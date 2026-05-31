Na jihu Čech havaroval autobus s cizinci. Zraněných je přes deset lidí

Bouřlivé počasí, před nímž varovali meteorologové, úřaduje i na tuzemských silnicích. V neděli odpoledne došlo k vážné nehodě autobusu a osobního auta na jihu Čech. Více než deset lidí se při události zranilo.
Policie v neděli před 16. hodinou informovala, že řeší nehodu autobusu, v němž cestovali cizinci, a osobního automobilu u Boršova nad Vltavou v českobudějovickém okrese na jihu Čech. První informace hovořily o více než deseti zraněných osobách z obou vozidel.
"V autobuse cestovalo kolem 30 cizinců, v osobním automobilu Mercedes čtyři osoby, také cizinci," doplnili policisté v dalším sdělení k havárii. Silnice bude uzavřena nejméně několik hodin. Pro cestující z autobusu bylo přistaveno náhradní vozidlo.
Policisté v rámci příspěvku apelovali na řidiče, aby brali v potaz dnešní počasí. "Déšť, bouřka, jeďte opatrně," vyzvali strážci zákona.
Meteorologové v neděli varovali před bouřkami, které mohou být velmi silné. Mají je doprovázet nárazy větru o rychlosti 70 až 90 kilometrů za hodinu, přívalový déšť s úhrny kolem 40 milimetrů a také kroupy, výjimečně s velikostí nad dva centimetry.
