjahu tvrdí, že uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Úřady to popřely
před 12 hodinami
Pokud se k otázce Tchaj-wanu přistoupí nesprávně, hrozí otevřený konflikt, varoval Si Ťin-pching Trumpa
před 13 hodinami
Počasí: Příští týden se začne oteplovat, deště ale mohou pokračovat
včera
Británii halí atmosféra nejistoty. Starmer každý den bojuje o přežití
včera
EU se postavila proti zákazu potlačení identity LGBTQ+
včera
Otřes v Británii: Ministr zdravotnictví chystá rezignaci, chce vyměnit Starmera ve vedení strany
Britská politická scéna zažívá zemětřesení. Ministr zdravotnictví Wes Streeting se podle svých blízkých spojenců chystá rezignovat na svou funkci a otevřeně vyzvat premiéra Keira Starmera v boji o vedení Labouristické strany. K dramatickému kroku by mohlo dojít již tento čtvrtek, což by vyvolalo nové vnitrostranické volby.
Zdroj: Libor Novák