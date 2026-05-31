Na jihu Čech havaroval autobus s cizinci. Zraněných je přes deset lidí

Jan Hrabě

31. května 2026 17:08

U Boršova nad Vltavou havaroval autobus s cizinci. (31.5.2025) Foto: Policie ČR

Bouřlivé počasí, před nímž varovali meteorologové, úřaduje i na tuzemských silnicích. V neděli odpoledne došlo k vážné nehodě autobusu a osobního auta na jihu Čech. Více než deset lidí se při události zranilo. 

Policie v neděli před 16. hodinou informovala, že řeší nehodu autobusu, v němž cestovali cizinci, a osobního automobilu u Boršova nad Vltavou v českobudějovickém okrese na jihu Čech. První informace hovořily o více než deseti zraněných osobách z obou vozidel. 

"V autobuse cestovalo kolem 30 cizinců, v osobním automobilu Mercedes čtyři osoby, také cizinci," doplnili policisté v dalším sdělení k havárii. Silnice bude uzavřena nejméně několik hodin. Pro cestující z autobusu bylo přistaveno náhradní vozidlo. 

Policisté v rámci příspěvku apelovali na řidiče, aby brali v potaz dnešní počasí. "Déšť, bouřka, jeďte opatrně," vyzvali strážci zákona. 

Meteorologové v neděli varovali před bouřkami, které mohou být velmi silné. Mají je doprovázet nárazy větru o rychlosti 70 až 90 kilometrů za hodinu, přívalový déšť s úhrny kolem 40 milimetrů a také kroupy, výjimečně s velikostí nad dva centimetry. 

Příměstské vlakové linky v Praze čeká zásadní změna. Kvůli rekonstrukci nádraží

Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii

Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC. 

Senátoři navrhují na státní vyznamenání i slavné herce

Po poslancích se i senátoři shodli na tom, koho letos navrhnou prezidentovi Petru Pavlovi na státní vyznamenání. Hlava státu je tradičně předá v den státního svátku 28. října. Členové horní komory parlamentu by ocenili například několik známých herců. 

ČT poprvé reagovala na Babišova slova. Televize trvá na poplatcích

Česká televize v sobotu reagovala na nejnovější vývoj ohledně finančního zajištění budoucnosti veřejnoprávních médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž oznámil, že nakonec dojde pouze k novele stávajícího zákona. ČT vzkázala, že trvá na současné formě financování, tedy na poplatcích od občanů. 

Babiš oznámil, že nový zákon o ČT a Českém rozhlase nevznikne

Budoucí financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, nakonec nebude upraveno novým zákonem. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho slov dojde k novele současného zákona. Přípravou nového předpisu se zabývalo ministerstvo kultury vedené Oto Klempířem (Motoristé). 

